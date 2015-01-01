Kreuzfahrt ohne Flug: Auf den Spuren von Whiskey, Dudelsack und Nessie

Kreuzfahrten ohne Flug werden immer beliebter. Das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands nimmt im Sommer ab Hamburg Kurs auf Schottland

Schottlands Kultur ist reich an Mythen und Legenden. Erstmals tauchen die Passagiere von MS »Hamburg« im Sommer des kommenden Jahres erstmals auf der 13-tägigen Kreuzfahrt „Best of Schottland“ tief in die Geschichte des Landes ein. Das Besondere: Sie müssen nicht in den Flieger steigen, denn das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands mit Platz für 400 Gäste startet und beendet diese Kreuzfahrt in Hamburg.

Ab Hamburg geht es direkt nach Aberdeen in Schottland und zur ersten Attraktion der Kreuzfahrt: zum Loch Ness. Die Route von MS »Hamburg« führt weiter auf die Äußeren Hebriden und nach Oban. Dort erkunden die Gäste die schottischen Highlands bei einer Wanderung und probieren den berühmten schottischen Whiskey.

Weitere Stationen der Schottland-Kreuzfahrt sind Glasgow, die Inneren Hebriden mit den Inseln Mull und Skye sowie die Orte Ullapool und Scrabster am Fuße der Highlands. Besuche von Schlössern und Ruinen führen tief in die Geschichte des Landes. Auch in Schottlands Hauptstadt Edinburgh steht das berühmte Castle Edinburgh auf dem Programm. Von dort nimmt MS »Hamburg« wieder Kurs auf Hamburg.

Kreuzfahrt „Best of Schottland – Whiskey, Dudelsack und Nessie“ mit MS Hamburg: An/ab Hamburg, 13 Tage, vom 27. Juni bis 9. Juli 2026 inklusive Vollpension ab 2.659 Euro.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

Plantours Kreuzfahrten zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

