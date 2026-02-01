„Du bist der Held“ ist eine heldenhafte Meinung von Andrea Hager

Ein echt rockiger Song

Wir dürfen uns freuen auf eine weitere gemeinsame Produktion vom holländischen Komponisten Tim Hemme und der deutschen Songwriterin Andrea Hager. Wenn diese beiden kreativen Köpfe zusammenkommen, entsteht immer etwas ganz Besonderes – ein Song, der durch seinen unverwechselbaren Charme die Herzen berührt.

„Du bist der Held“ ist ein energiegeladener, rockiger Pop-Schlager, der mit seinem tanzbaren Beat sofort ins Ohr geht. Melodie und Text nehmen uns mit auf eine Reise durch stürmische Nächte und sonnige Morgen, immer geführt von einer Person, die uns Kraft und Halt gibt.

Der Held ist gleichzeitig Licht, Kompass, Fels, Anker und Schwert – ein unverzichtbarer Begleiter, wenn das Leben chaotisch wird. Wer wünscht sich nicht so einen besonderen Menschen? Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, dem ihr die Botschaft „Du bist der Held in meiner Welt“ schenken möchtet.

Der Release-Termin am Valentinstag ist kein Zufall: Der Song wird die perfekte Liebeserklärung für euren Herzensmenschen. Nehmt ihn in die Arme, tanzt gemeinsam zur Melodie und flüstert ihm ins Ohr: „Du bist der Held in meiner Welt.“

Andrea Hager – Du bist der Held 03:27 Minuten

Musik: Tim Hemme, Text: Andrea Hager

Mix/Mastering: Studio Het Atelier (Frans Vollink)

Veröffentlichung (Label): MusicHub

ISRC: DEYX82284990

ISWC: T-985.186.341-7

EAN: 4064946683259

VÖ-Datum: 14.02.2026

