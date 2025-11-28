  • ANDREA HAGER UND DIE FREUDENBERGER GOLDKEHLCHEN – Ein kleines Glück

    Ein Lied mit einer neuen musikalischen Richtung

    BildBei der vielfach ausgezeichneten Singer/Songwriterin Andrea Hager sprudelt es nur so mit neuen Ideen. Nachdem sie bei „Wir sind besonders“, der VdK-Hymne, schon einmal zusammen mit einem Kinderchor sang, kam ihr gleich die Idee für eine weitere Produktion, diesmal mit dem Schulchor der Lindtal- und Musikschule ihrer Heimatstadt Freudenberg am Main.

    „Ein kleines Glück“, ist wohl die schönste Sache, die man verschenken kann, gerade auch zu Weihnachten! Und wie man dies „verpacken“ könnte, erzählt Andrea zusammen mit den Kindern in einer einfachen, gleich ins Ohr gehenden Melodie! Produziert von Mit-Komponist und Musikschulleiter Michael Korn, wird dieses kleine Lied die Herzen der Zuhörer sofort berühren, und das nicht nur zur Weihnachtszeit!

    Titel: EIN KLEINES GLÜCK
    Genre: Schlager / Weihnachtssong
    Interpret: Andrea Hager und die Freudenberger Goldkehlchen
    Dauer: 2:33 Minuten
    Musik: Andrea Hager /Michael Korn-Andersen
    Text: Andrea Hager
    Verlag: SUNSHINE RECORDS MUSIKVERLAG
    Label: KORNmusic LC 98787
    Vertrieb: MusicHub
    ISRC: DEYX82275393
    Bestell Nr.: 025.004
    Barcode: 4064946645042
    VÖ-Datum: 28.11.2025

