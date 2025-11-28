ANDREA HAGER UND DIE FREUDENBERGER GOLDKEHLCHEN – Ein kleines Glück

Ein Lied mit einer neuen musikalischen Richtung

Bei der vielfach ausgezeichneten Singer/Songwriterin Andrea Hager sprudelt es nur so mit neuen Ideen. Nachdem sie bei „Wir sind besonders“, der VdK-Hymne, schon einmal zusammen mit einem Kinderchor sang, kam ihr gleich die Idee für eine weitere Produktion, diesmal mit dem Schulchor der Lindtal- und Musikschule ihrer Heimatstadt Freudenberg am Main.

„Ein kleines Glück“, ist wohl die schönste Sache, die man verschenken kann, gerade auch zu Weihnachten! Und wie man dies „verpacken“ könnte, erzählt Andrea zusammen mit den Kindern in einer einfachen, gleich ins Ohr gehenden Melodie! Produziert von Mit-Komponist und Musikschulleiter Michael Korn, wird dieses kleine Lied die Herzen der Zuhörer sofort berühren, und das nicht nur zur Weihnachtszeit!

Titel: EIN KLEINES GLÜCK

Genre: Schlager / Weihnachtssong

Interpret: Andrea Hager und die Freudenberger Goldkehlchen

Dauer: 2:33 Minuten

Musik: Andrea Hager /Michael Korn-Andersen

Text: Andrea Hager

Verlag: SUNSHINE RECORDS MUSIKVERLAG

Label: KORNmusic LC 98787

Vertrieb: MusicHub

ISRC: DEYX82275393

Bestell Nr.: 025.004

Barcode: 4064946645042

VÖ-Datum: 28.11.2025

Quelle: Büro Andrea Hager

