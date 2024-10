Kein Herzschlag mehr – die neue Ballade von Andrea Hager

No heartbeat here heißt die englische Version

Der emotionale Song „Kein Herzschlag mehr“ erzählt über die Traurigkeit, welche wir spüren, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben.

Wie fühlen wir uns, wenn jemand nicht mehr da ist?

Was sollen wir tun, wenn wir ihn schmerzlich vermissen?

Wann verkraftet man den Verlust?

Andrea Hager beschreibt die Trauer, die Einsamkeit: grenzenlos weit entfernt voneinander und für immer getrennt.

Der Schmerz von allen Seiten greifbar nahe.

Unkonventionelle Klänge hören wir hier zum Thema Verlust.

Die Emotionen von Abschied, Einsamkeit und Trauer sind in ein mystisches Klangbett eingehüllt, welches berührende Gänsehaut erzeugt. Ein musikalischer Schauer, der die Sehnsucht schmerzlich unterstreicht.

Siehst du den Mond, genau wie ich?

Spürst du Tränen, hier für dich?

Dieser Raum ist so leer, wie ein großes Tränenmeer.

Möcht so gern bei dir sein, bin einsam mit mir.

So allein, tränenleer, kein Herzschlag mehr.

Der Song wird in einer deutschen und einer englischen Version „No heartbeat here“ veröffentlicht.

Titel: Kein Herzschlag mehr

Genre: Pop-Rock

Interpret: Andrea Hager

Musik: Andrea Hager, Michael Korn-Andersen

Text: Andrea Hager

Vertrieb: MusicHub

Time: 03:33 Minuten

VÖ-Datum: 01.11.2024

ISRC: DEYX82214458

Quelle: Büro Andrea Hager

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage (HPS)

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Software für die Verwaltung von Hotelinventar Neueröffnung: ADEA Lifestyle Suites mit dem neuen Restaurant von Stefan Marquard „UpsideDown“