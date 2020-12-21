  • Ángel Dorado veröffentlicht „Glocken Bim Bam Tralala“

    Ein Weihnachtssong für alle, die vom Kitsch genug haben

    BildMit „Glocken Bim Bam Tralala“ liefert Ángel Dorado einen Weihnachtstitel, der sich bewusst vom üblichen Glitzer- und Lametta-Wahnsinn absetzt. Der Song richtet sich an alle, die jedes Jahr zwischen Kaufhausmusik, Plastikdeko und Dauerbesinnlichkeit das gleiche denken: Es wäre eigentlich viel schöner, wenn es einfach echt wäre.

    Produziert, getextet und komponiert von Denny Schönemann, bricht der Titel humorvoll mit dem klassischen Weihnachtsklischee. Statt „Disney-Weihnachten“ gibt es einen ehrlichen Blick aufs Fest – mit einem Lächeln, einem kleinen Seitenhieb und dem Wunsch nach Nähe, der ohne Kitsch auskommt.

    Ángel Dorado verleiht dem Song die passende Stimme: warm, leicht ironisch und genau auf den Punkt. „Glocken Bim Bam Tralala“ ist kein Weihnachtlied zum Überzuckern, sondern eines zum Durchatmen. Für alle, die Weihnachten mögen – nur eben nicht die Show drum herum.

    Der Song ist ab dem 28.11.25 auf allen digitalen Plattformen.

    Text und Musik: Denny Schönemann
    Label und Labelcode: Lieblingschlager, LC 84861
    Quelle: Lieblingsschlager

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. MrGeorge veröffentlicht neue Single „Dancing Through The Night“
      Die neue Single zum Abtanzen...

    2. MrGeorge veröffentlicht neue Single: „Light in your eyes“
      Neue Popmusik aus Germany...

    3. „Send me an Angel“ – Welthit-Remake und Benefiz-Compilation für die Barber Angels e.V.
      40 Jahre nach Veröffentlichung haucht die Stuttgarter Synthie-Pop-Band The Second Sight einem Welthit neues Leben ein - für einen guten Zweck...

    4. Das Angel Magazin: Alles rund um Angeln – Ausrüstung und Tipps
      Inspiration und Ratgeber für Anfänger und Profis am Wasser...

    5. Die Suche nach El Dorado
      Tausende machten sich einmal auf, um das Land zu finden, wo es Gold im Überfluss geben sollte. Heute ist die Bergbaugeschichte von Mexiko sehr alt....

    6. Outcrop erweitert die neue Entdeckung El Dorado bei Santa Ana
      21. Dezember 2020 – Vancouver, BC – Outcrop Gold Corp. (TSXV:OCG, OTCPK:MRDD.F, DE:MRG1) (Outcrop) freut sich, zusätzliche Untersuchungsergebnisse aus dem Ziel El Dorado bekannt zu geben, der bisher vierten Entdeckung...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.