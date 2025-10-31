Das neue Winter- und Weihnachtsalbum von Dieter Dornig – Warmes Licht für alle Herzen

Dieses Album ist ein herzenswunsch des Künstlers

„Warmes Licht für alle Herzen“ – „Warming Light for Everyone!“

So stellt sich Dieter Dornig zum Jahresende auf seinem Album (CD) und als Single mit einem „internationalen“ Titel vor. International deshalb, weil diese Produktion in Zusammenarbeit mit einem Gospelchor aus Südafrika erfolgte und so die Verbundenheit der Menschen ein aktuelles Thema ist.

Die Worte nachdenklich gewählt von Dieter Dornig, verbindend gedacht. Die textliche Aussage länderübergreifend und unserer Zeit entsprechend aktuell. „Bring the hope for all the people – freedom, love for everyone!“

Das Album winterlich, weihnachtlich gedacht, in der Zusammenstellung der CD erleben wir auch Winterlieder, auch noch ältere Rundfunkaufnahmen aus dem Archiv der DDR!

„Still, ganz still, mein Kind schlaf ein “ – diese Liedzeile berührt besonders in der Weihnachts- und Winterzeit die Gefühle aller Eltern mit dem kleinen Wunder im Arm.

In einer eiskalten, stillen Winternacht der Text zum Lied „Silberhelle Kerzen“ – Gedanken der Seeleute.

Ebenfalls besondere Lieder mit schönen Geschichten z. Bsp.: „Plätzchen nach Omas Geheimrezept“ oder Kinderlieder: „Was macht der Weihnachtsmann in Afrika“ oder „Der Weihnachtsmann auf dem Mountainbike“ sowie der Klassiker

„Guten Abend, gute Nacht“ (Brahms) gemeinsam mit den Fischer-Chören!

Den Abschluss bildet ein wunderschön vertontes Weihnachtsgedicht von Harald Schröder!

Das Album ist als CD auf seiner Website dieter-dornig.de im Webshop erhältlich.

VÖ-Datum-Single: 31.10.2025

Album-VÖ: 28.11.2025

Label: AKASA Records, LC 11869

Tracklist:

01 Warmes Licht für alle Herzen – Warming Lights For Everyone!* mit dem SASFO- Gospelchor

02 Weihnachtszeit (Christmas Love)

03 Der Weihnachtsmann auf dem Mountain Bike

04 Diese Welt braucht Liebe

05 Wunder (in weiß)

06 Guten Abend, gute Nacht

07 Kling Glöckchen

08 Leise rieselt der Schnee

09 Plätzchen nach Omas Geheimrezept

10 Silberhelle Kerzen

11 Still, ganz still

12 Süß singt der Engelchor Weihnacht (White Christmas)

13 Stille Nacht

14 Christmas Love

15 Was macht der Weihnachtsmann in Afrika

16 Ferien im Winter

17 Manchmal Feuer, manchmal Eis

18 Weihnachten – Ein Weihnachtsgedicht

