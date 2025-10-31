  • Das neue Winter- und Weihnachtsalbum von Dieter Dornig – Warmes Licht für alle Herzen

    Dieses Album ist ein herzenswunsch des Künstlers

    Bild„Warmes Licht für alle Herzen“ – „Warming Light for Everyone!“
    So stellt sich Dieter Dornig zum Jahresende auf seinem Album (CD) und als Single mit einem „internationalen“ Titel vor. International deshalb, weil diese Produktion in Zusammenarbeit mit einem Gospelchor aus Südafrika erfolgte und so die Verbundenheit der Menschen ein aktuelles Thema ist.
    Die Worte nachdenklich gewählt von Dieter Dornig, verbindend gedacht. Die textliche Aussage länderübergreifend und unserer Zeit entsprechend aktuell. „Bring the hope for all the people – freedom, love for everyone!“

    Das Album winterlich, weihnachtlich gedacht, in der Zusammenstellung der CD erleben wir auch Winterlieder, auch noch ältere Rundfunkaufnahmen aus dem Archiv der DDR!

    „Still, ganz still, mein Kind schlaf ein “ – diese Liedzeile berührt besonders in der Weihnachts- und Winterzeit die Gefühle aller Eltern mit dem kleinen Wunder im Arm.
    In einer eiskalten, stillen Winternacht der Text zum Lied „Silberhelle Kerzen“ – Gedanken der Seeleute.
    Ebenfalls besondere Lieder mit schönen Geschichten z. Bsp.: „Plätzchen nach Omas Geheimrezept“ oder Kinderlieder: „Was macht der Weihnachtsmann in Afrika“ oder „Der Weihnachtsmann auf dem Mountainbike“ sowie der Klassiker
    „Guten Abend, gute Nacht“ (Brahms) gemeinsam mit den Fischer-Chören!

    Den Abschluss bildet ein wunderschön vertontes Weihnachtsgedicht von Harald Schröder!

    Das Album ist als CD auf seiner Website dieter-dornig.de im Webshop erhältlich.
    VÖ-Datum-Single: 31.10.2025
    Album-VÖ: 28.11.2025
    Label: AKASA Records, LC 11869

    Tracklist:
    01 Warmes Licht für alle Herzen – Warming Lights For Everyone!* mit dem SASFO- Gospelchor
    02 Weihnachtszeit (Christmas Love)
    03 Der Weihnachtsmann auf dem Mountain Bike
    04 Diese Welt braucht Liebe
    05 Wunder (in weiß)
    06 Guten Abend, gute Nacht
    07 Kling Glöckchen
    08 Leise rieselt der Schnee
    09 Plätzchen nach Omas Geheimrezept
    10 Silberhelle Kerzen
    11 Still, ganz still
    12 Süß singt der Engelchor Weihnacht (White Christmas)
    13 Stille Nacht
    14 Christmas Love
    15 Was macht der Weihnachtsmann in Afrika
    16 Ferien im Winter
    17 Manchmal Feuer, manchmal Eis
    18 Weihnachten – Ein Weihnachtsgedicht

    Quelle: Dieter Dornig/ DDO Management

