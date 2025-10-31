-
Das neue Winter- und Weihnachtsalbum von Dieter Dornig – Warmes Licht für alle Herzen
Dieses Album ist ein herzenswunsch des Künstlers
„Warmes Licht für alle Herzen“ – „Warming Light for Everyone!“
So stellt sich Dieter Dornig zum Jahresende auf seinem Album (CD) und als Single mit einem „internationalen“ Titel vor. International deshalb, weil diese Produktion in Zusammenarbeit mit einem Gospelchor aus Südafrika erfolgte und so die Verbundenheit der Menschen ein aktuelles Thema ist.
Die Worte nachdenklich gewählt von Dieter Dornig, verbindend gedacht. Die textliche Aussage länderübergreifend und unserer Zeit entsprechend aktuell. „Bring the hope for all the people – freedom, love for everyone!“
Das Album winterlich, weihnachtlich gedacht, in der Zusammenstellung der CD erleben wir auch Winterlieder, auch noch ältere Rundfunkaufnahmen aus dem Archiv der DDR!
„Still, ganz still, mein Kind schlaf ein “ – diese Liedzeile berührt besonders in der Weihnachts- und Winterzeit die Gefühle aller Eltern mit dem kleinen Wunder im Arm.
In einer eiskalten, stillen Winternacht der Text zum Lied „Silberhelle Kerzen“ – Gedanken der Seeleute.
Ebenfalls besondere Lieder mit schönen Geschichten z. Bsp.: „Plätzchen nach Omas Geheimrezept“ oder Kinderlieder: „Was macht der Weihnachtsmann in Afrika“ oder „Der Weihnachtsmann auf dem Mountainbike“ sowie der Klassiker
„Guten Abend, gute Nacht“ (Brahms) gemeinsam mit den Fischer-Chören!
Den Abschluss bildet ein wunderschön vertontes Weihnachtsgedicht von Harald Schröder!
Das Album ist als CD auf seiner Website dieter-dornig.de im Webshop erhältlich.
VÖ-Datum-Single: 31.10.2025
Album-VÖ: 28.11.2025
Label: AKASA Records, LC 11869
Tracklist:
01 Warmes Licht für alle Herzen – Warming Lights For Everyone!* mit dem SASFO- Gospelchor
02 Weihnachtszeit (Christmas Love)
03 Der Weihnachtsmann auf dem Mountain Bike
04 Diese Welt braucht Liebe
05 Wunder (in weiß)
06 Guten Abend, gute Nacht
07 Kling Glöckchen
08 Leise rieselt der Schnee
09 Plätzchen nach Omas Geheimrezept
10 Silberhelle Kerzen
11 Still, ganz still
12 Süß singt der Engelchor Weihnacht (White Christmas)
13 Stille Nacht
14 Christmas Love
15 Was macht der Weihnachtsmann in Afrika
16 Ferien im Winter
17 Manchmal Feuer, manchmal Eis
18 Weihnachten – Ein Weihnachtsgedicht
Quelle: Dieter Dornig/ DDO Management
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Das neue Winter- und Weihnachtsalbum von Dieter Dornig – Warmes Licht für alle Herzen
