Die schönsten Winter- und Weihnachtslieder von Dieter Dornig

Ein Album passend zur Zeit

„Still,ganz still, mein Kind schlaf ein “ – diese Liedzeile berührt besonders in der Weihnachts- und Winterzeit die Gefühle, ergreift alle Eltern, wenn sie ihr kleines

Wunder im Arm halten und Schlafliedchen singen! Es macht ergriffen in der stillen Zeit!

Genau diese Gefühle erfassten auch Dieter Dornig, als er mit dem Gedanken spielte, eine Weihnachts- oder Winterlied- CD aufzunehmen. Bei Aufnahmen in Österreich entstand in einer kalten Winternacht der Text zum Lied „Silberhelle Kerzen“ Gedanken der Seeleute.

Über viele Jahre hinweg entstanden neue, zu Herzen gehende Lieder mit schönen Geschichten wie „Plätzchen nach Omas Geheimrezept“ oder Kinderlieder wie: „Was macht der Weihnachtsmann in Afrika“ und „Der Weihnachtsmann auf dem

Mountainbike“. Aber natürlich sind auch die Klassiker zu hören, wie “ Guten Abend, gute Nacht“ (Brahms) gemeinsam mit den Fischerchören! Und Dieter Dornig fühlt aktuelle mit den Menschen dieser Welt, „Diese Welt braucht Liebe- diese Welt braucht Frieden“!

Zum Abschluss überrascht er uns alle mit einem einmalig, schön vertonten

Weihnachtsgedicht von Harald Schröder – und bringt damit die Gefühlswelt der Weihnachtszeit auf den Höhepunkt.

Und – als kleines optisch-akustisches Geschenk gibt es von den „Plätzchen nach Omas Geheimrezept“ nun auch ein heimeliges Video auf Youtube…

https://www.youtube.com/watch?v=O7sjfLsVTDw

? + © AKASA Records

PS: 2025 wird dieses besondere Album, mit so vielen und auch aktuellen Facetten physisch auf CD erscheinen!

Ansprechpartner: Herr Dieter Dornig

E-Mail: info@ddo-mamagement.de

Telefon: +49 (0)89 719 09 600

Mobil : +49 (0)172 535 82 29

www.dieter-dornig.de

DDO Management UG o Gerblstr 14. o 81479 München

Quelle: Büro Dieter Dornig

