Dieter Dornig besingt die schöne Zeit auf der Trauminsel „Santa Monica“!

Die Vorauskopplung aus dem Sampler „Sperbys Musikplantage“

„Santa Monica und Du “ Inselzauber pur! Immer Sonne, blaues Meer und heiße Herzen! Weiße Boote – traumhafte Landschaft, dazu gute Musik und eine schöne Frau! Und natürlich einen Drink, einen „Gin Wild Berry“! Davon erzählt und träumt Dieter Dornig wie schon in der vorausgegangenen, sehr erfolgreichen Sommer-Single -„Gin Wild Berry Lippen“.

Seine neue Veröffentlichung reiht sich aktuell in den Trend „Altbekanntes“ im neuen Outfit vorzustellen ein. Und eins ist sicher, die Musikliebhaber werden diesen REMIX genauso lieben, wie das Original aus 2013. Uwe Altenried hat mit seiner Bearbeitung den Song in ein neues, aktuelles, sehr trendiges Gewand gesteckt und macht rhythmisch richtig Lust auf mehr, auf mehr PARTY!

Dieter Dornig macht wieder auf seine Vielseitigkeit aufmerksam. Er lässt sich nicht gern in eine der sogenannten Schubladen stecken, das zeigt er in all seinen vorangegangenen Veröffentlichungen der letzten Jahre.

Der Titel ist schon für das Sampler-Album „Sperbys Musikplantage- gute Auswahl“ im Oktober fest eingeplant, wie auch sein Titel „Wellen , Wind und Meer“.

Peter Orloff, Jermaine Jackson, Tanja Lasch, Gunter Gabriel, Bernd Clüver und mehr werden darauf auch zu finden sein.

Dieter Dornig – Santa Monica und Du (Remix 2023) 03:41 Minuten

Musik: Joe Härtl – Text: Siegfried Lackner – Bearbeitung :Uwe Altenried

Single – VÖ: 25. August 2023

Label: Fiesta Records, LC 00002000

ISRC: DEZ922300651

Remix-Bearbeitung: Uwe Altenried

Verlag: Dorneik MV

Mehr Infos zu Dieter Dornig gibt es im Internet auf www.dieter-dornig.de und bei ihm in den sozialen Medien

Quelle: DDO Management

