Lauf – der neue rockige Song von Andrea Hager

Rock aus dem Odenwald

Unser Leben ist zu kostbar, um es zu verschwenden.

„LAUF“ von Andrea Hager ist ein kraftvoller, aufregender Song. Mittelalterliche Klänge sind eingebettet in einem frischen, rockigen Sound. Das außergewöhnliche Zusammenspiel der verschiedenen Genres überzeugt durch seinen Schwung. Die Musik ist stürmisch und fordert dazu auf, die wertvolle Lebenszeit nicht zu verschenken.

Der Text erzählt von der Kostbarkeit des Lebens und der Gefahr, dass wir diese oft mit Menschen und Situationen verschwenden, welche uns nicht guttun.

Die Botschaft ist klar: Erkenne was wirklich wertvoll ist und mach dich auf den Weg dorthin.

Der Refrain:

„Lauf, lauf, lauf schnell davon,

schau nicht zurück, sonst bist du verloren“

ist ein eindringlicher Appell, das Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Andrea Hager´s Song mit dem kurzen Titel: „Lauf“, musikalisch einzigartig und schwungvoll emotional. Eine Aufforderung an jeden von uns, die Wahrheit zu sehen und kostbare Lebenszeit in jeder Sekunde sinnvoll zu nutzen.

Andrea Hager – Lauf

Musik: Andrea Hager, Text: Andrea Hager

Vertrieb: MusicHub

Time: 03:10 Minuten

VÖ-Datum: 15.08.2025

ISRC: DEYX82263317

ISWC: T-333.221.277-4

Genre: Deutsch-Rock/Pop

Quelle: Büro Andrea Hager

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

