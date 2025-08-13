Buchneuerscheinung „Das Reh im Schnee“ – 50 zauberhafte Reimgeschichten für Kindergarten- und Grundschulkinder

Ab sofort ist das Vorlesebuch „Das Reh im Schnee“ von Dörthe Huth für Kinder zwischen vier und zehn Jahren im Handel erhältlich. Es beinhaltet vielerlei Ideen für respektvolle Tierbegegnungen.

Dorsten, 13.08.2025 – In 50 zauberhaften Reimgeschichten erzählt Dörthe Huth in ihrem liebevoll erstellten Buch „Das Reh im Schnee“ von Eigenarten, Gewohnheiten und Begegnungen der Tiere in unserer Nähe. Die unterhaltsamen und lehrreichen Texte werden durch warmherzige Bilder ergänzt und richten sich insbesondere an Kindergarten- und Grundschulkinder.

Ein reich bebildertes Vorlesebuch für eine unvergessliche Lesezeit

Das reich bebilderte Vorlesebuch lädt dazu, mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen und die wunderbare Tierwelt um uns herum achtsam zu erkunden. Ob im Garten, auf dem Balkon oder am Straßenrand, überall können wir tierische Entdeckungen machen. „Wir müssen gar nicht weit reisen, um Wunder zu entdecken. Oft zeigen sie sich direkt vor unserer Haustür“, meint die Autorin.

Die Reimgeschichten drehen sich unter anderem um:

* „Das Glühwürmchen bei den Blümchen“

* „Die Kellerassel im Schlamassel“

* „Die Fledermaus will hoch hinaus“

* „Eine Ente überwindet Ängste“.

Mit „Das Reh im Schnee“ erleben Erwachsene und Kinder gemeinsam eine unvergessliche Lesezeit. Das Buch bietet jede Menge Gesprächsanlässe, fördert die Sprachentwicklung und unterstützt die Neugier und Entdeckerfreude der Kinder. Damit wird Kindern der Zugang zu Tierbegegnungen auf eine fantasievolle und einzigartige Weise eröffnet und es entsteht ein tieferes Verständnis für die heimische Tierwelt.

Über den praktischen QR-Code im Buch können die Reimgeschichten auch ganz einfach als Hörbuch heruntergeladen und direkt abgespielt werden.

Dörthe Huth hat schon einige ihrer Bücher in renommierten Verlagen publiziert, dieses Vorlesebuch jedoch in Eigenregie umgesetzt. „Dieser Weg gibt mir die kreative Möglichkeit, jede Facette meines Buches selbst zu gestalten, vom Inhalt über das Cover bis zur Veröffentlichung“, erklärt die Autorin.

Das Ergebnis ist ein pädagogisch wertvolles Vorlesebuch für Kinder zwischen vier und zehn Jahren, das dazu anregt, Tiere achtsam zu erleben und respektvoll mit ihnen umzugehen.

Verfügbarkeit im Buchhandel

„Das Reh im Schnee“ erschien zuerst bei Amazon KDP mit 111 Seiten und ist dort auch als E-Book verfügbar. Seit dem 11. August 2025 ist das Buch im handlichen A5-Format und als erweiterte Version mit vielen Ideen für respektvolle Tierbegegnungen mit 116 Seiten über den Buchhandel zu beziehen, sowohl als Taschenbuch und als gebundene Ausgabe. Produziert wurde die erweiterte Version von „Das Reh im Schnee“ in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Publikationsdienst tredition, der die professionelle Herstellung und den Vertrieb über den Buchhandel und gängige Onlineportale übernimmt.

Buchdaten im Überblick

Titel: Das Reh im Schnee: 50 zauberhafte Reimgeschichten über die Tiere in deiner Nähe

Autorin: Dörthe Huth

Genre: Vorlesebuch

Verlag: Unabhängige Veröffentlichung im Selbstverlag

Vertrieb: Buchhandel und Buchportale

Formate: Taschenbuch, gebundene Ausgabe, E-Book

Im Buchhandel verfügbar über tredition

ISBN-Taschenbuch: 978-3384676443, 116 Seiten, 18,90 Euro

ISBN-Hardcover: 978-3384676450, 116 Seiten, 26,90 Euro

Bei Amazon über KDP verfügbar

ISBN-Taschenbuch: 9798288699429, 111 Seiten, 14,50 Euro

ISBN-Hardcover: 9798287832322, 25,47 Euro

E-Book-ASIN? : ? B0FFGMM1ZZ, 8,80 Euro

Weitere Informationen und Einblicke unter: https://www.doerthe-huth.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freiberufliche Autorin / Schriftstellerin Dörthe Huth

Dörthe Huth

Römerstr. 2

46284 Dorsten

Deutschland

fon ..: 02362 7877990

web ..: https://www.doerthe-huth.com/

email : doerthe.huth@gmx.de

Dörthe Huth ist Autorin und war viele Jahre lang im Bereich Supervision und Coaching tätig. Sie hat ein Studium der Germanistik, Psychologie und Computerlinguistik absolviert und mit dem M.A. abgeschlossen. Diese interdisziplinäre Expertise fließt in ihre Arbeit als Autorin und Dozentin ein. Mit der Kombination aus psychologischem Hintergrund und sprachlichem Feingefühl unterstützt sie Nachwuchsautor*innen in Schreibseminaren darin, ihre Ideen in lebendige und lesenswerte Texte zu verwandeln.

Dörthe Huth ist Mitglied im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller VS (in ver.di).

Weitere Informationen sind auf der Webseite der Autorin zu finden, unter: https://www.doerthe-huth.com/

Pressekontakt:

Dörthe Huth, M.A. – Autorin

Frau Dörthe Huth

Römerstraße 2 Römerstraß

Dorsten 46284

fon ..: 023627877990

email : doerthe.huth@gmx.de

