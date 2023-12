Vom Skifahren und Schwimmen im Schnee…

„Skiurlaub, aber entschleunigt“ lautet das Motto zur Winterauszeit in Filzmoos. Das ideale Basislager: Der Alpenhof, der vor, zwischen und nach den Pistenabfahrten mit Besonderheiten punktet.

Filzmoos ist klein, fein und im Winter in der Regel mit besonders viel Schnee gesegnet. Davon sollte man sich jedoch keinesfalls täuschen lassen, denn Ski- und Wintersport kann der Ort am Fuße der beeindruckenden Bischofsmütze mindestens genauso gut wie die ganz Großen. Die absolute Pisten-Vielfalt ist dank des Anschlusses an Ski amadé – Österreichs größtes Skivergnügen – gegeben. Langes Anstellen? Fehlanzeige! Die gewonnene Zeit darf man hier umso mehr auf den Brettern auskosten. Das Schöne für Alpenhof-Gäste: Der Lift ist vom Hotel aus im Handumdrehen erreicht. Genauso wie die weiten Langlaufloipen der Region. Ski in and out vom Feinsten!

Auskosten, Genießen, Freiluftschwimmen

In ihrem familiengeführten 4-Stern-Hotel stellen die Walchhofers den idealen Ausgleich zu den vielfältigen Frischluft-Aktivitäten: Von den Skischuhen ganz elegant in die Badeschlappen gewechselt, macht man sich auf in den hauseigenen Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool, Saunawelt und vielfältigem Massage-Angebot. Wer auch jetzt noch nicht genug von der zauberhaften Winterwelt rund ums Haus hat, lässt sich im beheizten Freibad treiben. Schwimmen im Schnee – mehr Idylle ist eigentlich nicht möglich. Mit köstlichen Menüs und ausgedachten Programmpunkten wie Weinverkostungen, Schnapsbrennen und dem einen oder anderen Musikabend wird sich hier schließlich auch um das kulinarische und kulturelle Wohl der Gäste gekümmert. Die Kirsche auf der weiß-glitzernden Schneehaube: Alpenhof-Gästen steht ein ganzer Ladepark mit 14 Plätzen zum gratis Aufladen von E-Autos zur Verfügung. Für alle, die lieber nachhaltig in den Winterurlaub reisen.

Weiße Wochen im Alpenhof

Von Mitte Dezember bis in den März hinein lädt der Alpenhof zu seinen „Weißen Wochen“. Auf dem Programm stehen neben den klassischen Alpenhof-Angeboten Skiguiding, Schnapsbrennen, Schneeschuhwandern und vieles mehr. Die Filzmoos-Winter-Card als Ticket für winterliche Unternehmungen ist wie bei jedem Aufenthalt in diesem Hause ebenfalls inkludiert. Alle Infos unter: www.alpenhof.com/de/preise/winterpauschalen/weisse-wochen.html.

