Events auf dem Sonnenhof

Auf dem Sonnenhof trifft Einzigartigkeit auf Natur

Bei uns auf dem Sonnenhof können Sie Events verschiedenster Art ausrichten. Egal ob Sie eine Hochzeit, einen Geburtstag, eine Firmenfeier oder Familienfeier planen, bei uns finden Sie den perfekten Ort für Ihre nächste Veranstaltung.

o Ein Naturidyll für besondere Anlässe

o Vielseitige Veranstaltungsräume

o Eventplanung mit Liebe zum Detail

o Hochzeiten im Einklang mit der Natur

o Firmenevents in inspirierender Umgebung

o Geburtstagsfeiern voller Abenteuer

o Team-Building-Aktivitäten für Unternehmen

o Hochseilgarten

o Eventfotografie für bleibende Erinnerungen

o Umweltbewusste Veranstaltungen

o Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste

EIN NATURIDYLL FÜR BESONDERE ANLÄSSE

Besonders die Nähe und Verbindung zur Natur macht den Sonnenhof aus. Als grüne Oase dient unser Hof als ruhiger Zufluchtsort abseits des Großstadttrubels. Unser Naturidyll können Sie einfach besuchen, gleichzeitig eignet es sich auch für besondere Anlässe. Mit unseren weitläufigen Grünflächen, blühenden Gärten und malerischen Kulissen wird eine zauberhafte Atmosphäre geschaffen, die Ihre nächste Veranstaltung in ein unvergessliches Erlebnis verwandelt.

VIELSEITIGE VERANSTALTUNGSRÄUME

Neben unseren weiten Wiesen auf dem Sonnenhof und Umgebung bieten wir eine Vielzahl von Veranstaltungsräumen, die sich flexibel an die Bedürfnisse Ihrer Veranstaltung anpassen lassen. So können Sie sich aussuchen, ob Sie Ihre Veranstaltung im rustikalen Scheunenambiente, im eleganten Festsaal oder unter freiem Himmel ausrichten wollen. Die verschiedenen Locations können an den passenden Anlass, ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenevent, angepasst werden.

EVENTPLANUNG MIT LIEBE ZUM DETAIL

Die Planung von Feiern wie beispielsweise Hochzeit und (Kinder-)Geburtstagen können sehr anstrengend sein. Um Sie zu entlasten, steht unser erfahrenes Eventteam Ihnen von der Planung bis zur Umsetzung zur Seite. So können Sie sich voll und ganz auf die Feier konzentrieren. Wir legen Wert auf eine individuelle und liebevolle Eventplanung, die jedes Detail berücksichtigt. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Dekorationsmöglichkeiten, um Ihre Feier in Ihrem persönlichen Stil zu gestalten, wie beispielsweise einen rustikalen Landhausstil oder eine elegante Vintage Dekoration. Auch bei der Auswahl des Caterings sind wir Ihnen gerne behilflich. Wir beraten Sie gerne und schaffen mit Ihnen eine Atmosphäre, die Ihre Wünsche widerspiegelt.

HOCHZEITEN IM EINKLANG MIT DER NATUR

Wenn Sie schon immer von einer romantischen Hochzeit im Grünen geträumt haben, sind Sie bei uns auf dem Sonnenhof genau richtig. Unser Hof bietet mit seinen weiten Wiesen und rustikalen Räumlichkeiten die perfekte Kulisse für eine naturnahe Hochzeit. Infomieren Sie sich gerne auf unserer Website über die Möglichkeit, Ihre Hochzeit bei uns auszurichten oder melden Sie sich persönlich/telefonisch bei uns.

FIRMENEVENTS IN INSPIRIERENDER UMGEBUNG

Für Teamevents, Tagungen und Aktivitäten, die das Teambuilding unterstützen sollen, bietet der Sonnenhof mit seiner inspirierenden Umgebung den idealen Ort dafür. Sie können unsere modern ausgestatteten Veranstaltungsräume für Präsentationen und Meetings nutzen, ihre Pausen können Sie im Grünen verbringen. Kommen Sie in der Natur mit Ihren Kollegen ins Gespräch und tanken Sie frische Energie.

GEBURTSTAGSFEIERN VOLLER ABENTEUER

Sowohl Sie als auch Ihre Kinder können ihren nächsten Geburtstag bei uns feiern. Für die Kleinen gibt es Abenteuer zu erleben, die die Gäste nicht so schnell vergessen werden. So bieten wir eine Abenteuerreise über den Sonnenhof Stuttgart, das bisher immer ein Highlight für unsere kleinen Gäste gewesen ist. Dabei begleiten unsere erfahrenen Betreuer die Kinder auf spannenden Rundgängen, bei denen sie die Natur entdecken und währenddessen auf spannende Geheimnisse des Hofes stoßen können. Außerdem stehen die Kinder in unmittelbarem Kontakt zu unserer tierischen Vielfalt und haben die Gelegenheit, auf Tuchfühlung mit Pferden, Hasen, Ziegen und weiteren Tieren zu gehen. Unter unserer Anleitung können Sie und die Kinder die Tiere füttern, streicheln und mit ihnen spielen.

KULINARISCHE VIELFALT IM HOFLADEN

Der Hofladen des Sonnenhofes bietet eine reiche Auswahl an regionalen Produkten an, die von unserem Küchenteam zu schmackhaften Gerichten verarbeitet werden. Diese Gerichte können Sie bei einem Picknick im Grünen oder als festliches Mahl in einem unserer gemütlichen Räume einnehmen. Genießen Sie kulinarische Vielfalt mit regionalen Produkten aus unserem Hofladen und freuen Sie sich auf frische, saisonale Zutaten, die Ihre Veranstaltung kulinarisch abrunden.

TEAM-BUILDING-AKTIVITÄTEN FÜR UNTERNEHMEN

Bei uns auf dem Hof finden Sie neben Aktivitäten für die Kleinen auch Aktivitäten, die das Zusammengehörigkeitsgefühl Ihres Arbeitsteams stärken. Dies geschieht zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen mit unseren regionalen Produkten oder bei Outdoor-Aktivitäten wie beispielsweise unserem Hochseilgarten. Auf diese Art können Sie den Zusammenhalt Ihres Teams in einer entspannten und naturnahen Umgebung stärken.

HOCHSEILGARTEN

Für spannungsvolle Events bietet unser Hochseilgarten des Sonnenhofs den actionreichen Spaß für alle Altersgruppen. Überwinden Sie gemeinsam Ihre Grenzen und erleben Sie gemeinsam unvergessliche Momente, voll mit Adrenalin und Freude.

EVENTFOTOGRAFIE FÜR BLEIBENDE ERINNERUNGEN

Besondere Momente können bei uns mit professioneller Eventfotografie festgehalten werden. Unsere bekannten Fotografen fangen sowohl die kleinen Momente ein als auch die großen. Die Atmosphäre wird widergespiegelt und strahlende Gesichter Ihrer Gäste

UMWELTBEWUSSTE VERANSTALTUNGEN

Der Sonnenhof nimmt Nachhaltigkeit und Umweltschutz sehr ernst, weshalb wir uns sehr dafür engagieren. Deshalb können Sie sich sicher sein, dass Ihre Veranstaltungen sowohl mit nachhaltiger Dekoration als auch umweltfreundliches Catering bekommen.

ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR GÄSTE

Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage können schon mal bis in die Nacht dauern. Damit Sie und Ihre Gäste nicht nur den Abend, sondern auch die Nacht in vollen Zügen genießen können, bieten wir auch Übernachtungsmöglichkeiten in Form von gemütlichen Zimmern und rustikalen Unterkünften auf unseren Sonnenhof an. Auf diese Art können Sie den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.

KONTAKT FÜR IHRE NÄCHSTE FEIER

Wenn Sie bald eine Festlichkeit in der Natur ausrichten wollen, sind Sie bei uns richtig. Für weitere Informationen oder bei Fragen können Sie sich sehr gerne bei uns melden! Sie können uns unter folgenden Nummern erreichen: 0711-21957305 oder 01727816088. Oder kommen Sie einfach persönlich vorbei. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen und Ihren Mitmenschen Ihre nächste Feier auf unserem Sonnenhof zu planen.

