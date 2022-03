DJ für Events jeglicher Art

Musik zu jeder Feier

Wer ein Event veranstaltet, egal ob privat oder gewerblich, und sich entsprechend professionelle Musik wünscht, der bucht einen DJ / eine Djane mit langjähriger Erfahrung. Eine Event-Djane, die seit 2008 professionell auflegt, ist www.dj-inna-muenchen.de. Vorwiegend in Bayern, Badne-Württemberg, Österreich und selbstverständlich auch im gesamten Bundesgebiet bietet Sie ihre Leistungen an.

Ob für Geburtstag, Hochzeit, Firmenfeier, Messe und vieles mehr – jeweils individuell passend zu den Wünschen der Kundinnen und Kunden bzw. Gäste sind die unterschiedlichsten Musik- und Stilrichtungen möglich, begonnen von den 50ern bis heute, Pop, Hip-Hop, House, Club, Techno, Dance, Latino und vieles mehr.

DJ Inna aus München legt nicht nur ein starres Set auf, sondern reagiert als professionelle Musikerin stets flexibel auf die Wünsche der Gastgeber und Gäste, so dass von Jung bis Alt jeder seinen Spaß haben kann. Ob am Tag, am Abend, in der Nacht, an Wochenenden oder Feiertagen – mit vielen weiteren Leistungen begeistert die Djane die Auftraggeber wie zum Beispiel Moderation, Livemusik (Klavier und Gesang). Auch das entsprechende Equipment ist selbstverständlich mit dabei wie Lichtanlage, Soundanlage und mehr.

Wer eine Feier mit erstklassiger Musik gestalten und begleiten lassen möchte sollte eine Djane bzw. einen DJ engagieren, die / der das entsprechende Know-how hat und sich Zeit nimmt für ein Vorgespräch und weiteres.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DJ Inna München

Frau Inna Grube

Lindenschmitstrasse 2

81371 München

Deutschland

fon ..: 089 120 39 984

web ..: https://www.dj-inna-muenchen.de

email : djinna@discardmail.com

