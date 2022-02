Professionelle Planung von Versorgungstechnik in Gebäuden jeglicher Größe

Die Planung und Konstruktion von Sanitärtechnik, Lüftungstechnik, Heizungs- und Kältetechnik – das ist seit über 20 Jahren die Mission von Angelika Herrmann und ihres Planungs- und Konstruktionsbüros.

Forst, 11.02.2022 – Große oder kleine Gebäude, Versorgungstechnik brauchen alle

Das AH Planungs- und Konstruktionsbüro für Versorgungstechnik Angelika Herrmann ist seit nun mehr als 20 Jahren ein kompetenter Partner für die Planung, Beratung und Bauleitung im Bereich Heizung, Kältetechnik, Sanitär und Lüftung für Ihr individuelles Projekt. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1999, damals als Schreib- und Zeichenbüro. Nach stetigem Wachstum und Ausweitung auf neue Bereiche erfolgte dann im Jahr 2020 die Änderung auf die aktuelle Firmierung als Planungs- und Konstruktionsbüro

Wer ist das AH Planungs- und Konstruktionsbüro?

Bereits 1999 von Angelika Herrmann gegründet, ist das AH Planungs- und Konstruktionsbüro für Versorgungstechnik in Waldkraiburg zu einem renommierten Ansprechpartner für private Auftraggeber, Architekten, Ingenieure oder Bauträger, Träger sozialer Einrichtungen oder öffentliche Einrichtungen in den Bereichen Heiz- und Kältetechnik, Sanitär und Lüftung herangewachsen.

Mit dem motivierten und qualifizierten Team entwickelt das Planungsbüro von Angelika Herrmann für jedes Neubau- oder Umbauprojekt eine individuelle Lösung. Mit ihren über 20 Jahren Berufserfahrung in der Versorgungstechnik kann die Geschäftsführerin Frau Herrmann stets, natürlich gemeinsam mit ihrem Team, optimale Lösungen erarbeiten.

Was sind die Aufgaben eines Planungs- und Konstruktionsbüros für Versorgungstechnik?

Das Planungsbüro bietet Beratung und Unterstützung unter anderem für Wärmeerzeugeranlagen, Heizungen aller Art, Brauchwasserwärmeanlagen, Solarenergie- und Wärmepumpenanlagen, sowie für Wasser- und Sanitäranlagen unter Einhaltung aller hygienischen und technischen Anforderungen, Einrichtungen für behinderte und pflegebedürftige Menschen, Feuerlöschanlagen und Rohrleitungs- und Pumpenanlagen an.

Weiterhin ist das Konstruktionsbüro für Aufträge im Bereich Lüftungstechnik wie Belüftungs- und Entlüftungsanlagen, Entrauchungsanlagen und Klimaanlagen zuständig. Mit seiner Expertise konnte das Planungsbüro um Angelika Herrmann bereits Projekte wie die Therme Meersburg, das Inter-City-Hotel Hamburg, das Verwaltungsgebäude der IHK Niederbayern oder das Kreiskrankenhaus Mühldorf am Inn betreuen.

Das AH Planungs- und Konstruktionsbüro gehört zu den TOP-Dienstleistern mit Auszeichnung

Im Laufe der Jahre kamen so bereits zahlreiche zufriedene Auftraggeber und gute Bewertungen auf Portalen wie Proven Expert oder bei Google zusammen. Auf der Bewertungsplattform Proven Expert finden sich fast 70 Bewertungen von verschiedenen Kunden und Auftraggebern für abgeschlossene Aufträge der Versorgungstechnik, die eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen ergeben. Anhand dieser Bewertungen lässt sich eine große allgemeine Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit in allen Bereichen erkennen. Im Jahr 2021 wurde das Planungsbüro bei Proven Expert als Top Dienstleister und Top Empfehlung mit der Bestnote ausgezeichnet.

Die Anforderungen, die ein Dienstleister erfüllen muss, um diese begehrte Auszeichnungen zu erhalten, sind sehr ambitioniert. Mindestens die Note „Sehr Gut“ aus mindestens 50 Bewertungen in den letzten 12 Monaten muss erreicht werden und nicht weniger als 95 Prozent der Kunden müssen das Unternehmen weiterempfehlen. Umso größer ist die Freude und auch ein wenig der Stolz, dass diese Auszeichnung das erste Mal an ein Planungs- und Konstruktionsbüro verliehen wurde.

Das Konstruktionsbüro um Angelika Herrmann besticht durch Qualität und bietet durch laufende Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter einen herausragenden Service und individuelle Lösungen für jeden Kunden und spezielle Anforderungen. Durch die jahrelange Erfahrung sind auch herausfordernde Projekte der Versorgungstechnik kein Problem für das Planungsbüro und werden professionell und kompetent umgesetzt.

Wenn Sie also eine Umbau- oder Neubaumaßnahme planen oder betreuen, steht das AH Planungs- und Konstruktionsbüro in Waldkraiburg Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt in der Planung und Bauleitung im Bereich Technische Gebäudeausrüstung in Anlehnung an die Leistungsbilder der HOAI Teil 4 Abschnitt 2 § 53 (Leistungsphasen 1-9) inkl. Montage- und Bestandsplanung. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns schriftlich oder telefonisch um über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu sprechen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Projekt. Weitere Infos unter: https://www.pk-ah.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AH Planungs- und Konstruktionsbüro für Versorgungstechnik

Frau Angelika Herrmann

Berliner Str. 16

84478 Waldkraiburg

Deutschland

fon ..: 08638-9840477

web ..: https://www.pk-ah.de/

email : info.pk-ah@t-online.de

Das AH Planungs- und Konstruktionsbüro für Versorgungstechnik wurde 1999 von Angelika Herrmann gegründet, die auch heute noch die Geschäftsführung übernimmt. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich das Konstruktionsbüro mit der Planung von Lüftungstechnik, Sanitärtechnik, Klimatechnik und Heizungstechnik. Im Jahr 2021 wurde das Planungsbüro von Proven Expert als TOP-Dienstleister und TOP Empfehlung ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Pressemann.com – Agentur für Online-PR

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr. 6

76694 Forst

fon ..: 07251-9196118

web ..: https://pressemann.com/

email : vogel@pressemann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Irena Markovic: Die Balance zwischen Glamour und Wirtschaft