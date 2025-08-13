Cloud-Plattform für Kanzleien erhält neues Dashboard für effektives Mandanten-Onboarding

Das neue Dashboard von 5FSoftware: Individuell anpassbare Widgets, smarte Erinnerungen und intuitives Design für effiziente, digitale Mandantenbetreuung in Kanzleien.

Regensburg, 13.08.2025 – Vom ersten Mandanten-Onboarding bis zur laufenden Betreuung: Das neue Dashboard der 5F-Plattform wird zum zentralen Steuerzentrum für Kanzleien. Mit flexiblen Widgets, smarten Erinnerungen und einer intuitiven Bedienung behalten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Co. jederzeit den vollen Überblick.

Das neue 5F-Dashboard bringt ein klares Design und neue Funktionen zusammen. Im Mittelpunkt steht ein platzsparendes und flexibles Drag-&-Drop-System, mit dem sich Inhalte in Form von Widgets, also frei platzierbaren Funktionselementen, individuell anordnen lassen. Die Widgets können beliebig hinzugefügt, farblich markiert, eingeklappt oder bei Bedarf entfernt werden. So entsteht eine Arbeitsoberfläche, die sich gezielt auf den eigenen Arbeitsalltag abstimmen lässt – je nach Bedarf und persönlicher Priorisierung. Auch mit dabei: der neue 5F-Wizard mit einer geführten Tour durch das Dashboard.

Die Release-Highlights im Überblick:

* Flexibles Drag-&-Drop-System mit dynamischen Widgets für die individuelle Dashboard-Gestaltung

* Smartes Reminder-System für die automatische Erinnerung an Fristen

* Übersichtlicher Bereich mit Neuigkeiten und Favoriten für den schnellen Zugriff

* Praktisches Notizfeld für Ihre persönlichen Einträge

* 5F-Wizard mit interaktiver Tour durch das neue Dashboard

Kanzleien, die ihre Zusammenarbeit mit Mandanten digital vereinfachen und effektiv koordinieren möchten, können das neue Dashboard in der 14-tägigen 5F-Testversion kostenlos und unverbindlich ausprobieren.

Kontakt

5FSoftware GmbH

Rudolf-Vogt-Straße 21, 93053 Regensburg

Web: www.5fsoftware.de

E-Mail: info@5fsoftware.de

Telefon: +49 941 204 903 0

Über die 5FSoftware GmbH

Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.

Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen.

Mehr Info unter: www.5fsoftware.de

