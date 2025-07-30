Humanoid Global kündigt Uplisting an den OTCQB-Markt an

Vancouver, BC – 13. August 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) ((CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent mit Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Beschleunigung eines Portfolios wegweisender Unternehmen im Bereich humanoider Robotik und embodied KI, freut sich bekannt zu geben, dass die Genehmigung für das Uplisting seiner Stammaktien vom OTC Pink Sheets an den OTCQB-Markt (OTCQB) erteilt wurde. Die Stammaktien des Unternehmens werden ab heute unter dem unveränderten Börsenkürzel RBOHF am OTCQB gehandelt.

Die Notierung am OTCQB stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für US-Investoren zu erhöhen. Dieser strategische Schritt dürfte die Liquidität verbessern und die Reichweite von Humanoid Global auf dem US-Anlagemarkt ausweiten.

Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben und nun in den USA gelistet zu sein. Es gibt eine erhebliche Nachfrage von Investoren aus den Vereinigten Staaten nach Chancen im Bereich humanoider Robotik wie der unseren, und wir sind erfreut, dass es diesen Investoren nun leichter möglich ist, an unserem Wachstum teilzuhaben, sagte Joshua Matettore, CEO von Humanoid Global.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und embodied KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern. Weitere Informationen: www.humanoidglobal.ai/

Anleger, die mit Humanoid Global Holdings in Verbindung treten möchten, können mehr über das Unternehmen erfahren, indem sie sich an Geoff Balderson, Chief Financial Officer, wenden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Geoff Balderson, Chief Financial Officer, Humanoid Global Holdings Corp., (604) 602-0001

IM NAMEN DES MANAGEMENTS

Joshua Mattetore

Chief Executive Officer

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten Prognosen abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeit besten Einschätzungen des Managements auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft oder genehmigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

