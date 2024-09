125 Jahre Jahre Sinnack – Passepartout inszeniert ein „Backtastisches“ Jubiläum

Mit einem unvergesslichen Mitarbeitendenfest zelebrierte die Bocholter Großbäckerei Sinnack ihr 125-jähriges Bestehen.

Federführend bei der Ausgestaltung und Inszenierung des runden Firmengeburtstages war die Eventagentur Passepartout, die sich im vergangenen Jahr in einem Pitch gegen ihre Mitbewerber mit einem „backtastischen“ Konzept durchsetzen und damit den Neukunden Sinnack überzeugen konnte.



4 Tage wurde eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Bocholt in eine festlich geschmückte Galalocation mit unterschiedlichen Bereichen umgebaut, in die dann die Sinnack Mitarbeitenden aus den Standorten Bocholt und Droßdorf mit ihren Partner*innen von der Unternehmerfamilie eingeladen wurden. Und der Abend hielt für die rund 1.000 Gäste bewegende Momente und einige Überraschungen bereit.

Moderatorin Angela Wadenpohl führte durch ein unterhaltsames Bühnenprogramm, bei dem ganz bewusst auf lange Begrüßungsansprachen und Festreden verzichtet wurde. Das „Gestern“, „Heute“ und die „Zukunft“ wurde unter anderem als Talk am „Backtas-Tisch“ auf der Bühne umgesetzt, an dem neben der Familie auch das Sinnack Führungsteam und langjährige Weggefährten Platz nahmen und auch die eine oder andere Anekdote aus dem Firmenalltag zum Besten gegeben wurde. Ein besonderer Dank und Stolz seitens der Familie Sinnack galt

vor allem den Mitarbeitenden, die das Unternehmen in den ganzen Jahren mit

zum Erfolg geführt haben. Täglich zwölf Millionen Aufbackbrötchen werden von

Sinnack produziert oder auch „6 von 10 Aufbackbrötchen, die täglich in

Deutschland gebacken werden, kommen von Sinnack“, so Geschäftsführerin

Lena Sinnack. Eine beeindruckende Leistung, die man auch den hervorragenden

Mitarbeitenden zu verdanken habe.



Diese Leistungen wurden auch künstlerisch umgesetzt und anerkannt:

Die Sand-Artistin Natalya Netselda erzählte die Sinnack Erfolgsgeschichte von

den Anfängen bis heute auf berührende, ergreifende Weise, Light und

Splash-Drummer begeisterten das Publikum zwischen den Menügängen und

zum Ende wurde das Geheimnis um den Überraschungsgast des Abends gelüftet:

Der aus der britischen Castingshow „Britain’s got Talent“ international bekannte

Tenor Paul Potts verzauberte die Gäste mit seiner kraftvollen Performance,

die seinen Auftritt mit Standing Ovations belohnten.



Bei der After Show Party wurde bis in die frühen Morgenstunden mit

„Fresh Music Live“ gefeiert und getanzt – ein würdiger Abschluss der

„backtastischen“ Jubiläumsfeier.



Tristan Kalmutzke, Geschäftsführer Passepartout, zieht ein Resumee:

„Wir sind stolz darauf, dass es mit unserem Konzept und der Ausgestaltung

des Sinnack Jubiläums gelungen ist, das was Sinnack ausmacht, nämlich Tradition,

Innovation und familiäre Werte, erlebbar zu machen. Bei den Vorgesprächen

mit unserem Kunden kam klar heraus, dass der Fokus der Veranstaltung klar

auf Anerkennung und Wertschätzung der großen Sinnack Familie liegt.

Und das begeisterte Feedback des Kunden und auch der Gäste hat uns gezeigt,

dass dieses Ziel erreicht worden ist.“

Die Agentur Passepartout GmbH & Co. KG hat sich mit Fokus auf den Mittelstand insbesondere im Bereich der Unternehmensjubiläen, Galaveranstaltungen sowie Tagungen

seit 25 Jahren zu einer der Marktführer in der Branche entwickelt und etabliert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agentur Passepartout GmbH & Co. KG

Frau Sabine Rousseaux

Meerbuscher Straße 64

40670 Meerbusch

Deutschland

fon ..: 02159 – 69 43 720

web ..: http://www.passepartout-gmbh.de

email : s.rousseaux@passepartout-gmbh.de

Pressekontakt:

Agentur Passepartout GmbH & Co. KG

Frau Sabine Rousseaux

Meerbuscher Straße 64

40670 Meerbusch

fon ..: 02159 – 69 43 720

web ..: http://www.passepartout-gmbh.de

email : s.rousseaux@passepartout-gmbh.de

