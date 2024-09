Matty GmbH | Regionalität und Frische: Mattys Zutatenphilosophie

Externe Dienstleister wie Matty bieten eine nachhaltige Lösung für die Gastronomie. Durch die zentrale Produktion in einer Manufaktur können Ressourcen effizienter genutzt werden.

In der österreichischen Gastronomie und Hotellerie ist eines klar: Qualität kommt an erster Stelle. Und in der Matty GmbH dreht sich alles um zwei entscheidende Faktoren, die diese Qualität ausmachen – Regionalität und Frische. Das Unternehmen liefert Premium-Mise-en-Place, also vorbereitete Zutaten und Speisenkomponenten, an Küchen in ganz Österreich und setzt dabei auf regionale Produkte. Doch was bedeutet das konkret?

Matty bezieht seine Zutaten von regionalen Produzenten, vom kleinen Bauernhof bis zum Familienbetrieb – größtenteils von lokalen Tiroler Produzenten. „Wir wissen genau, wo unsere Zutaten herkommen“, sagt Matty. Diese enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten sorgt dafür, dass jede Zutat frisch und in bester Qualität in die Küchen der Gastronomie kommt.

Regionalität – Ein Erfolgsgeheimnis in Österreich

Österreichs regionale Vielfalt macht es möglich, dass Matty auf lokale Produzenten setzt. Hier kennt man noch den Bauern, von dem man das Fleisch oder das Gemüse bezieht. Das schafft Vertrauen und gibt Matty die Flexibilität, schnell auf saisonale Veränderungen zu reagieren. Frisch geerntetes Gemüse aus Thaur oder Kräuter direkt vom Feld – bei Matty ist Regionalität nicht nur ein Marketing-Schlagwort, sondern der Kern des Unternehmens. Neugierig, wie Matty die regionale Landwirtschaft unterstützt? Mehr dazu hier.

Frische – Der Schlüssel zu echter Qualität

Frische wird bei Matty großgeschrieben. Durch die kurzen Lieferwege direkt von den Produzenten zu den Kunden spart man Zeit – und das merkt man an der Qualität. Zutaten, die am Vormittag geerntet wurden, können am selben Tag noch verarbeitet werden. Kein langes Lagern, keine Kompromisse. Besonders in der österreichischen Küche, wo regionale und saisonale Spezialitäten großgeschrieben werden, ist diese Frische entscheidend. Ob ein herzhaftes Wiener Schnitzel oder ein zartes Wildgericht – Mattys Zutaten sorgen dafür, dass jedes Gericht auf den Punkt perfekt ist.

Regionale Lieferanten – Mattys Erfolgsgeheimnis

Matty arbeitet mit einer Vielzahl an österreichischen Produzenten zusammen. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht es dem Unternehmen, immer die frischesten Produkte anzubieten. Und die Kunden? Die können sich sicher sein, dass ihre Zutaten den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. So kommen die besten Produkte aus den Regionen direkt in die Küchen der österreichischen Gastronomie.

Frische ohne Kompromisse

Matty steht für das, was Österreichs Gastronomie ausmacht: Frische, Qualität und eine starke Verbindung zur Region. Mit Zutaten, die direkt aus den heimischen Regionen stammen, und einer Philosophie, die auf kurze Lieferwege und enge Partnerschaften setzt, bietet Matty Gastronomen und Hoteliers die Möglichkeit, ihren Gästen nur das Beste zu servieren. Wer Wert auf echte, regionale Frische legt, ist bei Matty genau richtig.

