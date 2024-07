Flexibilität und Qualität: Die Vorteile von Matty GmbHs Küchenlösungen für Catering-Services

Die Herausforderungen der Catering-Branche

Catering-Dienstleister stehen heutzutage vor zahlreichen Herausforderungen. Der akute Fachkräftemangel, steigende Betriebskosten und die Notwendigkeit, flexibel auf wechselnde Kundenwünsche zu reagieren, belasten die Branche erheblich. Diese Probleme erfordern innovative Lösungsansätze, die eine hohe Qualität der Speisen sicherstellen und gleichzeitig Effizienz und Kostenkontrolle ermöglichen.

Personalkosten als Hauptproblem

Ein zentrales Problem für viele Caterer ist die effiziente Nutzung des Personals. Die Personalplanung gestaltet sich schwierig, insbesondere wenn Vorbereitungsarbeiten für Buffets oder große Veranstaltungen anstehen. Wie kann man Personal einsparen, ohne dabei das Angebot zu verkleinern oder die Qualität der Speisen zu beeinträchtigen? Eine vielversprechende Antwort bietet die Matty GmbH mit ihren servierfertigen Menüelementen.

Matty GmbH: Ein innovativer Ansatz

Die Matty GmbH aus Tirol hat sich auf die Produktion und Lieferung hochwertiger, frisch zubereiteter Menükomponenten und küchenfertiger Gerichte spezialisiert. Gegründet von Mag. Erich Hauser, der selbst jahrelang in der Gastronomie tätig war, versteht das Unternehmen die Bedürfnisse und Herausforderungen der Branche aus erster Hand. Hauser erkannte die Notwendigkeit, eine Manufaktur zu schaffen, die auf höchstem Niveau produziert und es Betrieben ermöglicht, ihren Gästen hervorragendes Essen zu bieten, ohne selbst Köche beschäftigen zu müssen.

Matty bietet eine breite Palette an Speisen, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können. Die Produkte werden frisch zubereitet, heruntergekühlt und sicher transportiert. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die Qualität stets hoch bleibt und die Speisen direkt servierfertig sind.

Effiziente Personalnutzung durch küchenfertige Lösungen

Durch den Einsatz von Mattys Produkten können Caterer Vorbereitungsarbeiten auslagern und ihr Personal effizienter einsetzen. Mitarbeiter müssen nur für die Zeiten bezahlt werden, in denen sie tatsächlich am Gast arbeiten. Dies reduziert nicht nur die Lohnkosten, sondern sorgt auch für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Abrechnung.

Präzise Kostenkontrolle

Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit mit Matty ist die präzise Kostenkontrolle. Fehler beim Einkauf, der Zubereitung oder dem Transport werden minimiert, da Matty garantiert, dass die bestellte und bezahlte Menge auch tatsächlich beim Auftraggeber ankommt. Dies sorgt für Sicherheit und Vertrauen bei den Kunden. Erfahren Sie mehr über die zuverlässigen Kontrollsysteme von Matty hier.

Flexibilität bei schwankenden Gästezahlen

Kurzfristige Änderungen bei der Gästezahl sind keine Seltenheit im Catering-Bereich. Matty ermöglicht es, auch kurzfristig auf mehr oder weniger Gäste zu reagieren. Dank der flexiblen Zulieferer von Matty können solche Veränderungen schnell und effizient bewältigt werden. Details zu den flexiblen Anpassungsmöglichkeiten finden Sie hier.

Praxisbeispiele: Erfahrungen aus der Branche

_Erfolgsmodell Pirchnerhof_

Der Pirchnerhof in Reith ist ein Beispiel dafür, wie Mattys Lösungen in der Praxis funktionieren. Hotel Direktor David Hirber berichtet, dass er mit den Produkten von Matty auch große Gruppen stressfrei und mit genauer Kostenkontrolle bewältigen kann. Durch den Einsatz von Schöpfgerichten und Suppen – sowohl vegan als auch mit Fleisch – konnte das Hotel in der sonst schwierigen zweiten Januarhälfte vollständig ausgelastet werden. In zwei Wochen wurden jeweils 75 Schüler versorgt, ohne den regulären Hotelbetrieb zu stören.

_Firmenfeier mit 80 Gästen_

Eine Firmenfeier mit 80 Gästen zeigt ebenfalls die Vorteile von Mattys Catering-Lösungen. Drei kalte Vorspeisen und drei warme Hauptgerichte, darunter eine vegane Option, wurden buffetfertig geliefert. Der Auftraggeber musste lediglich drei Servicekräfte für die Gästebetreuung und den Getränkeservice bereitstellen. Dies ermöglichte dem Caterer eine äußerst effiziente Kostenstruktur, wodurch das Event erfolgreich und budgetfreundlich abgewickelt werden konnte.

Fazit: Eine zukunftsweisende Lösung für die Gastronomie

Die Matty GmbH bietet Caterern und Gastronomiebetrieben eine wertvolle Unterstützung. Durch die Auslagerung von Vorbereitungsarbeiten, präzise Kostenkontrolle und flexible Anpassung an Gästezahlen können Betriebe effizienter und kostensparender arbeiten, ohne dabei Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Matty ermöglicht es den Betrieben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig ihren Gästen erstklassige kulinarische Erlebnisse zu bieten. Besuchen Sie die Website, um mehr über die vielseitigen Angebote und erfolgreichen Projekte zu erfahren.

Die innovativen Ansätze der Matty GmbH könnten der Schlüssel zu einer nachhaltigeren und effizienteren Zukunft in der Gastronomie sein. In einer Branche, die sich stetig wandelt, sind solche Lösungen gefragter denn je.

