Jubiläum: Direktorin Christa Hellwig feiert 35 Jahre im Seehotel Fährhaus

Christa Hellwig ist eine der dienstältesten Direktorinnen in Deutschland. Mit ihren 35 Dienstjahren gehört sie fest zum Inventar im Seehotel Fährhaus in Bad Zwischenahn.

Viel Spannendes, Kurioses und Turbulentes hat sie im Laufe ihrer Hotel-Karriere erlebt: die aufwühlende Zeit um 2011, als das Hotel Gegenstand eines feindlichen Übernahme-Versuchs war, den Weltrekord „100 Jahre – 100 Gänge. Das XXL-Menü“ im Jahre 2008 und die Charity-Veranstaltung „Talk am Meer“, die über zehn Jahre lang viele prominente Gäste wie Christian Wulff und Rudi Carrell ans Zwischenahner Meer geführt hat.

Treue: 35 Jahre Hotel und 30 Jahre Ehe

Das seit 2016 von der Hotelgruppe Privathotels Dr. Lohbeck betriebene Hotel ist schnell das „zweite Zuhause“ der heute 56-Jährigen geworden. Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau hat sie als Rezeptionistin gearbeitet. Es folgten Tätigkeiten in der Empfangsleitung und Direktionsassistenz, und schließlich in der Direktion – 27 Jahre lang Seite an Seite mit der ursprünglichen Eigentümer-Familie Brinkmeyer. Die Mutter zweier Töchter, die in diesem Jahr auch ihr 30-jähriges Ehe-Jubiläum feiert, hat in den vielen Jahren ihrer Tätigkeit für das Seehotel zu keinem Zeitpunkt aufgehört zu arbeiten und in dieser Zeit viele wichtige Renovierungen begleitet. „Ein Hotel in der Großstadt? Lieber nicht“, so Christa Hellwig. Sie ist nach eigenen Angaben „eher ein Landei“ und fühlt sich in dem idyllischen Kurort mit rund 380 Kilometern an Wander- und Radwegen durchs Moor und am Meer so pudelwohl, dass sie wohl hier in Rente gehen wird.

