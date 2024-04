Schloss Rheinfels schließt umfangreiche Renovierungsphase ab

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar hat seine umfangreiche Renovierungsphase abgeschlossen.

Das zur Hotelgruppe Privathotels Dr. Lohbeck gehörige Haus hatte in den letzten 10 Monaten für eine hohe zweistellige Investitionssumme diverse Bereiche innerhalb des Schlosshotels umgesiedelt und renoviert: So hat das Souvenir-Lädchen Platz gemacht für die neue nun ebenerdig erreichbare Rezeption und ist in die ehemaligen Räumlichkeiten der Kneipe „Backes“ umgezogen. Die alte Rezeption ist im Gegenzug einem neuen gemütlichen Lounge- und Lesebereich gewichen. Das Restaurant wurde um einige Sitzplätze erweitert und bietet nun zu beiden Seiten – zum Rhein und zur Burg Rheinfels – hin einen malerischen Blick. Insgesamt hat das hoteleigene Hausmeister- und Technikteam, das einen Großteil der Arbeiten unterstützt vom Projektleiter und Hoteldirektor Jens Sebbesse selbst geleistet hat, bei den Renovierungen darauf geachtet, Tradition und Moderne harmonisch miteinander zu verbinden: In der neuen Rezeption etwa wurden helles Eichenholz und nachgearbeitete Steinmauern mit modernen Materialien sowie einer kleinen Fauna kombiniert. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht. Neue Polstermöbel mit einem Mix aus dunklen Braun- und hellen Beigetönen bringen ein gemütliches und natürliches Ambiente in den Wintergarten. Ziel der Renovierungen war es, den rustikalen Charme des Hotels zu erhalten, durch kreatives Upcycling aber frische Akzente zu setzen, um das Hotel in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG

Frau Sabine Dächert

Barmer Straße 17

58332 Schwelm

Deutschland

fon ..: +49 2336 4097-0

fax ..: +49 2336 4097-229

web ..: https://max-pr.eu/kunden/privathotels-dr-lohbeck

email : info@lohbeck-privathotels.de

Privathotels Dr. Lohbeck

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Moderne Firmenfitness für eine ausgeglichene Work-Life-Balance Immer Wichtiger: Abwassertanks und Wasserwiederverwendung