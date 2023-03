Küchenchef Christian Jeske: vom Schloss Elmau neu zum 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof, Österreich

Das 5-Sterne SPA-Hotel Jagdhof in Neustift im Stubaital in Österreich punktet mit neuem Küchenchef

Der aus Mittenwald in Bayern stammende Spitzenkoch Christian Jeske übernahm die kulinarische Leitung des mehrfach ausgezeichneten Resorts mit der 4 Hauben gekrönten Hubertusstube, dem Hotelrestaurant, der Fonduegondel sowie der gesunden JSPA-Cuisine. Mit seiner Philosophie, feinfühlige Kreationen aus der Küche der Alpenregion auf solider handwerklicher Basis zu kreieren, passt der „erdige“ Bayer hervorragend zu den Werten des Jagdhofs mit seinem Streben nach traditioneller Modernität und überragender Qualität. Die Hubertusstube in seiner Hand widmet sich regionaler Gourmetküche mit alpinem Flair und einer Prise Internationalität. Verwendet werden dafür nur hochwertigste regionale Zutaten, wie Wild aus dem familieneigenen Jagdrevier des Hotels, dem Stubaier „Kwell-Saibling“ oder die besten Produkte der Tiroler Bauern.

Erfahrung in der Spitzengastronomie sammelte Christian Jeske nicht nur bei seiner Ausbildung im renommierten Schloss Elmau 5-Sterne-Superior Hotel, wo er mit internationalen Spitzenköchen – unter anderem beim G7-Gipfel – arbeitete. In Golling kochte er mit Andreas Döllerer dessen bekannte „Cuisine Alpine“, was Christian Jeske nicht nur wegen Döllerers Talent sondern auch wegen der familiären Atmosphäre sehr schätzte. Zu seinen weiteren Stationen zählte das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“, das ihn besonders prägte, und das „La Miranda“ in Chasa Montana in Samnaun, Schweiz, wo er mit dem Team den ersten Michelin-Stern erkochte. Sein letzter Stopp vor seinem Start im Jagdhof war erneut das Schloss Elmau – diesmal jedoch erst als Executive Sous Chef und letztendlich als Head Chef.

