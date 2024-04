Moderne Firmenfitness für eine ausgeglichene Work-Life-Balance

Das Team von 7FITaugsburg plant und betreut flexible Fitness-Programme für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Moderne Firmenfitness ist nicht mehr darauf ausgerichtet, Fehltage zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Im Fokus stehen mentale Stärke durch Stressabbau, eine ausgeglichene Work-Life-Balance sowie Verbesserung von Teamgeist und Identifikation mit dem Unternehmen.

Das moderne Firmenfitness-Angebot von 7FITaugsburg setzt deshalb den Fokus auf flexible Bedürfnisse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Ein Team aus Sportlehrern, Ernährungsberatern und Ärzten entwickelt und betreut passgenaue Konzepte, die sich an Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen orientieren. Dazu zählen Gruppenkurse, Personal Training, eigene Trainingspläne und Vorträge per Video für das Home-Office. Regelmäßige Gesundheits-Checks und persönliche Beratung zu Ernährung, Bewegung und Ergonomie am Arbeitsplatz ergänzen das Angebot.

Zusätzlich bietet 7FITaugsburg Präventionskurse, die sich an arbeitsplatzbezogenen Belastungen orientieren, wie z.B. Wirbelsäulentraining zur Stärkung der Rückenmuskulatur oder Firmenyoga zur Stressbewältigung. Neben dem Inhouse-Trainingsangebot ermöglicht das Fitnesscenter in Augsburg allen Mitarbeitenden ein vielseitiges Workout, um den Teamgeist zu stärken.

Interessierte Unternehmen sind eingeladen, sich bei 7FITaugsburg über die vielfältigen Möglichkeiten der Firmenfitness zu informieren und gemeinsam ein maßgeschneidertes Programm zu entwickeln. Gerade die persönlichen Benefits und die Wertschätzung für jeden einzelnen Mitarbeiter sind wichtige Faktoren für eine langfristige Mitarbeiterbindung und Wahrung des Unternehmenserfolgs. Der Aktionsradius des Augsburger Fitnesscenters umfasst auch die Metropolregionen Stuttgart, München und Nürnberg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

7FITaugsburg

Frau Giannoula Toupala

Alfred-Nobel-Straße 4

86156 Augsburg

Deutschland

fon ..: 0821 319875 23

web ..: https://www.7fitaugsburg.de

email : 7fit@7fitaugsburg.de

7FITaugsburg bietet persönliches Training in ruhiger Umgebung. Ein sportmedizinisch geschultes Team betreut Frauen, Männer, Senioren und Unternehmen bei der Planung und Umsetzung ihrer Fitnessziele. Abwechslungsreiche Fitnesskurse, moderne Analysetechniken, Check-ups und individuelle Leistungsdiagnostik ergänzen das Angebot für Sportanfänger und Fortgeschrittene. Mit Beratung, Schulung und Koordination zeigt sich das Augsburger Fitnesscenter auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement als fachkundiger Partner.

Pressekontakt:

Annette Dobesch – Agentur für Content und Design

Frau Annette Dobesch

Spenglergäßchen 16

86152 Augsburg

fon ..: 0151 155 81 104

web ..: https://www.annette-dobesch.de

email : presse@annette-dobesch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

erwirbt das Geschäft der Grenzpumpenwerke Schloss Rheinfels schließt umfangreiche Renovierungsphase ab