Ein Usedomer Schloss mit Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Shop

Einer der beliebtesten Orte Usedoms befindet sich im geografischen Mittelpunkt der Insel. Das Wasserschloss Mellenthin im Usedomer Achterland begeistert nicht nur mit seiner einzigartigen Lage.

Natürlich Usedom

Mit fünf Millionen gewerblichen Übernachtungen gehört die Ostseeinsel Usedom zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen Deutschlands. Dabei hat der Trend der letzten Jahre zum Urlaub im eigenen Land die Attraktivität der zweitgrößten deutschen Insel sogar noch weiter erhöht. Daran haben aber nicht nur der scheinbar endlose Sandstrand und die fast 2000 Sonnenstunden jährlich großen Anteil. Vor allem auch Usedoms 14 Naturschutzgebiete, das ruhige Achterwasser, die zahlreichen Binnenseen und Waldgebiete sowie inseltypische Orte voller Charme locken immer mehr Aktiv-Urlauber, Ruhesuchende und Genießer ins idyllische Hinterland. Einer der beliebtesten Orte im Usedomer Achterland befindet sich genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist der 500 Einwohner zählende Ort Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses.

Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei auf Wasserschloss Mellenthin

Das Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Shop. Aktiv-Urlauber und Ruhesuchende schätzen die einzigartige Lage des Wasserschlosses Mellenthin, Genießer und Fans der regionalen Pommerschen Küche vor allem die bunten Themen-Events, die an sechs Tagen die Woche stattfinden. Seit 2011 werden auf Wasserschloss Mellenthin nicht nur ganz besondere Biere in großer Vielfalt gebraut. In Usedoms 1. Kaffeerösterei werden hier im großen Trommelröster auch Rohkaffeesorten aus aller Welt schonend geröstet und in Spitzenkaffees verwandelt. Seit 2020 werden zudem in der schlosseigenen Destillerie auf Wasserschloss Mellenthin edle Spirituosen hergestellt und abgefüllt. Von A wie Absinth bis Z wie Zitronenlikör findet sich hier ein große Vielfalt an feinen Geistern und fruchtigen Likören. Darunter viele inseltypische oder exotische Kreationen.

Klein, aber fein – der Wasserschloss-Shop

Gäste des Wasserschlosses Mellenthin sollten zudem unbedingt dem Schloss-Shop einen Besuch abstatten. Hier gibt es nicht nur alle Schloss-Produkte wie Bier, Spirituosen oder Kaffee zu kaufen. In dem kleinen, aber feinen Shop findet man auch viele inseltypische Souvenirs sowie Bücher und Pflegeprodukte. Darüber hinaus kann man im Online-Shop die meisten schlosseigenen Produkte auch bequem von zu Hause aus bestellen und sich nach Hause liefern lassen.

Weitere Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

