Von Lyssach nach Solothurn: Neueröffnung des Schweizer smow Stores

Möbeldesign zieht in der Solothurner Innenstadt ein

Seit Ende letzten Jahres hat im Zentrum von Solothurn der neue smow Store geöffnet. Der Umzug des Designmöbelanbieters smow vom 20 km entfernten Lyssach nach Solothurn bedeutet nicht nur eine Veränderung des Standorts, sondern war vor allem eine strategische Entscheidung, um Kundinnen und Kunden eine bessere Erreichbarkeit und ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten zu können.

Die neue Adresse in der Kronengasse 15 befindet sich inmitten des geschäftigen Stadtzentrums von Solothurn und setzt damit bewusst auf die Laufkundschaft. Der zentrale Standort ist bequem zu Fuss zu erreichen und zeigt im modernen und einladenden Ambiente eine kuratierte Auswahl an Designmöbeln und Accessoires von Herstellern wie USM, Vitra, Thonet und Hay. In Solothurn setzt smow auf ein neues Ladenkonzept: Der urig gemütliche Laden mitten in der Fußgängerzone unweit der St. Ursen Kathedrale erinnert an eine Designboutique, in der es in jedem Winkel neue Designperlen zu entdecken gilt.

Auch überregional ist der Standort Solothurn ein attraktiver Anziehungspunkt. Ein beträchtlicher Teil der Kundschaft kommt aus den umliegenden Gemeinden und Städten, um hier einzukaufen: „Die Entscheidung für diesen neuen Store im Zentrum von Solothurn unterstreicht unser Engagement, unseren Kundinnen und Kunden ein unvergleichliches Einkaufserlebnis zu bieten“, erklärt Geschäftsführer Dominko Madjura. „Die zentrale Lage ermöglicht es uns, noch näher an unserer Community zu sein und den Designfans aus Solothurn und Umgebung einen leichteren Zugang zu unserer erstklassigen Auswahl an Möbeln zu gewähren.“

smow Solothurn Mo-Fr: 10 – 13.00 Uhr, 14 – 18.30 Uhr; Sa: 9 – 16 Uhr

Kronengasse 15 Telefon: 032 622 55 52, E-Mail: solothurn@smow.ch

4500 Solothurn, Schweiz https://www.smow.ch

Über smow

smow betreibt neben dem erfolgreichen Onlineshop für Designmöbel und Accessoires auch Einrichtungshäuser in 17 deutschen Städten sowie einen Schweizer Standort und realisiert komplexe Einrichtungsprojekte von der Planung bis zur Umsetzung und Nachbetreuung.



