Hahnbach, 17. Mai 2024. Die Rowisoft GmbH freut sich, die Einführung von Mister James bekannt zu geben, eine Vertriebssoftware, die speziell entwickelt wurde, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) in Deutschland zu helfen, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage neue Aufträge zu gewinnen.

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist derzeit herausfordernd, besonders für kleine und mittlere Unternehmen, die dringend neue Geschäftsmöglichkeiten suchen. Die Pandemie und globale wirtschaftliche Unsicherheiten haben viele Unternehmen dazu gezwungen, ihre Strategien zu überdenken und effizientere Wege zur Neukundengewinnung zu finden. Hier kommt Mister James ins Spiel.

Mister James geht weit über herkömmliche CRM-Funktionen hinaus und bietet umfassende Tools zur Lead-Generierung, Marketing-Automatisierung, Auftragsabwicklung und Projektmanagement. Diese All-in-One-Plattform integriert auch Serviceleistungen wie Outbound-Calls und Fulfillment, was es Unternehmen ermöglicht, ihren Vertrieb zu optimieren, neue Geschäftsmöglichkeiten frühzeitig zu erkennen und den gesamten Verkaufsprozess zu beschleunigen.

Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen CRM-Systemen, die oftmals reine Softwarelösungen darstellen, ist die Integration von Serviceleistungen. Nutzer können beispielsweise Aufträge direkt an ein angebundenes Callcenter übergeben oder Werbeartikel bedrucken und direkt an Kunden senden lassen. Diese zusätzlichen Services bieten eine nahtlose und effiziente Möglichkeit, verschiedene Vertriebs- und Marketingaufgaben zu delegieren und so wertvolle Zeit und Ressourcen zu sparen.

In Mister James ist außerdem eine künstliche Intelligenz eingebaut, die den Anwender dabei unterstützt, neue potenzielle Kunden zu identifizieren. Jede Woche erhält der Nutzer Vorschläge für potenzielle Kunden, zu denen er Kontakt aufnehmen kann. Darüber hinaus schlägt die KI vor, welche bestehenden Kunden wann kontaktiert werden sollten, um die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss zu maximieren.

Eine weitere Besonderheit von Mister James ist die Motivationsfunktion zur Unterstützung von Vertriebsaktivitäten. Durch automatische Vorschläge und Erinnerungen an anstehende Deals wird der Benutzer aktiv dazu angeleitet, Vertriebsaufgaben zu priorisieren und umzusetzen. Diese Funktionen helfen dabei, den Nutzer schrittweise zu einem Vertriebsprofi auszubilden.

Kernfunktionen von Mister James:

* Lead-Generierung: Effektive Werkzeuge zur Identifikation und Ansprache potenzieller Kunden.

* Marketing-Automatisierung: Automatisierung von Marketingkampagnen zur Steigerung der Effizienz.

* Auftragsabwicklung: Vereinfachte Prozesse von der Auftragserfassung bis zur Lieferung.

* Projektmanagement: Integration von Projektmanagement-Tools zur besseren Verwaltung von Kundenprojekten.

* Serviceleistungen: Outbound-Calls und Fulfillment zur Unterstützung des gesamten Verkaufsprozesses.

„In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit müssen Unternehmen besonders effizient arbeiten und jede Gelegenheit zur Neukundengewinnung nutzen“, sagt Robert Wismet, Geschäftsführer der Rowisoft GmbH. „Mister James bietet genau die Werkzeuge, die KMUs benötigen, um ihre Verkaufsprozesse zu optimieren und in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld erfolgreich zu bleiben.“

Für weitere Informationen besuchen Sie www.mister-james.com.

