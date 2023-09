Ihre Chance für bessere Unternehmensstrategien mit Künstlicher Intelligenz (KI)

In der heutigen Geschäftswelt, die von schnellem Wandel und zunehmender Wettbewerbsintensität geprägt ist, ist eine effektive Unternehmensstrategie von entscheidender Bedeutung. KI kann helfen.

Frankfurt, 29.September 2023 – Oliver Falk, Geschäftsführer der auf Marketing Automation spezialisierten Agentur DigiConsult Falk, führt eine innovative Strategie-KI in seiner Agentur ein, die speziell für inhabergeführte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt wurde.

Die von ihm angebotene Methode basiert auf bewährten Konzepten und hat bereits zahlreichen inhabergeführten KMU geholfen, erfolgreichere Geschäftsstrategien zu entwickeln.

Diese KI bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Sprachmodellen und verspricht, Unternehmensstrategien auf eine neue Ebene zu heben. Um mehr über diese spannende Entwicklung zu erfahren, lädt DigiConsult Falk alle Interessierten herzlich zu einer Unternehmenspräsentation ein, in der die Funktionsweise und die unübertroffenen Vorteile dieser Strategie-KI erläutert werden.

Eine Strategie-KI, die Maßstäbe setzt:

Große Unternehmensberatungen haben in internen Studien festgestellt, dass herkömmliche KI-Sprachmodelle ihre Beratungsergebnisse tendenziell verschlechtern. In einem Handelsblatt-Artikel vom 27.09.2023 wird sogar von einem alarmierenden Ergebnis gesprochen. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass diese Modelle nicht speziell für die Strategie-Erstellung entwickelt wurden: „Die Herausforderungen, vor denen kleine Unternehmen heute stehen, sind komplexer denn je“, sagt Oliver Falk, Geschäftsführer von DigiConsult Falk. „Traditionelle Unternehmensberatungen greifen in ihren Studien auf gängige KI-Modelle zurück, um Strategien zu entwickeln, haben aber festgestellt, dass diese Modelle nicht die besten Ergebnisse liefern. Die von uns eingesetzte Strategie-KI wurde von Grund auf für diese spezielle Aufgabe entwickelt und kann auf die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kunden eingehen“.

KI-gestützte Strategie-Methode – Die Zukunft der Unternehmensentwicklung:

Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung ist es dem Gründer gelungen, eine Methode zu entwickeln und in eine KI-gestützte Software zu implementieren, die Strategien für KMU effektiver und zielgerichteter erstellen kann als herkömmliche Sprachmodelle. Dieser revolutionäre Ansatz ermöglicht es kleinen Unternehmen mit ihrer eigenen Strategie, auf Augenhöhe mit großen Unternehmensberatungen zu agieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

„Mir gefällt besonders die Idee, dass Unternehmer zunächst eine auf ihre persönlichen Ziele und Fähigkeiten zugeschnittene Strategie entwickeln und dann die darin enthaltenen Prozesse direkt mit Hilfe meiner Agentur automatisieren können“, so Oliver Falk. „Unternehmen, die sich mit dieser Kombination neu ausrichten, verschaffen sich einen unschlagbaren Vorteil. Andere würden das als unfairen Vorteil bezeichnen“.

Werden Sie Teil der Zukunft des strategischen Denkens:

Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, Teil dieser aufregenden Zukunft des strategischen Denkens zu werden. DigiConsult Falk lädt Sie herzlich zu einer exklusiven Unternehmenspräsentation ein, bei der der Entwickler der Methode und CEO des Softwareunternehmens die Methode und die Idee dahinter persönlich vorstellen wird. Erfahren Sie aus erster Hand, wie diese Methode Ihr Unternehmen auf das nächste Level bringen kann.

Die Präsentation findet zurzeit mittwochs um 19 Uhr statt und wird online übertragen.

Um an dieser einzigartigen Veranstaltung teilzunehmen, besuchen Sie bitte die Website und sichern Sie sich Ihren Platz. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und den Gründer persönlich zu sprechen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Zukunft Ihres Unternehmens zu gestalten und von den unübertroffenen Vorteilen der Strategie-KI bei DigiConsult Falk zu profitieren. Reservieren Sie jetzt Ihren Platz für die Unternehmenspräsentation und seien Sie von Anfang an dabei, wenn diese bahnbrechende Technologie die Art und Weise, wie Unternehmen Strategien entwickeln, für immer verändert.

Für weitere Informationen und Beratung wenden Sie sich bitte an:

DigiConsult Falk

Ansprechpartner: Oliver Falk

Telefon: +49-163-2691704

E-Mail: of@digi-consult-falk.de

Website: https://www.digi-consult-falk.de

Die Agentur DigiConsult Falk ist ein innovativer Anbieter von Marketing-Automatisierung und individuellen Strategie-Lösungen für inhabergeführte KMU. Unter der Leitung von Oliver Falk bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Dienstleistungen an, um den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der digitalen Welt zu steigern. Durch den Einsatz von Online-Marketing-Tools und bewährter Strategie-Erstellungsmethode mit künstlicher Intelligenz sorgt DigiConsult Falk dafür, dass seine Kunden ihre Unternehmensziele effizient erreichen und sich langfristig am Markt behaupten können.

