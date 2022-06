Max Wellner über CosplayHero: CosplayHero kündigt neue Premium-Cosplay-Kostüme im Store an

CosplayHero ist ein Online-Cosplay-Store, der einige der hochwertigsten Cosplays verkauft. Gegründet von Max Wellner, spiegelt dieser Laden seine Leidenschaft für Cosplay und die Welt der Anime wider

CosplayHero ist ein Online-Cosplay-Store, der einige der hochwertigsten Cosplay-Kostüme verkauft. Gegründet von Max Wellner, einem deutschen Unternehmer mit vielen Auszeichnungen, spiegelt dieser Laden Wellners Leidenschaft für Cosplay und die Welt der japanischen Anime wider.

Wellner nennt sich auch SnowDragon, wenn er in seine Rolle als professioneller Cosplayer schlüpft. Er ist derzeit einer der besten Cosplayer aus Deutschland. Er hat diesen CosplayHero-Shop gegründet, um anderen Cosplay-Enthusiasten wie ihm eine Plattform zu bieten, auf der sie alle Arten von Kostümen kaufen können, und zwar in bester Qualität.

Und nicht nur das, auch neue Spiele-Cosplays sind bei CosplayHero erhältlich. Einige der bekanntesten Spielekostüme im Shop sind Genshin Impact, The Legend of Zelda, Assassin’s Creed und The Witcher. Vom selben Gründer, Max Wellner, stammen auch andere Kostüm-E-Shops wie Harayuku, Kiguki und Maskky, die kawaii Kleidungsstücke und Accessoires verkaufen.

Maskky ist ein neuer Zugang zu seiner Reihe von Cosplay-Kostümgeschäften, der Kawaii-Masken für den Alltag verkauft. Diese Masken sind mit niedlichen Grafiken und Tierprints gestaltet und minimalistisch.

Neben Kostümen aus beliebten Animes und Spielen verkauft CosplayHero auch Kostüme für andere Zwecke, wie zum Beispiel Halloween-Kostüme und eine Reihe von Kawaii-Mode. Auf der Website werden viele verschiedene Arten von Kleidung vorgestellt, darunter auch einige Accessoires für die Outfits. Aufgrund der Vielseitigkeit dieses Shops müssen die Kunden nicht nach anderen Cosplay-Läden suchen, um ein komplettes Kostüm zu finden.

CosplayHero verkauft alles, von der Unterwäsche des Outfits bis hin zu Gürteln, Haarbändern, Perücken, Geschirren und allem anderen, was der Charakter für ein möglichst realistisches Cosplay braucht.

Alle Kleidungsstücke auf der CosplayHero-Plattform werden auf Bestellung angefertigt. Das bedeutet, dass ein engagiertes Team von Designern daran arbeitet, das Kostüm der Figur zu entwerfen und zum Leben zu erwecken.

Da alle Kleidungsstücke auf Bestellung angefertigt werden, ist die Passform für alle Kunden immer perfekt. Außerdem werden nur hochwertige Materialien für alle Designs verwendet, damit Cosplayer/innen die Kostüme den ganzen Tag über bequem tragen können.

Das Design aller Kostüme bei Cosplayhero ist perfekt, denn der Gründer des Ladens ist ein professioneller Cosplayer, so dass es nur logisch ist, dass er die besten Artikel verkauft. Als Cosplayer kennt Max Wellner das Gefühl des Unbehagens, wenn man den ganzen Tag lang stickige und schwere Kostüme trägt.

Um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen, hat Wellner diese Plattform gegründet, auf der andere Enthusiasten wie er ihre Produkte individuell bestellen und aus den besten Materialien herstellen lassen können. Selbst wenn sie sie den ganzen Tag tragen, gibt es kein Unbehagen.

Außerdem gibt es eine riesige Auswahl an Zubehör für jede Art von Cosplayer, so dass es wirklich ein One-Stop-Shop für Cosplay-Fans ist.

Über seinen CosplayHero Store sagt Max Wellner: „Ein Cosplay-Shop von Cosplayern für Cosplayer.“ Er sagte auch, dass sein Hauptziel bei der Gründung des Shops darin bestand, einen Raum für alle Cosplayer zu schaffen, der sich abhebt und „mehr als nur ein weiterer Onlineshop für Cosplay“ ist.

„Wir arbeiten direkt mit verschiedenen Cosplay-Herstellern zusammen, um dir die bestmöglichen Preise anbieten zu können“, sagt Max Wellner über die Preisgestaltung aller Artikel in seinem Laden. Da Cosplay immer mehr zum Mainstream wird, stellt sich immer wieder die Frage, warum man sich ausgerechnet für CosplayHero entscheiden sollte.

Das Wichtigste für Max Wellner ist, dass er bei seinen potenziellen Kunden glaubwürdig ist. Und um dieses Gefühl der Zuverlässigkeit für sein Unternehmen zu schaffen, stellt er sicher, dass jede Bestellung an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden kann. Außerdem sagt Wellner: „Wir sind ein deutsches Unternehmen und kein dubioser Händler aus dem Ausland. Du hast also immer einen Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt, du bekommst Rechnungen mit Mehrwertsteuer und die Rückgabe ist super einfach.“

Da das Team und sein Gründer alle selbst Cosplayer sind, entsteht ein einzigartiges Verständnis zwischen den Machern und den Käufern, wodurch CosplayHero zu einem angesehenen Cosplay-Shop in der Region aufsteigen konnte.

Außerdem unterscheidet sich CosplayHero von anderen Cosplay-Shops dadurch, dass Kunden ihre alten Cosplay-Kostüme kostenlos verkaufen oder sogar an andere Cosplayer ausleihen können.

In einer Zeit, in der ein Großteil der Welt umweltbewusster wird, ist es schön zu sehen, dass neue und aufstrebende Unternehmen umweltfreundliche Richtlinien und Prinzipien einbeziehen. Das Prinzip der Reduzierung, Wiederverwendung und des Recyclings wird bei CosplayHero groß geschrieben. CosplayHero ist mehr als nur ein Cosplay-Laden, es ist eine Gemeinschaft, in der man Kontakte knüpfen und sich mit anderen Cosplay-Enthusiasten vernetzen kann.

Was CosplayHero von anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch dann, wenn sie auf der Website nicht finden, was sie brauchen, das Team einfach kontaktieren und das Gewünschte bestellen können. Einige der Kostüme sind in limitierter Auflage erhältlich, was sie für Cosplay-Fans auf der ganzen Welt noch begehrenswerter macht.

Einige der begehrtesten Kostüme auf CosplayHero sind Attack on Titan Charaktere wie Eren Yeager, Ackermann, Levi Ackermann, ArminArletor Jean Kirstein. Außerdem gibt es Kostüme für Legend of Zelda, Sailor Moon, Naruto, Bleach, Dragon Ball Z, Black Butler und die Charaktere aus My Hero Academia wie Todoroki, Uraraka Ochako und Bakugou Katsuki und viele andere. Neben Anime werden auch Kostüme von Superhelden wie Spiderman und Batman verkauft.

Gleichzeitig können die Nutzer/innen ihre Kostüme über die Plattform an andere Cosplayer/innen ausleihen, um Abfall zu vermeiden und Nachhaltigkeit zu fördern. Sie können auch ihre alten Kostüme verkaufen, wenn sie ihnen nicht mehr passen, oder einen einmaligen Kauf tätigen, damit das Unternehmen die Gegenstände für die Gestaltung eines anderen Kostüms wiederverwenden kann.

Das Team von CosplayHero kann man als eine gut geölte Maschine bezeichnen, die unermüdlich viele Jahre damit verbracht hat, ihr Handwerk zu perfektionieren und sicherzustellen, dass sie nur die besten der besten Techniken verwenden, um das Traumkostüm für ihre Kunden zu kreieren.

Obwohl sie ihren Sitz in Nürnberg haben, versenden sie weltweit, sodass auch internationale Fans des Ladens in den Genuss der Dienstleistungen kommen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

XENOconcept UG

Frau Anna Seifert

Haimendorfer Str 23

90571 Schwaig

Deutschland

fon ..: 01512347826433

web ..: https://cosplayhero.de

email : info@cosplayhero.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

XENOconcept UG

Frau Anna Seifert

Haimendorfer Str 23

90571 Schwaig

fon ..: 01512347826433

web ..: https://cosplayhero.de

email : info@cosplayhero.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Max Wellner gründet Prometheuz: Bereitstellung innovativer KI Anwendungen für die Öffentlichkeit. Max Wellner über Yllusion: Ein neues Konzept für Cyberpunk inspirierte Mode und Design