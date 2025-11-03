  • Taiwan Excellence zeigt globale MedTech-Innovationen auf der MEDICA 2025

    KI-Innovation, präzise Chirurgie und personalisierte Gesundheitslösungen aus Taiwan
    rücken auf der führenden deutschen Medizintechnik-Messe in den Fokus

    BildDüsseldorf, 3. November 2025 – Taiwan präsentiert sich auf der MEDICA 2025 als einer der weltweit dynamischsten Innovationsmotoren im Bereich Medizintechnik. Mit fortschrittlichen Lösungen für KI gestützte Chirurgie, Präzisionsmedizin und personalisierte Therapien unterstreicht das Land seine wachsende Bedeutung im globalen Gesundheitssektor. Neben einer starken Präsenz von mehr als 250 Unternehmen aus Taiwan, die ihre neuesten Entwicklungen vorstellen, bildet der Taiwan Excellence Pavillon (Halle 16, Stand B-13) ein besonderes Highlight: 15 ausgezeichnete Unternehmen präsentieren dort 23 MedTech-Innovationen, die internationale Maßstäbe für technologische Exzellenz und praktische Anwendbarkeit setzen.

    Die neuesten Entwicklungen werden im Rahmen der Pressekonferenz „Taiwan’s MedTech Revolution: AI, Precision, and Personalized Medicine“ am ersten Messetag von 14 bis 15 Uhr im Taiwan Excellence Pavillon vorgestellt. Die Veranstaltung, organisiert von der International Trade Administration of Taiwan (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), bietet Journalistinnen und Journalisten sowie Fachbesuchern exklusiven Zugang zu Technologien, die die Zukunft der Patientenversorgung beeinflussen.

    Taiwans dynamisches Wachstum im Bereich MedTech wird durch eine leistungsfähige digitale Gesundheitsinfrastruktur, umfassende klinische Datenressourcen sowie international führendes Know how in künstlicher Intelligenz und Präzisionsfertigung vorangetrieben. Weltweit orientieren sich Partner zunehmend an Taiwan, wenn es um zukunftsweisende Lösungen geht, die klinischen Anforderungen gerecht werden und effizientere, zugänglichere Versorgungsmodelle unterstützen.

    Auf der Pressekonferenz zeigen vier Unternehmen ihre Innovationen aus den Bereichen Chirurgie, Diagnostik und Rehabilitation. Medimaging Integrated Solution (Miis) nutzt fortschrittliches optisches Design und KI-Technologie, um die medizinische Bildgebung und Diagnosegenauigkeit zu verbessern. EPED stellt ein Navigationssystem vor, das in Echtzeit hochpräzises Instrumenten-Tracking ermöglicht und so minimalinvasive neurochirurgische, HNO- und oralchirurgische Verfahren unterstützt. V5med besticht als eines der wenigen asiatischen KI-Entwicklungsunternehmen, das die Zulassung der US-amerikanischen FDA für die bildliche Erkennung von Lungenkrebs erhalten hat. SHENNONA stärkt Rehabilitationserfolge mit einem cloudbasierten System zur Analyse der Körperzusammensetzung, das die Schulterfunktion präzise erfasst und medizinischem Fachpersonal klare Einblicke in den Therapiefortschritt liefert.

    Die MEDICA 2025 findet vom 17. bis 20. November in der Messe Düsseldorf statt. Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Produkten finden Sie unter www.twexcellence-medica.com.

