Taiwan Excellence begeistert mit KI-gestützter Chirurgie auf der MEDICA 2024

Taiwans führende Medizintechnikunternehmen präsentieren intelligente chirurgische Systeme und fortschrittliche Diagnosegeräte

Düsseldorf, 11. November 2024 – Taiwan hat auf der MEDICA 2024 einen Meilenstein erreicht und sich als drittgrößtes asiatisches und insgesamt sechstgrößtes Ausstellerland auf der weltweit bedeutendsten Medizinmesse etabliert. Über 300 taiwanesische Unternehmen stellen vom 11. bis 14. November auf der Messe Düsseldorf ihre Innovationen vor. Taiwans robustes Technologie-Ökosystem, der Zugang zu umfangreichen Gesundheitsdaten und die starke Unterstützung durch die Regierung positionieren die Insel als wichtigen Akteur in der globalen Medizinbranche, insbesondere in der Präzisionsmedizin.

Der Taiwan Excellence-Pavillon zeigt 28 innovative Produkte von 17 preisgekrönten Unternehmen, die sich auf intelligente medizinische Lösungen und chirurgische Anwendungen konzentrieren. Am Eröffnungstag richtete der TAITRA-Vorsitzende James C. F. Huang die Taiwan Excellence-Pressekonferenz aus und hob das starke Wirtschaftswachstum Taiwans und die bemerkenswerten Fortschritte in der Medizintechnik hervor: „Taiwan ist Sitz von Branchenpionieren, die bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz führend sind. Durch die Integration von KI mit unseren Fertigungskapazitäten schaffen wir einzigartige Möglichkeiten für Innovationen im Gesundheitswesen, insbesondere in der Präzisionsmedizin und fortschrittlichen Diagnostik“, erklärte Huang. „Unsere Präsenz auf der MEDICA 2024 unterstreicht das Engagement Taiwans, die Zukunft der medizinischen Versorgung durch fortschrittliche KI-Anwendungen und Präzisionstechnik zu gestalten.“

Auf der Pressekonferenz mit dem Titel „AI-Powered Surgeons: The Best Made in Taiwan“ („KI-gestützte Chirurgie: Das Beste aus Taiwan“) haben vier führende taiwanesische Unternehmen ihre Produkte vorgestellt. Gokhan Zorlubas, Business Development Manager bei Brain Navi Biotechnology, zeigte ein KI-gestütztes chirurgisches System, das die chirurgische Genauigkeit und die Ergebnisse für Patienten verbessert. „Das Unternehmen ist in Taiwan führend bei chirurgischen Robotern und konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Neurochirurgie“, sagte Zorlubas bei der Produktvorstellung.

In ihrer Präsentation stellte Vanessa Wu, Product Marketing Manager bei MicroBase Technology Corporation, das LoyalCare-Zerstäubungssystem vor, das die Atemwegsversorgung auf eine neue technologische Entwicklungsstufe führt. „MicroBase entwickelt Düsenplatten, Mikronadeln zur Medikamentenverabreichung und Mikrovernebelungstechnologien für die Inhalation von Medikamenten. Außerdem werden Technologien zur KI-gesteuerten Stimulation der Atmung entwickelt, um die Effizienz der Behandlungen zu steigern“, erläuterte Wu.

Robers Luo, Marketing Manager bei Aplus Biotechnology, präsentierte eine 3D-Druck Führungsplatte für Osteotomien, die orthopädische Operationen personalisiert. „Aplus entwickelt medizinische Geräte, wobei der Schwerpunkt auf medizinischen Materialien für Knochen liegt. Die Entwicklung erfolgt dabei in Kooperation mit Ärzten, Professoren und Marketingfachleuten. Unser Ziel ist es, international zu expandieren, um Patienten weltweit zu helfen“, führte Luo aus.

Ein kabelloses Endoskop-Tracheotomie-Kit, das minimalinvasive Verfahren verbessert, demonstrierte Chin Shook Leng, Manager bei EndoSemio. „Unser Unternehmen ist auf bildgesteuerte Endoskope und biokompatible Schläuche spezialisiert. Wir bieten außerdem Beatmungskatheter zur Behandlung von Frühgeborenen und flexible Ureteroskope für Harnleiterspiegelungen“, so Leng.

Die Besucher der MEDICA sind eingeladen, weitere medizinische Spitzeninnovationen aus Taiwan bis zum 14. November von 10:00 bis 18:00 Uhr im Taiwan Excellence Pavillon in Halle 16, Stand D12 zu entdecken.

Weitere Informationen zu allen prämierten Produkten, die auf der MEDICA ausgestellt werden, finden Sie unter www.twexcellence-medica.com.

Ein ausführliches Interview mit James C. F. Huang kann auf Anfrage in schriftlicher Form oder als Video zur Verfügung gestellt werden.

Die Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium (Ministry of Economic Affairs, MOEA) ins Leben gerufen. Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, wurden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing in einem strengen Auswahlverfahren für spezielle Taiwan Excellence Awards ausgewählt. Sie symbolisieren daher exquisite, innovative taiwanesische Produkte. Die von der Regierung ausgewählten preisgekrönten Produkte repräsentieren den Inbegriff taiwanesischer industrieller Leistungsfähigkeit und das perfekte Bild für hervorragende Produktqualität. Das Taiwan Excellence-Symbol ist weltweit anerkannt, da es in 106 Ländern und Regionen als Marke geschützt ist und gefördert wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.org/en

ORGANISIERT VON

Die International Trade Administration (TITA) wurde vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium eingerichtet und ist mit der Planung der Handelspolitik, der internationalen Zusammenarbeit und der Förderung von Wirtschaftsabkommen betraut. Zu den Aufgaben gehören der Abbau von Handelshemmnissen, die Datenanalyse, die Import-Export-Verwaltung und die Beilegung von Handelsstreitigkeiten. Die umfassende Rolle der Organisation erstreckt sich auf die Handelsförderung, die Entwicklung der MICE-Industrie und die Verwaltung der Warenklassifizierung. Sie führt Untersuchungen in Bezug auf Einfuhrerleichterungen und Antidumpingfälle durch und befasst sich mit verschiedenen Aspekten des internationalen Handels, was sie zu einer zentralen Instanz für Taiwans globales wirtschaftliches Engagement macht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.trade.gov.tw/English/

Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ist die führende gemeinnützige, halbstaatliche Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Sie wurde 1970 mit dem Ziel gegründet, den Außenhandel zu fördern, und wird gemeinsam von der Regierung, Industrieverbänden und mehreren Handelsorganisationen getragen. Die Organisation verfügt über ein gut koordiniertes Handelsförderungs- und Informationsnetzwerk, das aus über 1.200 geschulten Spezialisten besteht, die in der Zentrale in Taipeh und in 60 Niederlassungen weltweit tätig sind. In Zusammenarbeit mit ihren Schwesterorganisationen, dem Taiwan Trade Center (TTC) und dem Taipei World Trade Center (TWTC), hat TAITRA durch effektive Werbestrategien eine Fülle von Handelsmöglichkeiten geschaffen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.taitra.org.tw

