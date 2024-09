Taiwan Excellence präsentiert Spitzeninnovationen auf der REHACARE 2024

Unternehmen aus Taiwan präsentieren die neuesten Rehabilitationstechnologien und Pflegetechnik-Produkte in Düsseldorf

Düsseldorf, 3. September 2024 – Vom 25. bis 28. September stellen führende Unternehmen aus Taiwan auf der REHACARE in Düsseldorf ihre neuesten Innovationen im Bereich medizinischer Geräte und Pflegetechnik vor. Die internationale Leitmesse für Rehabilitation, Prävention, Integration und Pflege wird elf taiwanesische Unternehmen präsentieren, die insgesamt 14 innovative Produkte ausstellen, darunter Fitness- und Rehabilitationsgeräte, Elektrorollstühle, -roller und Exoskelette zur Verbesserung der Mobilität und körperlichen Kraft.

Zum ersten Mal organisieren die International Trade Administration of Taiwan (TITA) und das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) eine Pressekonferenz auf der REHACARE. Diese Premiere bietet eine einzigartige Gelegenheit, die innovativsten Produkte aus Taiwan vorzustellen und wertvolle Einblicke in aktuelle Marktentwicklungen zu geben. Im Rahmen der „Taiwan Excellence Pressekonferenz“ am ersten Messetag, dem 25. September, werden drei führende Unternehmen der taiwanesischen Medizintechnikbranche ihre neuesten Innovationen präsentieren.

Zu den Unternehmen, die auf der Pressekonferenz präsentieren, gehören Golden Smart Home Technology mit dem Trainingsgerät PERFECT TEN, Biofast Biotech Originality Study mit der Dynamic Spring Gel-Matratze und dem Gel-Sitzkissen sowie Merits Health Products mit dem schmalsten Reha-Elektrorollstuhl mit Frontantrieb. Alle diese Produkte sind die neuesten Innovationen auf dem Markt und die meisten von ihnen wurden mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnet. Dieser Award ist ein Symbol für höchste Qualität und innovatives Design. Produkte, die dieses Symbol tragen, werden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing in einem strengen Auswahlverfahren ausgewählt.

Neben den einzigartigen Produkten und Branchenneuheiten erhalten die Besucher der Pressekonferenz durch Experten der Ausstellerunternehmen und des Veranstalters TAITRA auch wichtige Einblicke in den taiwanesischen Markt für medizinische Produkte, nachhaltige Entwicklungsstrategien und neueste Forschungs- und Entwicklungstrends. Die REHACARE 2024 bietet eine besondere Gelegenheit, die fortschrittlichen Produkte und visionären Führungskräfte der taiwanesischen Medizintechnikbranche kennenzulernen.

Die REHACARE 2024 findet vom 25. bis 28. September in der Messe Düsseldorf statt.

