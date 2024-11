Gesundheitsexpertin Vanessa Buth erhält den „Excellence Award“ für ihre Rede

Mit ihrem Thema ‚Selbstfürsorge‘ überzeugte sie sowohl das Publikum als auch die Fachjury und sicherte sich einen Platz für den bevorstehenden New York Speaker Slam 2025.

Erfolg beim Speaker Slam in Mastershausen

Der 20. Internationale Speaker Slam, der am 7. November in Mastershausen stattfand, zog 146 Teilnehmer aus 18 Nationen an. Diese Veranstaltung, initiiert von Hermann Scherer, ermöglicht es den Teilnehmern, in einem aufreibenden Wettstreit ihre Redegewandtheit in nur vier Minuten unter Beweis zu stellen. Die Herausforderung besteht darin, das Publikum zu packen und eine fesselnde Botschaft zu vermitteln, bevor das Mikrofon abrupt abgeschaltet wird. Dieses Format verlangt von den Rednern nicht nur sprachliche Brillanz, sondern auch Mut und Präzision.

Vanessa Buth: Starke Botschaft der Selbstfürsorge

Vanessa Buth, die sich dem Thema ‚Selbstfürsorge‘ widmete, thematisierte den Mythos der ‚goldenen Pille‘ und die Verantwortung des Einzelnen für die eigene Gesundheit. Sie hob hervor, dass genetische Faktoren lediglich einen kleinen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, während Umwelt und Lebensstil maßgebend sind. Durch ihre überzeugende Performance unterstrich sie, dass Selbstfürsorge keine egoistische, sondern eine notwendige Entscheidung ist, um langfristig gesund und glücklich zu leben.

Beeindruckende Bühnenpräsenz

Die professionelle Jury, darunter Persönlichkeiten wie Medienexperte Jörg Rositzke und Scoutingexpertin Stephanie Pierre, war von Vanessa Buths eindrucksvoller Bühnenpräsentation begeistert. Hermann Scherer kommentierte ihre Performance als ’sensationell‘ und würdigte die Schaffung eines inspirierenden Kraftorts während ihrer Rede. Vanessa Buth demonstrierte eindrucksvoll, wie sie komplexe gesundheitliche Themen mit eindringlicher Klarheit präsentieren kann, wodurch sie nicht nur Anerkennung, sondern auch die Auszeichnung mit dem Excellence Award erhielt.

Internationale Türen öffnen sich

Die Teilnahme am Speaker Slam hat für Vanessa Buth neue Horizonte eröffnet. Neben der Auszeichnung erhielt sie eine Einladung zum renommierten New York Speaker Slam 2025. Diese Möglichkeit verspricht der Gesundheitsexpertin nicht nur einen höheren Bekanntheitsgrad, sondern auch potenzielle neue berufliche Perspektiven. Die Teilnahme bietet Rednern wie Buth die einzigartige Gelegenheit, auf internationaler Bühne zu glänzen und ihre Expertise einem breiteren Publikum nahezubringen.

Vanessa Buth setzt sich als Gesundheitsexpertin leidenschaftlich dafür ein, Menschen über die Wichtigkeit von Selbstfürsorge und Eigenverantwortung aufzuklären. Ihre Vorträge inspirieren das Publikum dazu, bewusste Entscheidungen für ein gesünderes Leben zu treffen. Durch ihr engagiertes Wirken trägt sie zur Förderung des Wohlbefindens in der Gesellschaft bei.

