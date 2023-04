Speaker-Paar aus Österreich erhält deutschen „Excellence Award“

In nur 4 Minuten schaffte es das Power-Paar mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet zu werden und erhielt erneute Buchung als Redner-Duo von Hermann Scherer himself und zwar im November in Dubai.

Speaker gibt es viele, eine Speaker-Paar hingegen ist rar.

Sina und Andreas Schmid sind nicht nur privat ein Team, auch beruflich gehen sie als Keynotespeaker „Schmid und Schmid“ gemeinsame Wege und versprechen, dass man erfolgreiches Entscheiden lernen kann.

Sie begeisterten in ihrer 4 minütigen Rede in Mastershausen am 13.April 2023 im Zuge des Speaker Slam und wurden prompt von Hermann Scherer für eine weitere Rede im November 2023 in Dubai gebucht.

Schmid und Schmid: „Unsere Entscheidungen prägen unsere Beziehungen, Karrieren, Weltanschauungen und Identitäten. Wir sind die Summe unserer Entscheidungen. In unseren Vorträgen zeigen wir Menschen, wie sie mehr aus ihren Entscheidungen herausholen können. Wenn die Menschen nach unserer Speech den Raum verlassen, möchten wir, dass sie inspiriert sind, Entscheidungen bewusster zu treffen und damit ihr Leben zum Besseren verändern.“

Andreas Schmid hat 24 Jahre Erfahrung als Moderator, weckt seit über 17 Jahren ganz Österreich im ersten österreichischen Frühstücksfernsehen Café Puls.

Andreas Schmid: „Ich habe in den letzten 24 Jahren sehr viele verschiedene Veranstaltungen moderiert, aber als Speaker auf die Bühne zu gehen, noch dazu in Kombination mit meiner Frau, macht mir immer am meisten Spaß. Dass wir dann trotz der starken internationalen Konkurrenz den „Excellence Award“ erhalten haben, macht mich stolz und beweist mir, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind.“

Sina Schmid: „Ich glaube, die Kombination Mann und Frau auf der Bühne und das als Ehepaar ist nicht nur selten, sondern auch ganz besonders. Ich gebe viele Seminare und Workshops bei Firmen zum Thema koordinative und kognitive Fähigkeiten verbessern. Mein Wissen hier gemeinsam mit dem von Andreas in Form von Keynote-Speeches weiterzugeben und damit Menschen zu einer besseren und schnelleren Entscheidung zu verhelfen, macht im wahrsten Sinne des Wortes, doppelt so viel Freude. Dafür mit einem Award ausgezeichnet zu werden, ist einfach sensationell.“

Webinar und Podcast für bessere Entscheidungen

Auch in ihrem neuen Podcast „Die richtige Entscheidung“ rückt das Paar ab Juni das Thema in die Mitte. „Wir plaudern über das tägliche Leben und die Entscheidungen, die Tag für Tag zu treffen sind. Wir versuchen, den Bogen möglichst breit zu spannen. Wie entscheidet die Politik in der krisengebeutelten Zeit? Was tut sich in der Gesellschaft und welche Entscheidungen stehen an?“, so Sina und Andreas Schmid. Dazu bieten die beiden Webinare an. Darin gehen sie den Entscheidungstypen auf den Grund und zeigen, wie jeder und jede eine schnellere und bessere Entscheidung treffen kann. Sie lehren Entscheidungstechniken und geben Hilfsmittel in die Hand, wie man auch mit falschen Entscheidungen umgehen kann.

Über „Schmid und Schmid“

Erfolgreich entscheiden, im Business wie auch privat, kann man lernen! „Schmid und Schmid“ sind sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen eine Quelle der Inspiration und Motivation. In ihren Keynote-Speeches, Seminaren und Webinaren lehren sie verschiedene Techniken zur besseren und schnelleren Entscheidungsfindung.

Buchungsanfragen unter: info@schmidundschmid.com

www.schmidundschmid.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agentur Schmid GmbH

Frau Sina Schmid

Auwiese 5

3443 Elsbach

Österreich

fon ..: 00436644376030

web ..: http://www.schmidundschmid.com

email : office@agentur-schmid.at

Pressekontakt:

Agentur Schmid GmbH

Frau Sina Schmid

Auwiese 5

3443 Elsbach

fon ..: 00436644376030

web ..: http://www.schmidundschmid.com

email : office@agentur-schmid.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aurania gibt für 2023 geplante Explorationsaktivitäten bekannt Innocan Pharma meldet Jahresergebnisse für 2022 mit einem Umsatz von USD 2,6 Millionen