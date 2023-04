BEALUNA DEL MAR erhält EXCELLENCE AWARD

Beim internationalen Speaker Slam, der am 14. April 2023 in Mastershausen stattfand, hat Bealuna del Mar Publikum und Jury mit dem Thema „Die Welt braucht mehr Gefühl“ begeistert.

„Schön, dass sich jemand traut dieses Thema auf die Bühnen Deutschlands zu bringen, danke!“ hieß es in den Kommentaren.

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit 125 Teilnehmern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

SPEAKER – WAS?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch die gebürtige Berlinerin Bealuna del Mar, die mit bürgerlichem Namen Beate Werner heißt, mit dem Thema „Die Welt braucht mehr Gefühl“ teilgenommen. Dabei konnte sie nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern. Die Teilnehmer des Speaker Slam werden zweifach belohnt: zum einen durch den Award und die besondere Auszeichnung, zum anderen profitieren sie im Nachhinein von einem höheren Bekanntheitsgrad und dadurch mehr Aufträge.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche sich aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

„Die Welt braucht mehr Gefühl“

Wenn es um das Thema „Gefühl“ geht, gibt es viele unterschiedliche Meinungen und noch viel mehr Missverständnisse. „Überbewertet“, sagen die einen. „Absolut das Wichtigste“, meinen die anderen. Doch was ist nun richtig?

Expertin für Lust und Liebe in Beziehungen weiß Rat. Sie sagt: „Die Kommunikation über Gefühle in einer Beziehung sind wichtig für eine erfüllte Intimität. Sie stärken die Beziehung und die Gesundheit und können schmerzhafte Trennungen verhindern.“ Als Fachfrau für Intimität weiß Bealuna genau, worauf es ankommt, wenn die körperliche Nähe in einer Beziehung nicht erfüllend ist, nämlich, dass es um das eigene Gefühl geht und man offen darüber spricht.

Ihrer Berufung als Lust- und Liebes Coach folgt Bealuna seit über 12 Jahren. Nach 25 Jahren in den Büros von Medizintechnischen und Pharmazeutischen Unternehmen hatte sie die grauen Teppiche, das Sitzen vor dem Computer und die Dienstreisen satt. Es zog es sie zu mehr Körpergefühl, Sinnlichkeit und Erfüllung im Leben, was sie im Yoga, in der Bewusstseinsarbeit und im Coaching fand. Dort entflammte ihre Leidenschaft für Persönlichkeitsentwicklung. Sie brannte regelrecht darauf, Menschen in ihren Beziehungen zu begleiten und ihnen zu zeigen, wieviel mehr Freude und Lebendigkeit das Leben zu bieten hat, wieviel Veränderung mit Lust, Wertschätzung und Liebe und durch die offene Kommunikation über alle Themen möglich ist. Dabei merkte sie recht schnell, dass ihr das Thema einer erfüllten Intimität in der Liebesbeziehung am meisten zusagte. Sie vertritt die These, dass die Welt mehr Gefühl braucht, weil das die Verbindung in der Beziehung stärkt und gesund erhält. Doch Beate Werner ist nicht nur als Coach tätig, sie ist auch auf den Bühnen Deutschlands unterwegs und spricht vor hunderten Zuschauern darüber, wie jetzt auf dem Speaker Slam in Mastershausen. Für alle frustrierten und ratlosen Menschen in Beziehungen hat Beate hier die drei wichtigsten Tipps für eine erfüllte Intimität zusammengetragen:

· 1 Liebe dich selbst und lerne, wie du deine eigenen Gefühle unabhängig von deinem Partner bzw. deiner Partnerin wahrnimmst

· 2 Sprich über das, was du fühlst, offen und direkt und zeige deinem Partner bzw. deiner Partnerin, was dir wirklich Lust bereitet.

· 3 Gib deinem Partner bzw. deiner Partnerin liebevoll und zeitnah Feedback über das, was du gerade fühlst, so dass er bzw. sie die Chance hat, etwas zu verändern.

„Das Wichtigste ist doch eh, dass die Liebe da ist und man miteinander auch über intime Gefühle kommuniziert“, gibt sie zum Abschluss zu bedenken. Und wenn es um die Gesundheit geht, dann gibt es kein Mittel, was besser wirkt als ein erfülltes Liebesleben. Denn eines ist sicher: Die Welt braucht mehr Gefühl – fangen wir heute damit an!

Bealuna del Mar

Expertin für Lust- & Liebe, Coach, Speaker

https://bealuna.sinnlichesfeuer.com/

Autorin des Buches: „Die geheimen Liebeskünste der Jadefrauen“

