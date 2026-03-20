-
Raumakustik trifft Design: freiraum Akustik realisiert ganzheitliche Projekte in Mannheim und Heidelberg
Wie beeinflusst Raumakustik unseren Alltag? freiraum Akustik zeigt anhand aktueller Projekte in Mannheim und Heidelberg, wie durchdachte Akustiklösungen und Design zusammenwirken.
Heidelberg, 20.03.2026
Gute Raumakustik ist mehr als Technik – sie ist spürbare Lebensqualität. Wie sich funktionale Akustiklösungen mit anspruchsvollem Design verbinden lassen, zeigt freiraum Akustik in aktuellen Projekten in Mannheim und Heidelberg.
Als Spezialist für individuelle Raumakustik-Lösungen begleitet freiraum Akustik Unternehmen, medizinische Einrichtungen und Privatkunden von der ersten Analyse bis zur finalen Umsetzung – immer mit dem Anspruch, Räume nicht nur leiser, sondern auch spürbar angenehmer zu machen.
Ganzheitliches Projekt bei rad-x in Mannheim
Für den Kunden Rad-x in Mannheim entwickelte freiraum Akustik ein umfassendes Raumkonzept, das sowohl akustische als auch gestalterische Anforderungen vereint.
Von der detaillierten Planung über die Auswahl passender Motive bis hin zur finalen Montage wurden rund 30 individuell abgestimmte Akustikbilder in die Räumlichkeiten integriert. Ziel war es, eine ruhige, klare Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig die Markenidentität visuell zu unterstützen.
_“Die vollumfassende Beratung und die auf den Kunden zugeschnittene Beratung in Kombination mit der absoluten Hochwertigkeit der Produkte und der Möglichkeit, ohne viel Aufwand auch die Optik jederzeit verändern zu können hat uns vollends überzeugt. Auch die Dauer von erstem Gespräch über Vor-Ort-Termin und der gesamten Abstimmung bis zum Abschluss des Projektes war absolut überschaubar und kurz…“ _Rad-x Management-Team
Das Projekt zeigt, wie wichtig eine enge Abstimmung mit dem Kunden ist – sowohl in funktionaler als auch in ästhetischer Hinsicht.
Stilvolle Akustiklösung im Augen-OP-Zentrum Heidelberg
Auch im medizinischen Bereich spielt Raumakustik eine zentrale Rolle – insbesondere dort, wo Konzentration, Ruhe und Präzision entscheidend sind.
Im Augen-OP-Zentrum in Heidelberg realisierte freiraum Akustik vor kurzem eine Lösung mit schwarzen Deckensegeln, die sich harmonisch in das moderne, hochwertige Interior einfügen.
Neben der akustischen Optimierung stand hier die gestalterische Integration im Fokus: Die Elemente wurden bewusst so gewählt, dass sie die klare, reduzierte Architektur unterstreichen.
_“Wir haben in Freiraum Akustik einen regionalen Partner mit viel Expertise gefunden, der uns von A-Z bei der Akustikoptimierung unterstützt hat. Die Beratung, die Ausführung und das Ergebnis sind absolut überzeugend und wir können freiraum Akustik nur wärmstens weiter empfehlen.“ _Prof. Dr. Dr. Schlichtenbrede, Augen OP-Zentrum Heidelberg
Das Ergebnis ist ein Raum, der sowohl funktional überzeugt als auch eine ruhige, professionelle Atmosphäre ausstrahlt.
Beratung, Planung und Umsetzung aus einer Hand
freiraum Akustik steht für eine ganzheitliche Herangehensweise:
Jedes Projekt beginnt mit einer sorgfältigen Analyse der räumlichen Gegebenheiten und der individuellen Anforderungen. Darauf aufbauend entstehen maßgeschneiderte Konzepte, die Akustik, Design und Nutzung optimal verbinden.
Zum Leistungsumfang gehören:
* Persönliche Beratung vor Ort oder remote
* Akustische Analyse und Planung (u. a. nach DIN 18041)
* Individuelle Gestaltungskonzepte mit kuratierten Motiven
* Fertigung hochwertiger Akustikelemente
* Fachgerechte Montage
_“Unsere Kunden spüren den Unterschied oft sofort“, _sagt Lisa O’Connor-The, Gründerin von freiraum Akustik_. „Wenn ein Raum ruhiger wird, verbessert sich nicht nur die Verständlichkeit – auch Konzentration, Wohlbefinden und Zusammenarbeit verändern sich spürbar.“_
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
freiraum Agentur GmbH
Frau Lisa O’Connor-The
Hauptstraße 64-66
69117 Heidelberg
Deutschland
fon ..: +496221 658 2604
web ..: https://www.freiraumakustik.de
email : loc@freiraumakustik.de
Über freiraum Akustik
freiraum Akustik mit Sitz in Heidelberg ist spezialisiert auf hochwertige, individuelle Lösungen zur Verbesserung der Raumakustik. Das Unternehmen verbindet akustische Wirksamkeit mit anspruchsvollem Design und realisiert Projekte für Unternehmen, medizinische Einrichtungen und Privatkunden in ganz Deutschland und darüber hinaus.
Pressekontakt:
freiraum Agentur GmbH
Frau Lisa O’Connor-The
Hauptstraße 64-66
69117 Heidelberg
fon ..: +496221 658 2604
email : loc@freiraumakustik.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Digitale Verwaltungsprozesse einfach und effizient: S-Public Services launcht PublicFlow Diemer Schmuck: Handwerkskunst trifft auf zeitlose Raffinesse
Raumakustik trifft Design: freiraum Akustik realisiert ganzheitliche Projekte in Mannheim und Heidelberg
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- B-SAFETY GmbH stärkt Arbeitssicherheit: Augenduschen, Erste-Hilfe-Koffer und PSA für den Betrieb
- Canamera erweitert seine REE-Plattform in Brasilien: zehn Bohrlöcher umfassendes Due-Diligence-Programm auf Patos in Gange, um drittes Übernahmeprojekt mit ionischem Ton zu überprüfen
- Hilpress GmbH startet mit neuer Website ins Jahr 2026 – frisches Branding für klaren Unternehmensauftritt
- Technologiepartnerschaft zwischen Schneider Digital und Tebis für maximale Performance und Effizienz
- 3M VHB Max Klebeband: Neue Hochleistungs-Lösung für industrielle Verklebungen bei Markmann
- Produktneuheit auf der FIBO 2026 – Dr. WOLFF PHYSIO WALL
- Drei Frauen. Drei Welten. Ein Gespräch. Rückblick zu Weltfrauentag 2026 im Nova Maldives
- Agentic AI im Praxistest: Insiders Technologies entwickelt KI-Agenten gemeinsam mit Kunden
- Neue Zähne an einem Tag – wie geht das und wie haltbar sind diese neuen Implantate?
- Engelskirchen – Rückenschmerzen müssen nicht sein!
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.