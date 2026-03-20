Raumakustik trifft Design: freiraum Akustik realisiert ganzheitliche Projekte in Mannheim und Heidelberg

Wie beeinflusst Raumakustik unseren Alltag? freiraum Akustik zeigt anhand aktueller Projekte in Mannheim und Heidelberg, wie durchdachte Akustiklösungen und Design zusammenwirken.

Heidelberg, 20.03.2026

Gute Raumakustik ist mehr als Technik – sie ist spürbare Lebensqualität. Wie sich funktionale Akustiklösungen mit anspruchsvollem Design verbinden lassen, zeigt freiraum Akustik in aktuellen Projekten in Mannheim und Heidelberg.

Als Spezialist für individuelle Raumakustik-Lösungen begleitet freiraum Akustik Unternehmen, medizinische Einrichtungen und Privatkunden von der ersten Analyse bis zur finalen Umsetzung – immer mit dem Anspruch, Räume nicht nur leiser, sondern auch spürbar angenehmer zu machen.

Ganzheitliches Projekt bei rad-x in Mannheim

Für den Kunden Rad-x in Mannheim entwickelte freiraum Akustik ein umfassendes Raumkonzept, das sowohl akustische als auch gestalterische Anforderungen vereint.

Von der detaillierten Planung über die Auswahl passender Motive bis hin zur finalen Montage wurden rund 30 individuell abgestimmte Akustikbilder in die Räumlichkeiten integriert. Ziel war es, eine ruhige, klare Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig die Markenidentität visuell zu unterstützen.

_“Die vollumfassende Beratung und die auf den Kunden zugeschnittene Beratung in Kombination mit der absoluten Hochwertigkeit der Produkte und der Möglichkeit, ohne viel Aufwand auch die Optik jederzeit verändern zu können hat uns vollends überzeugt. Auch die Dauer von erstem Gespräch über Vor-Ort-Termin und der gesamten Abstimmung bis zum Abschluss des Projektes war absolut überschaubar und kurz…“ _Rad-x Management-Team

Das Projekt zeigt, wie wichtig eine enge Abstimmung mit dem Kunden ist – sowohl in funktionaler als auch in ästhetischer Hinsicht.

Stilvolle Akustiklösung im Augen-OP-Zentrum Heidelberg

Auch im medizinischen Bereich spielt Raumakustik eine zentrale Rolle – insbesondere dort, wo Konzentration, Ruhe und Präzision entscheidend sind.

Im Augen-OP-Zentrum in Heidelberg realisierte freiraum Akustik vor kurzem eine Lösung mit schwarzen Deckensegeln, die sich harmonisch in das moderne, hochwertige Interior einfügen.

Neben der akustischen Optimierung stand hier die gestalterische Integration im Fokus: Die Elemente wurden bewusst so gewählt, dass sie die klare, reduzierte Architektur unterstreichen.

_“Wir haben in Freiraum Akustik einen regionalen Partner mit viel Expertise gefunden, der uns von A-Z bei der Akustikoptimierung unterstützt hat. Die Beratung, die Ausführung und das Ergebnis sind absolut überzeugend und wir können freiraum Akustik nur wärmstens weiter empfehlen.“ _Prof. Dr. Dr. Schlichtenbrede, Augen OP-Zentrum Heidelberg

Das Ergebnis ist ein Raum, der sowohl funktional überzeugt als auch eine ruhige, professionelle Atmosphäre ausstrahlt.

Beratung, Planung und Umsetzung aus einer Hand

freiraum Akustik steht für eine ganzheitliche Herangehensweise:

Jedes Projekt beginnt mit einer sorgfältigen Analyse der räumlichen Gegebenheiten und der individuellen Anforderungen. Darauf aufbauend entstehen maßgeschneiderte Konzepte, die Akustik, Design und Nutzung optimal verbinden.

Zum Leistungsumfang gehören:

* Persönliche Beratung vor Ort oder remote

* Akustische Analyse und Planung (u. a. nach DIN 18041)

* Individuelle Gestaltungskonzepte mit kuratierten Motiven

* Fertigung hochwertiger Akustikelemente

* Fachgerechte Montage

_“Unsere Kunden spüren den Unterschied oft sofort“, _sagt Lisa O’Connor-The, Gründerin von freiraum Akustik_. „Wenn ein Raum ruhiger wird, verbessert sich nicht nur die Verständlichkeit – auch Konzentration, Wohlbefinden und Zusammenarbeit verändern sich spürbar.“_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

freiraum Agentur GmbH

Frau Lisa O’Connor-The

Hauptstraße 64-66

69117 Heidelberg

Deutschland

fon ..: +496221 658 2604

web ..: https://www.freiraumakustik.de

email : loc@freiraumakustik.de

Über freiraum Akustik

freiraum Akustik mit Sitz in Heidelberg ist spezialisiert auf hochwertige, individuelle Lösungen zur Verbesserung der Raumakustik. Das Unternehmen verbindet akustische Wirksamkeit mit anspruchsvollem Design und realisiert Projekte für Unternehmen, medizinische Einrichtungen und Privatkunden in ganz Deutschland und darüber hinaus.

Pressekontakt:

freiraum Agentur GmbH

Frau Lisa O’Connor-The

Hauptstraße 64-66

69117 Heidelberg

fon ..: +496221 658 2604

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