Kunst trifft Raumakustik: freiraum Akustik vereint Ästhetik, Funktion und Handwerk

Stilvolle Räume brauchen mehr als gute Akustik – sie brauchen Atmosphäre, Charakter und Kunst. freiraum Akustik aus Heidelberg verbindet handwerkliche Präzision mit moderner Raumgestaltung und Kunst.

_Heidelberg, November 2025_ – Räume, in denen man gerne arbeitet, lebt oder denkt, brauchen mehr als nur gute Akustik. Sie brauchen Atmosphäre. Genau hier setzt freiraum Akustik an: Das Heidelberger Unternehmen kombiniert seit über 20 Jahren hochwirksame Akustiklösungen mit zeitgenössischer Kunst und handwerklicher Präzision – und schafft damit Räume, die Ruhe und Inspiration zugleich ausstrahlen.

„Wir möchten, dass funktionale Räume auch ästhetisch berühren“, sagt Gründerin Lisa O’Connor-The. „Unsere Akustikbilder und Deckensegel sind nicht nur technisch erstklassig, sondern zugleich Kunstwerke – individuell gefertigt, nachhaltig produziert und mit Werken ausgewählter Künstlerinnen und Künstler veredelt.“

Die exklusiven freiraum-Editionen zeigen Motive von namhaften zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern wie Sabine F.-Minden, Tobias Kegler oder Matthias Groessl. Jedes Werk wird in limitierter Auflage produziert und mit hochwertigem Caruso-Isobond-Akustikvlies in Handarbeit gefertigt. Das Ergebnis: maximale Schallabsorption (bis zu 96 % bei 500 Hz) und ein gestalterisches Statement für modernes Interior Design.

Ein besonderer Service von freiraum Akustik ist die kostenlose Visualisierung der Akustiklösungen vor dem Kauf. Kundinnen und Kunden erhalten auf Wunsch fotorealistische Raumansichten, die zeigen, wie die ausgewählten Kunstmotive und Formate in ihrem Raum wirken. So lassen sich Ästhetik, Farbe und Wirkung optimal abstimmen, bevor die individuelle Fertigung startet.

Neben den kuratierten Editionen realisiert freiraum Akustik auch individuelle Auftragsarbeiten – etwa mit firmeneigenen Fotografien, Corporate-Design-Farben oder besonderen Formaten. Für Unternehmen, die regelmäßig wechselnde Akzente setzen möchten, bietet freiraum zudem die Vermietung von Kunstwerken an. So wird Akustikgestaltung zu einem lebendigen, wandelbaren Bestandteil moderner Raumkultur.

„Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die Kombination aus effizienter Akustiklösung, ästhetischer Gestaltung und fairer Preisstruktur“, erklärt O’Connor-The. „Wer sich für freiraum entscheidet, erhält nicht nur leisere Räume, sondern ein Ambiente mit Seele.“

Mit diesem Konzept positioniert sich freiraum Akustik als Vorreiter für ganzheitliche Raumgestaltung, die Design, Nachhaltigkeit und Kunst miteinander verbindet.

freiraum Agentur GmbH

Frau Lisa O'Connor-The

Hauptstraße 64-66

69117 Heidelberg

Deutschland

fon ..: +4962216582604

https://www.freiraumakustik.de

info@freiraumakustik.de

freiraum Akustik wurde 2004 von Lisa O’Connor-The gegründet und zählt heute zu den Pionieren im Bereich ästhetischer Akustiklösungen mit künstlerischem Anspruch. Das Unternehmen mit Sitz in Heidelberg entwickelt und produziert Akustikbilder, Deckensegel und Raumteiler in Handarbeit – auf Wunsch mit exklusiven Kunstmotiven. Alle Produkte sind OEKO-TEX zertifiziert, individuell nach Maß gefertigt und entstehen überwiegend in regionaler Produktion. Nachhaltigkeit, Designqualität und Langlebigkeit bilden die Grundpfeiler der Marke.

Über Lisa O’Connor-The

Die Gründerin von freiraum Akustik verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Kommunikation, Markenführung und Gestaltung. Nach ihrer Ausbildung in Kommunikation und Marketing arbeitete sie viele Jahre in leitenden Positionen, bevor sie ihre Leidenschaft für Räume, Design und Kunst zum Beruf machte. Als Kommunikationsberaterin, Workshop-Moderatorin und Unternehmerin verbindet sie heute technisches Know-how mit kreativem Gespür und einem feinen Sinn für Atmosphäre.

Mit ihrer Arbeit verfolgt sie ein klares Ziel: mehr Freiraum für klare Kommunikation und kreative Lösungen – in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und privaten Räumen.

freiraum Agentur GmbH

Frau Lisa O’Connor-The

Hauptstraße 64-66

69117 Heidelberg

fon ..: 062216582604

email : info@freiraumakustik.de

