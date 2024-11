Inspiration aus Meisterwerken von Vincent van Gogh – MARAMORE kombiniert Kunst und Funktion

Die Manufaktur MARAMORE begeistert jetzt Kunstliebhaber und Freunde origineller Möbel gleichermaßen. Neben maritimen Tischen und Bänken bietet sie jetzt auch solche mit Motiven von Vincent van Gogh.

Wandlitz, 13.11.2024

Fokus auf Ästhetik und Funktion

MARAMORE ist eine Manufaktur mit Sitz in Brandenburg, die sich auf die Erstellung von maritimen Bänken und Tischen aus hochwertigem Epoxid spezialisiert hat. Mit dem Schwerpunkt auf der Kombination von Kunst und Funktionalität erstellt MARAMORE nun auch künstlerische Tische und Bänke mit Motiven von Vincent van Gogh. Die Geschäftsleitung von MARAMORE hebt hervor, dass ihr Ziel in der Erweiterung des Produktangebots besteht, während sie gleichzeitig ihrem Ruf als Vorreiter in der Kombination von Kunst und Funktion gerecht werden. „Wir haben die Motive van Goghs als Inspiration genommen, um Kunst und Funktion auf eine Weise zu vereinen, die in der Branche bislang einzigartig ist“, erklärt Ralph Kähne, Geschäftsführer von MARAMORE.

Die neue Produktlinie – Einzigartige Bänke und Tische mit van Gogh-Motiven

Wie bei MARAMORE üblich, werden jede Bank und jeder Tisch aus der neuen Produktlinie handgefertigt. Sie sind überdies robust, stabil, pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Kratzern und äußeren Einflüssen, weswegen sie sich nicht nur für Innenräume, sondern auch den geschützten Außenbereich eignen. Die Bänke und Tische mit Motiven von Vincent van Gogh sind ab sofort im MARAMORE Atelier in Wandlitz und im Online-Shop unter https://maramore.de/tische-baenke-van-gogh/ erhältlich. Bis zum Jahresende sind die Bänke und Tische zu einem vergünstigten Preis bestellbar, wobei es weitere 10 Prozent Rabatt gibt, wenn die Kunden ihre Produkte selbst abholen.

Weitere Informationen unter https://maramore.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MARAMORE

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

Deutschland

fon ..: 033397-60519

fax ..: 033397-60529

web ..: https://maramore.de

email : info@maramore.de

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de

