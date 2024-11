MARAMORE: Kunst erstrahlt in neuem Licht – LED-Leuchtrahmen für Fotos und Kunstwerke jetzt verfügbar

Ein Hauch von Moderne verbindet sich mit den Schönheiten der Kunst. MARAMORE, bisher bekannt für exquisite Epoxid-Bänke und -Tische, hat jetzt sein Repertoire um eine weitere Facette bereichert.

Wandlitz, 13.11.2024

Ein Lichtspiel der Extraklasse

Die Manufaktur MARAMORE setzt ab sofort individuelle Kunstwerke und Fotografien in ein besonderes Licht – und zwar mittels innovativer LED-Leuchtrahmen. Geschäftsführer Ralph Kähne erklärt: „Wir ermöglichen mit der neuen Produktlinie eine faszinierende Kombination von Kunst mit praktischer Funktion. Durch die homogene Ausleuchtung und den geringen Energieverbrauch von maximal 30 Watt eignen sich die Leuchtrahmen auch als alleinige Lichtquelle für Räume verschiedener Größen.“

Erhältlich ab heute – wo Sie die LED-Leuchtrahmen finden

Die neuen LED-Leuchtrahmen, die ab dem heutigen Tag bei MARAMORE erhältlich sind, können im Atelier in Wandlitz direkt vor Ort begutachtet werden. Für diejenigen, die sich den Weg sparen möchten oder fernab von Brandenburg residieren, bietet das Unternehmen auch einen bequemen Online-Verkauf an. Unter https://maramore.de/leinwand-leuchtrahmen/ kann man sich das Angebot in Ruhe anschauen und auch gleich bestellen.

Ein besonderes Bonbon zum Jahresende

Und es gibt noch eine zusätzliche, gute Nachricht. Um die Markteinführung der neuen Produktlinie zu feiern, werden die LED-Leuchtrahmen bis zum Jahresende zu einem vergünstigten Preis angeboten. Ein attraktives Angebot, dass insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende dunkle Jahreszeit eine überzeugende Alternative zu konventionellen Beleuchtungen darstellt.

Denn die neuen LED-Leuchtrahmen von MARAMORE ermöglichen nicht nur die kunstvolle Präsentation von Fotos und Meisterwerken, sondern tragen auch noch zur Energieeffizienz bei. Eine Kombination, die Kunstliebhaber, umweltbewusste Verbraucher und jene, die das Besondere suchen, gleichermaßen anspricht.

Weitere Informationen unter https://maramore.de.

