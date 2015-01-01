State of the Art in der Raumakustik: Wenn Kunst, Design und Wirksamkeit verschmelzen

Mit Schallabsorbern, die Funktion, Design und Umweltbewusstsein verbinden, zeigt freiraum Akustik, wie zeitgemäße Raumakustik heute umgesetzt wird.

Mit ihren Schallabsorbern mit Kunst- und Designmotiven zeigt freiraum Akustik, wie sich akustische Spitzenleistung, zeitgemäße Ästhetik und nachhaltige Materialien zu einer zukunftsfähigen Lösung für Arbeits- und Lebensräume verbinden lassen. Die Produkte gelten heute als State of the Art für Architektur, New-Work-Konzepte und gesundheitsorientierte Raumgestaltung.

Im Fokus steht ein besonders hoher Wirkungsgrad im sprachrelevanten Frequenzbereich, der Nachhallzeiten deutlich reduziert und die Sprachverständlichkeit messbar verbessert. Gleichzeitig übernehmen die Elemente eine gestalterische Funktion – von limitierten Kunst-Editionen in kleiner Auflage bis hin zu einer breiten Auswahl an preislich attraktiven Naturmotiven für großflächige Anwendungen. Hochwertige Druckverfahren sorgen dabei für brillante, langlebige Bildqualität in Galeriequalität.

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Produktkonzepts: Verarbeitet werden OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifizierte Materialien, die emissionsarm, langlebig und für sensible Einsatzbereiche wie Büros, Bildungseinrichtungen, Praxen und öffentliche Gebäude geeignet sind. Die Verbindung aus Funktion, Design und verantwortungsvollem Materialeinsatz unterstützt sowohl das Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer als auch langfristige Nutzungskonzepte.

Seit 22 Jahren vertrauen Kunden aller Branchen und Größen auf die Erfahrung von freiraum Akustik. Das Unternehmen begleitet Projekte von der Bedarfsanalyse über die Planung bis zur Umsetzung und bietet damit eine ganzheitliche Lösung für nachhaltige Raumakustik.

freiraum Akustik

freiraum Akustik ist ein deutsches Unternehmen, das auf Raumakustiklösungen und Akustikdesign spezialisiert ist. Es entwickelt und produziert maßgeschneiderte Akustiksysteme für Arbeits-, Bildungs- und Freizeitumgebungen. Bekannt ist die Firma für ihre Kombination aus funktionaler Schallabsorption und ästhetischem Design.

Zentrale Fakten

Sitz: Deutschland (Standort nach Projektfokus variabel)

Tätigkeitsbereich: Raumakustik, Innenarchitektur, Produktdesign

Produkte: Akustikpaneele, Decken- und Wandabsorber, Raumteiler

Zielgruppen: Büros, Schulen, Studios, öffentliche Einrichtungen

Unternehmensprofil

freiraum Akustik bietet Planung, Design und Umsetzung von akustischen Raumkonzepten aus einer Hand. Das Unternehmen nutzt modulare Akustikelemente, um Nachhallzeiten zu reduzieren und Sprachverständlichkeit zu verbessern. Dabei steht eine harmonische Verbindung von Akustikleistung und architektonischem Anspruch im Mittelpunkt.

Materialien und Design

Die Produkte zeichnen sich durch nachhaltige Materialien wie Holz, Textilien oder recycelbare Verbundstoffe aus. Viele Systeme sind individualisierbar – in Größe, Farbe und Oberfläche – und werden so an Corporate Design oder Raumarchitektur angepasst. Neben Funktionalität legt das Unternehmen Wert auf ästhetische Integration in moderne Innenräume.

Projekte und Wirkung

freiraum Akustik arbeitet mit Architekturbüros, Bauherren und Unternehmen verschiedener Branchen zusammen. Typische Projekte reichen von Büroausstattungen über Bildungseinrichtungen bis zu Kulturstätten. Ziel ist, Räume akustisch angenehm und produktivitätsfördernd zu gestalten.

Nachhaltigkeit und Innovation

Das Unternehmen verfolgt nachhaltige Produktionsprozesse und setzt zunehmend auf regionale Lieferketten. Innovative Produktentwicklungen adressieren aktuelle Anforderungen wie flexible Raumgestaltung und Akustiklösungen für hybride Arbeitsmodelle.

