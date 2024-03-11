eyes + more Metropolitan Store-Eröffnung in Köln und Launch Eyewear-Kollektion mit Sylvie Meis

eyes + more eröffnet neuen Metropolitan Store in Köln und launcht Eyewear-Kollektion mit Sylvie Meis

Im Rahmen des exklusiven Launch-Events und des Grand Opening des neuen eyes + more Metropolitan Store in Köln präsentierte die internationale TV-Persönlichkeit und Stil-Ikone Sylvie Meis ihre erste Brillenkollektion für eyes + more.

Grand Opening Metropolitan Store Köln

Gemeinsam mit Special Guest Sylvie Meis, Influencer:innen, VIP-Gästen sowie Friends & Family feierte eyes + more die Eröffnung des neuen Metropolitan Stores. Zu den Gästen des Events zählten die Mitglieder der Geschäftsleitung Bart van den Nieuwenhof (CEO) sowie Theo Willemse (CRO). Für zusätzliche Wow-Momente sorgten die Schauspielerinnen Tabea Heynig, Miriam Lahnstein und Marie Zielcke, die Influencerinnen Maddy Nigmatullin, Romina Meier, Fiona Rinklake sowie das deutsche Topmodel Kim Hnizdo, GNTM-Gewinnerin Aurèlie Carina sowie Sängerin und No Angels-Mitglied Nadja Benaissa. Diese Mischung aus Kreativen und Opinion Leader machte den Abend zu etwas ganz Besonderem – musikalisch abgerundet durch ein stimmungsvolles Highlight: die Live-Performance mit den Songs „Man I Need“, „I’m Every Woman“ und „Nie vergessen“ von Sängerin & Songwriterin ALINA.

Shopping-Experience mitten in der City

Auf 240 Quadratmetern und zwei Etagen bietet der größte eyes + more Store Europas seinen Kund:innen eine große Auswahl an Korrektions- und Sonnenbrillen.1.700 Fassungen und vier eigene Sonnenbrillen-Wände machen den Brillenkauf zum Shopping-Erlebnis. Das Highlight des Stores ist die Lounge im Obergeschoss, diese schafft Raum für Begegnung, Service auf Top-Niveau und Inspiration. Hinter dem Store-Konzept steht ein einfaches Prinzip: ein transparenter All-Inclusive-Preis ohne versteckte Kosten – mit der gewohnt hohen Qualität von eyes + more.

Sylvie’s Collection – Die perfekte Symbiose aus Fashion, Optik und Innovation

Gemeinsam mit dem Design-Team von eyes + more entwickelte Sylvie Meis insgesamt 25 optische Fassungen sowie 26 Sonnenbrillen-Modelle, dabei wurde der Fokus im Design-Prozess auf markante Formen gesetzt – Pilot, Cat-Eye und Oval -, darunter eine Korrektionsbrille mit Sonnen-Clip-on an einer Kette. Die Kollektion ist ab sofort in allen eyes + more Stores sowie online erhältlich.

„Für mich sind Brillen mehr als nur ein Accessoire – sie sind Ausdruck von Persönlichkeit, Stimmung und Stil. Mit dieser Brillenkollektion für eyes + more wollte ich Fassungen schaffen, die die vielen Facetten unserer Persönlichkeit widerspiegeln: mal elegant, mal mutig, mal verspielt.“ – Sylvie Meis, Markenbotschafterin von eyes + more.

Weitere Informationen unter: https://www.eyesandmore.de/

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Herr Johannes Hamann

Rosenthaler Straße 52

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email : johannes.hamann@haebmau.de

Über eyes + more:

Die eyes and more GmbH mit Sitz in Hamburg zählt zu den führenden Optikerunternehmen Europas. Seit der Gründung im Jahr 2005 in den Niederlanden verfolgt das Unternehmen die Mission, hochwertige und modische Brillen zu transparenten Komplettpreisen anzubieten.

Monatlich neue Kollektionen, ein starker Fokus auf Fashion und ein kundenorientierter Service machen die Marke zu einem modernen Anbieter für Brillen als Modeaccessoire und Sehhilfe zugleich.

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