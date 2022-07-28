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Die VIP-Eröffnung für die neue Dimension des Gehens: kybun Joya eröffnet Flagship Store in Münchens Nobelmeile
Die VIP-Eröffnung des neuen kybun Joya Flagship Stores in München zog prominente Gäste aus Sport, Kultur und Wirtschaft an und setzte ein starkes Zeichen für gesundes Gehen.
Prominente Gäste, stylisch-sportliches Ambiente und ein gemeinsames Bekenntnis zu mehr Gesundheit beim Gehen: Der Schweizer Gesundheitsschuh-Spezialist kybun Joya feierte die Eröffnung seines neuen Flagship-Stores mit prominenten Persönlichkeiten aus Sport, Kultur, Medizin, Society und Wirtschaft in der Münchner Theatinerstraße.
Zu den kybun und Joya Schuh-Fans zählen schon lange Thomas Gottschalk und Christian Tramitz, Starkoch Johann Lafer schaute im neuen Store schon vorbei und bei der Eröffnung kamen viele neue Fans hinzu. Bei köstlichen Schweizer Spezialitäten begrüßten die kybun Joya CEOs Karl Müller und Claudio Minder Sportstars wie Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch und Diskus-Legende Lars Riedel, Aus dem Showbiz mit dabei die Schauspieler Bruno Eyron, Michael Guillaume und Francis Fulton-Smith, der seine neuen Schuhe begeistert kommentierte: „Ich habe die coolen Schweizer Kybun Schuhe erst ganz neu für mich entdeckt und bin begeistert. Auf den weich-elastischen Sohlen läuft man förmlich beschwingt wie auf Wolken. Angetan zeigte sich auch Schauspielerin Janina Hartwig: „Mir gefallen die superbequemen Schuhe von kybun Joya ausgezeichnet. Besonders der moderne Look, gar nicht wie ein klassischer Gesundheitsschuh. Und die trendigen Farben haben es mir angetan. Ich kann es kaum erwarten, gleich mit ihnen Joggen zu gehen.“ Wolfgang Fierek, der einen Live Gig umjubelt performte, erzählte, wie ihm MBT-Schuhe – die Vorläufer der kybun Schuhe – nach seinem schweren Motorradunfall halfen, seinen Fuß zu retten und wieder schmerzfrei gehen zu können. Heute setzt er auf kybun Schuhe und führte sein peppiges gelbes Modell gleich aus.
Schweizer Präsenz zeigte Christoph Roithner, Schweizer Konsul in München, der in seiner Rede hervorhob: „Die Schweiz und Bayern: It’s a match! Es freut mich, wenn Schweizer Innovationskraft wie kybun Joya im Herzen Münchens sichtbar wird. Mit der einzigartigen Luftkissentechnologie hat der Gründer den Grundstein für die innovativen kybun Schuhe gelegt, ein wahrer Pionier in der biomechanischen Forschung! Flankiert wurde er von Schweizer Sportbotschaftern wie den ehemaligen Profis Senad Lulic, Pascal Thüler und Pascal Zuberbühler. Von der Münchner Society u.a. mit dabei die Moderatoren Uschi Dämmrich von Luttitz und Carola Ferstl, ARD Star Debby Müller mit Ehemann Oliver Hill, Influencerin Annette Weber, Judith Epstein, Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung Jüdischer Kultur und Tradition e. V., Rechtsanwalt Wolfgang Seybold und Payback & AMEX CEO Bernhard Brugger.
Mit der Eröffnung des Flagship Stores unterstreicht kybun Joya ihren Anspruch, Gesundheit, Innovation und Design auch im Premium Retail erlebbar zu machen und zeigte eindrucksvoll, wie gesunde Schuhe stylisch und chic Teil eines modernen Lifestyles sein können. Gesundes gehen beginnt bei Kybun Joya!
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Frau Annette Zierer
Effnerstr. 44-46
81925 München
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