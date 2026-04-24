DHAW ist SZ-Top-Hochschule 2026: Weil Studieren heute anders funktioniert

Job. Familie. Eigene Pläne. Und noch ein Studium dazu. Private Hochschulen machen das möglich. Aber welche ist wirklich gut? Die Deutsche Hochschule (DHAW) wurde als Top-Hochschule ausgezeichnet.

Potsdam, 24. April 2026 – Wer heute studiert, ist Projektleitung im eigenen Leben. Job. Familie. Eigene Pläne. Private Hochschulen haben das verstanden. Aber welche ist wirklich gut? Die Süddeutsche Zeitung hat diese Frage gestellt. Die Antwort: Die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW) gehört 2026 zu den Top-Hochschulen Deutschlands – ausgezeichnet in sechs Fachbereichen. Dieses Ergebnis ist kein Zufall.

DARUM IST DIESE AUSZEICHNUNG WICHTIG

Private Hochschulen gibt es viele. Für Studieninteressierte ist das Chance und Herausforderung zugleich. Denn mehr Auswahl heißt auch: genauer hinsehen. Welche Hochschule hält, was sie verspricht? Wo passt das Modell nicht nur in der Theorie, sondern auch im Alltag? Und welcher Abschluss entfaltet später wirklich Impact?

Darum ist das SZ-Institut-Ranking wichtig – veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung. Es hilft bei der Einordnung. Es zeigt, welche Hochschulen in ihrem Feld auffallen. Und warum.

SO WURDE BEWERTET

Das SZ-Institut-Qualitätssiegel ist keine gewöhnliche Auszeichnung. Hier bewerteten diejenigen, die das Studium und seinen Impact aus erster Hand beurteilen können: Studierende und Personalentscheider:innen. Bewertet wurden 50 private Hochschulen zu Praxisnähe, Qualität der Absolvent:innen, Zukunftsorientierung, Themenfokus und Ruf. Laut SZ-Institut und dem Marktforschungsinstitut INNOFACT nahmen 1.265 Personen an der Studie teil.

DHAW ALS TOP-HOCHSCHULE AUSGEZEICHNET

Die DHAW wurde in sechs Bereichen als Top-Hochschule 2026 ausgezeichnet:

* Marketing, Kommunikation & Sales

* Psychologie & Wirtschaftspsychologie

* Informatik, Data Science & Cyber Security

* Bau, Immobilien & Architektur

* Sport, Fitness & Sportbusiness

* Nachhaltigkeit, Umwelt & Energie

Dieses Ergebnis hebt sich ab, weil es kein einzelnes Feld betrifft. Es zeigt eine Breite, die auf ein funktionierendes Studienmodell hinweist.

WARUM DIE DHAW HIER AUFFÄLLT

Die DHAW ist noch jung. Und doch hat sich in kurzer Zeit viel bewegt. Über 1.000 eingeschriebene Studierende. Mehrere Empfehlungssiegel 2026. Erste Alumni – beruflich erfolgreich. Parallel übernahm Prof. Dr. Sarah R. Azimi die Hochschulleitung und läutete eine neue Phase ein. Diese Schritte erzählen gemeinsam eine klare Entwicklung. Die DHAW wächst. Aber nicht einfach nur in Zahlen. Sondern als Hochschule mit erkennbarem Profil.

Genau dieses Profil zeichnet uns aus. Die DHAW wurde von Anfang an digital first gedacht. Weil wir überzeugt sind, dass gute Hochschulbildung heute beweglicher sein muss. Näher an der Lebensrealität. Näher an der Arbeitswelt. Näher an den Menschen, die nicht warten wollen, bis irgendwann der richtige Moment für ein Studium kommt.

Konkret bedeutet das: Studierende starten, wenn es für sie passt. Sie lernen asynchron und ohne feste Zeiten. Prüfungen finden dann statt, wenn sie optimal vorbereitet sind. Study Coaches begleiten von der ersten Orientierung bis zum Abschluss. Inhalte werden nicht nur vermittelt, sondern im eigenen Tempo angewendet.

WAS UNSERE STUDIERENDEN AUS DEM DHAW-MODELL MACHEN

Dass unser Modell funktioniert, zeigt sich in den Erfahrungen der Studierenden. Erste Alumni berichten, dass sich Vollzeitstudium, Beruf und Privatleben verbinden lassen. Gleichzeitig entstehen neue Chancen: Branchenwechsel während des Studiums, erste Führungsaufgaben oder der Einstieg in neue Aufgabenfelder. Unser Absolvent B. V. Varlik machte sein Studium zur Eintrittskarte in die Finanzbranche, indem er Studium und Werkstudentenjob kombinierte:

„Die zeitliche Freiheit war mein größter Hebel. Wenn ich ein komplexes Modul schneller durchdringen wollte, konnte ich die Klausur vorziehen. Hat mich ein Thema besonders gepackt, habe ich mir die Freiheit genommen, zwei Wochen länger in die Tiefe zu gehen. Diese Souveränität über den eigenen Terminkalender ist der größte Luxus, den die DHAW bietet.“

WARUM UNS DIESE AUSZEICHNUNG FREUT – ABER NICHT ÜBERRASCHT

Wir wollten nie einfach ein klassisches Hochschulmodell ins Digitale verschieben. Wir wollten ein Studienmodell schaffen, das auf die Gegenwart antwortet. Auf Arbeit. Auf Familie. Auf Veränderung. Auf neue Karrieren. Dass dieses Modell jetzt noch stärker sichtbar wird, freut uns. Es zeigt, dass neu gedachte Bildung ihren Platz hat:

„Ein Studium muss heute mehr leisten als reine Qualität. Es muss zu unterschiedlichen Lebenssituationen passen und realistisch zum Abschluss führen. Deshalb setzen wir an der DHAW auf hochwertige Lehre mit einem Studienmodell, das wissenschaftlichen Anspruch und Alltagstauglichkeit zusammenbringt.“ – Präsidentin Prof. Dr. iur. Sarah R. Azimi

„Diese Auszeichnung ist für uns eine Bestätigung. Aber keine Überraschung. Denn wir sehen jeden Tag, dass wir mit unserem Studienmodell auf einem Weg sind, der gebraucht wird. Und genau diesen Weg gehen wir weiter.“ – Geschäftsführer PhDr. Klaus Volcic

Für uns ist diese Auszeichnung weder Zufall noch Endpunkt. Sie ist Rückenwind. Für die DHAW. Für unsere Studierenden.

Und für alle, die Teil einer Hochschule werden wollen, die Bildung anders denkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW)

Frau Marit Bolduan

Jägerallee 26

14469 Potsdam

Deutschland

fon ..: 03317699137

web ..: https://deutschehochschule.de/

email : m.bolduan@deutschehochschule.de

Die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW) ist eine moderne Hochschule mit klarer Vision. Wir möchten erstklassiges Fachwissen lehren, das durch Qualität, Praxisnähe und Aktualität überzeugt. Unser Anspruch ist es, Studierenden das theoretische und praktische Rüstzeug für einen erfolgreichen beruflichen Werdegang mitzugeben. Alumni unserer Hochschule sollen dadurch am Arbeitsmarkt als begehrte Fachkräfte gelten.

Pressekontakt:

Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW)

Frau Marit Bolduan

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