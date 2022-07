Corinna Anders – Weil es weh tut

Die Debut Single ist da

Mit ihrer Debut-Single „Weil es weh tut“ startet die Sängerin und Songschreiberin ihre eigene Karriere als Texterin und Komponistin. Gemeinsam mit André Stade arbeitet sie in ihrer Heimatstadt Dresden an ihrem ersten Solo-Album.

Corinna Anders steht für realitätsnahe und authentische Songs, sie liebt und lebt den deutschen Schlager seit ihrer frühesten Kindheit, der sich entsprechend tief in ihrem Naturell verwurzelt.

„Die Begeisterung zur Musik wurde mir in die Wiege gelegt. Bereits im Alter von drei Jahren sang und tanzte ich vor der Kindergartengruppe. Das heimische Kinderzimmer war meine große Bühne. Die ersten Schallplatten schmuggelte meine Oma Lidja aus dem Westen über die Grenze in die DDR, das war aufregend und emotional zugleich. Schlager hat meine Kindheit geprägt, verständlich und schlicht war und ist er zuverlässig an meiner Seite – bis heute…“

Ihr Debut-Song „Weil es weh tut“ handelt vom Aus einer Partnerschaft, so wie sie es erlebt hat. Gefühle,

die den Partner nicht mehr erreichen, Kommunikationsunfähigkeit und eine Liebe, die in der Sackgasse endet. Seinen Weg aus dieser Situation zu finden, ohne sich selbst zu verlieren, das ist ihre Botschaft. Ohne Verbitterung und mit offenem Herzen blickt Corinna Anders auf diese Momentaufnahme ihres Lebens zurück und öffnet die Tür für Neues.

Und mal ganz ehrlich, es ist keine Schande hinzufallen… Wer kennt den Spruch mit der Krone nicht? Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen… so machen das die Frauen von heute. Jede Liebe ist ein Wunder… mal für ewig und mal für einen Moment und manchmal bleibt Freundschaft.

Schlagersängerin mit Herz und Seele, das ist Corinna Anders, die jetzt ihr Single-Debut präsentiert:

„Weil es weh tut“ … ist mehr als nur ein Song, es ist eine Message.

ISRC-Nr. : DE-F28-22-312-01 / 3:29

Music & Lyrics: Corinna Walter, André Stade

Publishing: JAYKAY Music, Edition Plus

Produced, Arranged & Mastering by André Stade

Cover photo by Studioline Photography Vivien Freiberg

Cover artwork and manufacturing by Corinna Walter

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14 312

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

