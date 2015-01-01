Berufsbegleitender LL.M. an der Leuphana: Umwelt- und Energierecht studieren

Der dreisemestrige, berufsbegleitende LL.M.-Studiengang Nachhaltigkeitsrecht der Leuphana Universität Lüneburg deckt das gesamte Spektrum des modernen Umwelt-, Energie- und Ressourcenschutzrechts ab.

Lüneburg. Um der Klimakrise zu begegnen und die Energiewende rechtssicher voranzutreiben, ist tiefgreifendes Fachwissen an der Schnittstelle von Recht, Wirtschaft und Technik gefragt. Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet hierfür den berufsbegleitenden Master Nachhaltigkeitsrecht – Energie, Ressourcen, Umwelt (LL.M.) an. Das Programm verzahnt juristische Expertise mit aktuellen Herausforderungen wie der Dekarbonisierung und der Kreislaufwirtschaft. Der nächste Jahrgang startet im Oktober 2026, Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 2026 möglich.

Der dreisemestrige LL.M.-Studiengang deckt das gesamte Spektrum des modernen Umwelt-, Energie- und Ressourcenschutzrechts ab. Neben den Grundlagen im Immissionsschutz- und Naturschutzrecht liegt ein besonderer Fokus auf hochaktuellen Themen wie dem Recht der erneuerbaren Energien (u. a. Wasserstoff, Offshore-Windenergie), der Netzregulierung sowie dem Klimaschutzrecht. Das Besondere: Der Studiengang verfolgt einen interdisziplinären Ansatz. Die Studierenden erwerben nicht nur juristisches Know-how, sondern erhalten auch fundierte Einblicke in die Umweltnaturwissenschaften, die Ökonomie und die Technik, um komplexe Transformationsprozesse ganzheitlich bewerten zu können.

Das Angebot ist speziell auf die Bedürfnisse Berufstätiger zugeschnitten. Die Lehrveranstaltungen finden überwiegend in Präsenz an wenigen Wochenenden statt. Ergänzend gibt es einzelne Online-Abende sowie digitale Materialien für das Selbststudium. Dieses Format ermöglicht eine gute Vereinbarkeit von Studium und Beruf und fördert zugleich den persönlichen Austausch mit Mitstudierenden und Dozierenden zum Ausbau eines professionellen Netzwerks. Der Studiengang richtet sich an Jurist*innen sowie an Absolvent*innen aus den Wirtschafts-, Ingenieur- oder Umweltwissenschaften, die über eine mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung verfügen. Wer keinen vollständigen Master anstrebt, kann alternativ ein Zertifikatsstudium in den Bereichen Umweltrecht oder Recht der Energiewende absolvieren. Ein absolviertes Zertifikat kann bei einer späteren Aufnahme des LL.M.-Studiums angerechnet werden, bereits gezahlte Gebühren werden dabei berücksichtigt.

Interessierte haben am 18. Juni 2026 beim Online-Infotag der Professional School um 19 Uhr die Gelegenheit, das Programm und die Lehrenden näher kennenzulernen. Für eine individuelle Beratung steht Studiengangskoordinatorin Dr. Anna Leßmeister zur Verfügung (nachhaltigkeitsrecht@leuphana.de, Fon 04131.677-1304).

Weitere Informationen gibt es hier: www.leuphana.de/llm-nachhaltigkeitsrecht

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leuphana Universität Lüneburg, Professional School

Frau Ricarda Klein

Universitätsallee 1

21335 Lüneburg

Deutschland

fon ..: 041316774045

web ..: https://www.leuphana.de/professional-school/berufsbegleitende-master-mba/umweltrecht-llm-studium.htm

email : psevents@leuphana.de

Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet seit 2009 berufsbegleitende Bachelor, Master und Zertifikate unter ihrem Dach an. Die Angebote aus den Clustern Management & Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Governance & Recht sowie Bildung, Gesundheit & Soziales richten sich an berufstätige Weiterbildungsinteressierte aus Deutschland und der ganzen Welt. Die Professional School hat sich seit ihrer Gründung zu einem der wichtigsten akademischen Weiterbildungsanbieter im norddeutschen Raum und einer der größten Weiterbildungseinrichtungen an deutschen Universitäten entwickelt.

Pressekontakt:

Leuphana Universität Lüneburg, Professional School

Frau Ricarda Klein

Universitätsallee 1

21335 Lüneburg

fon ..: 041316774045

email : psevents@leuphana.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

DHAW ist SZ-Top-Hochschule 2026: Weil Studieren heute anders funktioniert Ihr zuverlässiger Immobilienmakler in Vaterstetten – A&V Immobilien Hagl GmbH