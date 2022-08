Studieren mit Freud(e) in Berlin

Studieren mit Freud(e)!

SFU Berlin. In der Lehre und Forschung hat sich die Sigmund Freud PrivatUniversität dazu verpflichtet, ein breites Spektrum wissenschaftstheoretischer- und wissenschaftspraktischer Ansätze zu vermitteln, um einen Nährboden für wissenschaftliche und berufspraktische Auseinandersetzungen zu schaffen. So werden die unterschiedlichen Methoden und Theorien gleichermaßen basierend auf empirischen und hermeneutischen Grundlagen sowie Handlungskompetenzen vermittelt; beispielsweise im Studium der #Psychotherapiewissenschaft alle anerkannten psychotherapeutischen Verfahren gelehrt. Die Breite wird im Rahmen der Bachelorstudiengänge vermittelt, im Rahmen der Masterprogramme können Schwerpunkte markiert werden. Alle Studiengänge basieren auf dem Drei-Säulen-Modell: THEORIE – PRAXIS – PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG

Das Hauptanliegen an unsere Studierenden und die Lehre, bezogen auf das gesamte Studienangebot, ist die Entwicklung einer individuellen Berufsidentität, die Etablierung des Nachwuchses zu einer kritischen Haltung im wissenschaftlichen Diskurs sowie der persönlichen Reife. Daher zählt kein Numerus Clausus als Aufnahmekriterium, sondern die persönliche Eignung für die jeweilige Studienrichtung.

Die Chancen unserer noch jungen Universität sind eine innovative Ausbildung, studentenzentriertes Unterrichten, das Suchen und Besetzen erfolgsversprechender Forschungsnischen und geistige Heimat für die erfahrungshungrigen Studierenden zu sein, in welcher sie wachsen können.

Die SFU am Campus Berlin I Direkt auf dem geschichtsträchtigen Flughafengebäude am Flughafen Tempelhof und mit Räumlichkeiten direkt am Platz der Luftbrücke gelegen, ist der zentrale Standort der SFU Berlin leicht auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Anbindung per U-Bahnlinie U6: Station Platz der Luftbrücke oder Bus 104/248: Columbiadamm/Friesenstr. oder Columbiadamm/Platz der Luftbrücke) erreichbar.

Die Sigmund Freud Universität (SFU) ist eine nach österreichischem Recht akkreditierte europäische Privatuniversität mit Niederlassungen in Wien, Linz, Paris, Berlin, Milano, Ljubljana. Das Studienprogramm am SFU Campus Berlin umfasst das erste konsekutive Direktstudium der #Psychotherapie, das Studium der #Psychologie (BSc & MSc), sowie die universitären Approbationsausbildungen zum*zur Psychologischen Psychotherapeut*in (TP/AP, VT) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in (VT) als auch Journalismusstudiengänge (Medien & Digitaljournalismus BA & MA).

Studienplatz Wintersemester 2022/23 SFUBerlin. Informationsveranstaltungen, Studienberatung, Termine Aufnahmegespräche und Immatrikulationstage. Gates Open!

