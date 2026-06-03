AI Search Optimization auf Datenbasis: RED RAM MEDIA nutzt Googles neuen KI-Bericht für den Mittelstand

Googles Search Console weist seit Juni Impressionen aus AI Overviews und AI Mode aus. RED RAM MEDIA nutzt die Daten für die Sichtbarkeitsarbeit im technischen Mittelstand.

Google weist seit dem 3. Juni 2026 in der Search Console aus, wie oft eine Website in generativen KI-Antworten erscheint. Die auf den technischen Mittelstand spezialisierte SEO- und KI-Agentur RED RAM MEDIA stützt ihre Leistung AI Search Optimization auf diese Daten. Der Bericht zeigt Impressionen in AI Overviews und im AI Mode, aufgeschlüsselt nach Seite, Land und Gerät. Klicks, Klickraten und Suchanfragen weist er bislang nicht aus.

265 Millionen Klicks: die deutsche Größenordnung

Wie stark generative Antworten die Suche in Deutschland verändern, hat SISTRIX am 25. Februar 2026 anhand von über 100 Millionen Keywords ausgewertet. Bei rund 20 Prozent der deutschen Keywords spielt Google ein AI Overview aus. Die Klickrate auf Position 1 sinkt dabei von 27 auf 11 Prozent. Über den gesamten Markt summiert sich das auf etwa 265 Millionen organische Klicks pro Monat, was 6,6 Prozent aller organischen Klicks in Deutschland entspricht.

Die Verteilung ist ungleich. SISTRIX weist Klickverluste zwischen rund einem Prozent und über 24 Prozent aus, je nach Themenfeld einer Website. Bei Suchanfragen mit klarer Shopping-Integration spielt Google derzeit weitgehend keine AI Overviews aus. Nach Einschätzung von RED RAM MEDIA trifft der Effekt Industrieunternehmen deshalb zuerst in der Vergleichs- und Evaluationsphase, in der technische Einkäufer ihre Vorauswahl treffen.

„Bis Juni konnten wir Kunden nur sagen, dass ihre Inhalte vermutlich in KI-Antworten landen. Belegen ließ sich das über Stichproben. Seit dem Bericht sehen wir seitengenau, welche Inhalte Google tatsächlich heranzieht, und das verändert die Priorisierung im Projekt“, sagt Daniel Neubauer, Gründer und Geschäftsführer von RED RAM MEDIA.

Googles eigener Leitfaden ordnet den GEO-Markt neu ein

Wenige Wochen vor dem Bericht hat Google Mitte Mai 2026 seine erste Dokumentation zur Optimierung für generative KI-Funktionen veröffentlicht. Die Kernaussage darin: Eine getrennte Strategie für die KI-Suche gibt es nicht. Die bekannten Prinzipien der Suchmaschinenoptimierung gelten weiter, weil die generativen Funktionen auf demselben Index arbeiten wie die klassische Suche. Im selben Dokument empfiehlt Google, Angebote Dritter für Generative Engine Optimization und Answer Engine Optimization kritisch zu prüfen.

„Der Markt verkauft gerade Akronyme. Googles Dokumentation beschreibt dieselben Anforderungen wie vorher, mit verschobener Gewichtung“, so Neubauer. „Für uns heißt AI Search Optimization deshalb: eine saubere technische Basis, Inhalte mit eigener Substanz und ein Messpunkt, der belegt, ob beides greift.“

Für Systeme außerhalb von Google gilt die Dokumentation ausdrücklich nicht. ChatGPT, Perplexity und Claude arbeiten mit eigener Abrufmechanik und eigenen Aktualitätssignalen. RED RAM MEDIA behandelt beide Ebenen als eine Infrastruktur, die zusammen geplant gehört.

Was der technische Mittelstand bereits besitzt

Als Merkmale zitierfähiger Inhalte nennt Googles Leitfaden unter anderem einen eigenen Standpunkt, Erfahrung aus erster Hand und Daten, über die sonst niemand verfügt. Industrieunternehmen haben dieses Material im Regelfall längst. Es liegt in Serviceberichten, Prüfprotokollen, Standzeit-Auswertungen und in den Köpfen der Konstruktion. Die Lücke liegt bei der Veröffentlichung.

Welcher Teil dieses Bestands sich publizieren lässt, entscheidet sich im Einzelfall und berührt Fragen des Wettbewerbsschutzes. RED RAM MEDIA klärt das in der Erstdiagnose und führt dabei die Messdaten aus der Search Console mit der technischen Ausgangslage zusammen. Erst danach steht fest, welcher Hebel den größten Unterschied macht.

Weitere Informationen zu AI Search Optimization finden Sie unter www.redrammedia.com/leistungen/ai-search-optimization/.

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RED RAM MEDIA ist eine spezialisierte SEO- und KI-Agentur für den technischen Mittelstand. Als Manufaktur statt Massenagentur arbeitet das Unternehmen aus Neu-Ulm mit Maschinenbauern, industriellen Komponentenherstellern und technologiegetriebenen B2B-Unternehmen, die digital die Marktposition erreichen wollen, die sie technologisch längst halten.

Gegründet wurde die RED RAM MEDIA KG 2018. Gründer Daniel Neubauer ist seit 2010 als Agenturinhaber tätig und bringt über 16 Jahre Erfahrung in Suchmaschinenoptimierung und Web-Entwicklung mit. Kern der Arbeit ist das hauseigene VISIBL-Framework, ein sechsstufiger Prozess, der Sichtbarkeit als technische Disziplin behandelt statt als kreative Vermutung.

2024 wurde die Agentur in der Liste der Top 30 SEO-Agenturen Deutschlands (agenturtipp.de) auf Platz 15 geführt und 2025 als Top-Agentur ausgezeichnet.

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