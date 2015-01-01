Wichtiges Signal: Eden-Ehbrecht Immobilien und Robert C. Spies vermitteln ca. 2.500 m² an die Bundeswehr

Die Immobilienmakler Eden-Ehbrecht Immobilien und Robert C. Spies vermitteln ca. 2.500 m² im ehemaligen C&A-Gebäude an die Bundeswehr für neues Musterungszentrum und Karriereberatung in Citylage

Oldenburg. Die Neuausrichtung großflächiger Einzelhandelsobjekte gilt als eine der anspruchsvollsten Aufgaben der modernen Stadtentwicklung. Durch eine starke Zusammenarbeit zweier Immobilienhäuser ist es gelungen, für eines der prominentesten Objekte der Oldenburger City eine zukunftsweisende und wertstabile Gesamtlösung zu realisieren:

In enger und partnerschaftlicher Kooperation haben Eden-Ehbrecht Immobilien (Oldenburg) und Robert C. Spies (Bremen/Oldenburg) die ehemalige C&A-Handelsimmobilie in der Langen Straße 28-30 vollflächig und langfristig vermietet.

Der Erstkontakt zum Mieter kam in der Findungsphase zu einer möglichen Standortwahl über die Industrial Real Estate Experten von Robert C. Spies im Dezember letzten Jahres zustande. Nachdem Bremen als potenzieller Standort ausgeschieden war und Oldenburg in den Fokus rückte, wurde das lokale Netzwerk der Immobilienunternehmen aktiviert, um entsprechende Objekte in der Huntemetropole zu identifizieren. Eden-Ehbrecht Immobilien ist seit Jahren einer der aktivsten Gewerbemakler in Oldenburg mit einem entsprechenden Portfolio an hochwertigen Gewerbeflächen an attraktiven Standorten. Mögliche Flächen wurden sondiert, sodass die ersten Besichtigungen noch vor Weihnachten 2025 stattfinden konnten.

Es war schnell absehbar, dass die ehemalige Handelsimmobilie in Bestlage der Oldenburger Fußgängerzone ideal geeignet war, um die hohen Standortanforderungen umfänglich zu erfüllen. Die Verhandlungen für das geschichtsträchtige Objekt konnten so erfolgreich mit der Bundeswehr beziehungsweise der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in nur rund sechs Monaten von der ersten Besichtigung bis zum Vertragsabschluss geführt werden.

Ganzheitliches Nutzungskonzept auf vier Etagen

Wo über ein halbes Jahrhundert lang Modetrends präsentiert wurden, entsteht ein moderner, hochfrequentierter Behördenstandort, der erhebliche Synergien für die umliegende Innenstadt verspricht. Die Flächenaufteilung des insgesamt rund 2.500 Quadratmeter umfassenden Objekts gliedert sich wie folgt:

o Erdgeschoss (ca. 330 m²): Hier zieht die neue, sichtbare Karriereberatung der Bundeswehr ein, die als moderner und offener Anlaufpunkt in 1A-Lage direkt in der Fußgängerzone fungiert.

o 1. bis 3. Obergeschoss (ca. 2.150 m²): Diese Ebenen werden für das neue, regionale Musterungszentrum des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) individuell ausgebaut. Rund 50 zivile Dienstposten werden hier dauerhaft vor Ort geschaffen.

Die Standortentscheidung des Bundesministeriums basiert auf einer detaillierten Analyse der statistischen Bevölkerungsverteilung, um Regionen mit hoher Dichte und starkem Bewerberaufkommen zentral anzubinden. Die exzellente Erreichbarkeit im Oldenburger Zentrum gab hierbei den Ausschlag für das Objekt.

Starke Zusammenarbeit mit klarer Federführung

Der Vermarktungserfolg basiert maßgeblich auf der professionellen Zusammenarbeit zweier führender Branchenexperten der Region. Während beide Häuser, Eden-Ehbrecht Immobilien und Robert C. Spies, ihre umfassende Markt- und Netzwerkkompetenz gleichwertig in das Projekt einbrachten, lag die operative Vermarktungsleitung sowie die komplexe Hauptkoordination in den Händen von Eden-Ehbrecht Immobilien. Das inhabergeführte Oldenburger Unternehmen steuerte federführend die anspruchsvollen Verhandlungen zwischen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), den entsprechenden Instanzen der Streitkräfte und den Eigentümern bis hin zur finalen Mietvertragsunterzeichnung.

Nachhaltige Quartiersaufwertung in bester Nachbarschaft

Die Revitalisierung des Objekts ist Teil einer umfassenden Modernisierungswelle in diesem Abschnitt der Langen Straße. Auf rund 1.000 m² Verkaufsfläche ist bereits Ende 2025 eine hochmoderne Rossmann-Filiale eingezogen, die sich als starker täglicher Frequenzbringer etabliert hat. Durch die nun vollzogene Komplettvermietung des ehemaligen C&A-Gebäudes wird der Einzelhandelsstandort gestärkt und durch ein innovatives Corporate-Real-Estate-Konzept zukunftssicher transformiert. Neben dem individuellen Flächenausbau nach Vorgaben der Bundeswehr führt der Eigentümer parallel weitreichende energetische Sanierungen an Dach und Fassade durch und realisiert zusätzliche Fassadendurchbrüche für ein lichtdurchflutetes Arbeitsumfeld mit bis zu 3,30 Metern Deckenhöhe.

Geplant ist, den Musterungsbetrieb im Juli nächsten Jahres aufzunehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eden-Ehbrecht Immobilien & Marketing GbR

Herr Ingo Eden

Kleine Kirchenstraße 11

26122 Oldenburg

Deutschland

fon ..: 0441-95079877

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email : ingo.eden@eden-ehbrecht-immobilien.de

/// Über Eden-Ehbrecht Immobilien

Mit einer langjährigen Marktpräsenz und fundierten Expertise gehört Eden-Ehbrecht Immobilien zu den führenden Adressen für hochwertige Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien in Oldenburg.

Seit 1999 begleitet Eden-Ehbrecht Immobilien Bauträger, Investoren und Eigentümer verlässlich bei der Realisierung und Vermarktung von Premium-Immobilien.

Mehrfach von Fachjurys und führenden Immobilienportalen als Top-Makler und Branchenexperte ausgezeichnet, steht der Name Eden-Ehbrecht für höchste Integrität, Beratungsqualität und maßgeschneiderten Service.

Von modernen Wohnquartieren bis hin zu komplexen Gewerbeprojekten – die Erfolgsbilanz im Großraum Oldenburg spricht für sich. Eden-Ehbrecht Immobilien steht für hochwertige Immobilienkonzepte in besten Lagen, die den urbanen Raum nachhaltig prägen und langfristige Wertstabilität sichern.

Eden-Ehbrecht Immobilien ist ausgezeichneter Immobilienmakler in Oldenburg für den Verkauf und die Vermietung von Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien und Anlageimmobilien. Aktuell wurde der Immobilienmakler aus Oldenburg während der Deutschen Immobilienmesse in Essen mit dem ImmoAward 2026 ausgezeichnet. Diesen hat Eden-Ehbrecht inzwischen zum 5. Mal in Folge erhalten! Bereits letztes Jahr in Frankfurt am Main wurde das Unternehmen mit dem P5 Property Agent Award 2025 für herausragende Leistungen in der Immobilienvermittlung ausgezeichnet. Dabei wurden exzellente Marktkenntnis, innovative Vermarktung und außergewöhnlicher Kundenservice bescheinigt! Mit über 610 Kundenbewertungen gehört Eden-Ehbrecht Immobilien zu Oldenburgs meist- und bestbewerteten Maklern. Unterstrichen durch beste Referenzen in allen Asset-Klassen und über 25 Jahre Erfahrung auf dem Oldenburger Immobilienmarkt.

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Robert C. Spies ist ein bundesweit agierendes Immobilienberatungshaus. Das 1919 gegründete und inhabergeführte Unternehmen ist beratend und vermittelnd in den Bereichen privatwirtschaftliche Wohnimmobilien, Anlageimmobilien, Industrie- und Logistikflächen, Büro- und Handelsflächen, Hotel, Health Care Immobilien und Investment tätig. Mit rund 110 Mitarbeiter:innen und Standorten in Bremen, Bremen-Nord, Hamburg, Oldenburg, Frankfurt am Main und Kopenhagen begleitet Robert C. Spies Family Offices, institutionelle Anleger, Stiftungen und Privatkunden bei der Suche nach Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zusätzlich berät Robert C. Spies mit seinem Geschäftsbereich Projekte & Entwicklung bei der Planung und Realisierung komplexer Immobilienprojekte mit dem Fokus auf Quartiersentwicklung. Ein Team aus qualifizierten Spezialist:innen agiert täglich stark vernetzt, interdisziplinär und lösungsorientiert, um Kund:innen mit vertiefter Marktkenntnis, aktuellem Branchenwissen und kreativen Ideen bis zur Erreichung ihrer Ziele und darüber hinaus zu unterstützen. Bei Robert C. Spies steht der Mitarbeiter als Mensch im Fokus: Individualität, Authentizität, Ehrlichkeit, Vertrauen und Verbindlichkeit – diese Werte verfolgt das Unternehmen nicht nur im Umgang mit Kund:innen, sondern auch im Umgang miteinander.

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Ansprechpartner: Ingo Eden

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