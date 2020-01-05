Tanzunterricht ganz individuell: Privatstunden im Tanzhaus emotion München für jedes Ziel

Wer schneller vorankommen, gezielt eine Choreografie einstudieren oder unbeobachtet

lernen möchte, findet im Tanzhaus emotion in Unterhaching ein umfangreiches Angebot

an Privatstunden.

Unterhaching. Nicht jeder möchte in der Gruppe tanzen. Manche Paare wollen konzentriert an

einer bestimmten Choreografie arbeiten, andere fangen ganz neu an und wünschen sich einen

sanften Einstieg. Für genau diese Ansprüche bietet die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in

Unterhaching individuelle Privatstunden an.

„In der Privatstunde können wir zu 100 Prozent auf das Paar eingehen – auf Musikwunsch,

Lerngeschwindigkeit, Körpergefühl. Das ist für viele der schnellste Weg zum Erfolg.“

– Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

Für wen Privatstunden besonders geeignet sind

– Brautpaare, die ihren Eröffnungstanz auf ihr Lieblingslied einstudieren möchten.

– Wiedereinsteiger, die nach längerer Pause zurück aufs Parkett wollen – ohne Anschluss-Sorgen.

– Fortgeschrittene, die gezielt an Technik, Haltung oder einzelnen Figuren feilen wollen.

– Menschen mit vollem Terminkalender, die ihren Unterricht flexibel und effizient planen möchten.

– Turnier- oder Showpaare, die an einer konkreten Choreografie arbeiten.

Der Vorteil des Einzelunterrichts liegt auf der Hand: Statt sich am Durchschnitt einer Gruppe zu

orientieren, wird jede Stunde exakt auf das Paar oder die Einzelperson zugeschnitten.

Terminfindung, Musikauswahl und Lernthemen bestimmen die Teilnehmenden mit.

Unterrichtet wird von ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden mit langjähriger Erfahrung. Die Privatstunden lassen sich mit Gruppenkursen kombinieren, um das Beste aus beiden Welten zu erhalten – individuelle Betreuung und der Austausch mit anderen Tänzerinnen und Tänzern.

Das Tanzhaus emotion ist für Menschen aus Unterhaching, Ottobrunn, Oberhaching, Grünwald,

Harlaching, Sendling, Perlach und dem gesamten Münchner Süden gut erreichbar.

Weitere Informationen zum Angebot: Privatstunden im Tanzhaus emotion.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 01749787954

web ..: https://www.tanzhausemotion.de/

email : office@tanzhausemotion.de

ÜBER TANZHAUS EMOTION

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das

Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an

– vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa.

Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei

wählen. Alle Tanzlehrende sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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