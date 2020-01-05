  • Tanzunterricht ganz individuell: Privatstunden im Tanzhaus emotion München für jedes Ziel

    Wer schneller vorankommen, gezielt eine Choreografie einstudieren oder unbeobachtet
    lernen möchte, findet im Tanzhaus emotion in Unterhaching ein umfangreiches Angebot
    an Privatstunden.

    BildUnterhaching. Nicht jeder möchte in der Gruppe tanzen. Manche Paare wollen konzentriert an
    einer bestimmten Choreografie arbeiten, andere fangen ganz neu an und wünschen sich einen
    sanften Einstieg. Für genau diese Ansprüche bietet die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in
    Unterhaching individuelle Privatstunden an.

    „In der Privatstunde können wir zu 100 Prozent auf das Paar eingehen – auf Musikwunsch,
    Lerngeschwindigkeit, Körpergefühl. Das ist für viele der schnellste Weg zum Erfolg.“
    – Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

    Für wen Privatstunden besonders geeignet sind
    – Brautpaare, die ihren Eröffnungstanz auf ihr Lieblingslied einstudieren möchten.
    – Wiedereinsteiger, die nach längerer Pause zurück aufs Parkett wollen – ohne Anschluss-Sorgen.
    – Fortgeschrittene, die gezielt an Technik, Haltung oder einzelnen Figuren feilen wollen.
    – Menschen mit vollem Terminkalender, die ihren Unterricht flexibel und effizient planen möchten.
    – Turnier- oder Showpaare, die an einer konkreten Choreografie arbeiten.

    Der Vorteil des Einzelunterrichts liegt auf der Hand: Statt sich am Durchschnitt einer Gruppe zu
    orientieren, wird jede Stunde exakt auf das Paar oder die Einzelperson zugeschnitten.
    Terminfindung, Musikauswahl und Lernthemen bestimmen die Teilnehmenden mit.

    Unterrichtet wird von ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden mit langjähriger Erfahrung. Die Privatstunden lassen sich mit Gruppenkursen kombinieren, um das Beste aus beiden Welten zu erhalten – individuelle Betreuung und der Austausch mit anderen Tänzerinnen und Tänzern.

    Das Tanzhaus emotion ist für Menschen aus Unterhaching, Ottobrunn, Oberhaching, Grünwald,
    Harlaching, Sendling, Perlach und dem gesamten Münchner Süden gut erreichbar.

    Weitere Informationen zum Angebot: Privatstunden im Tanzhaus emotion.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule
    Herr Thomas Wurmseder
    Biberger Str 91
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 01749787954
    web ..: https://www.tanzhausemotion.de/
    email : office@tanzhausemotion.de

    ÜBER TANZHAUS EMOTION
    Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das
    Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an
    – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa.
    Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei
    wählen. Alle Tanzlehrende sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

    Pressekontakt:

    Frewert-Media
    Herr Jonas Frewert
    Leopoldstraße 2-8
    32051 Herford

    fon ..: 052617000503
    email : beyza.bozan@frewert-media.de


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