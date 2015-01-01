-
Hip Hop, Videoclipdancing & mehr: Tanzhaus emotion bringt Jugendliche im Münchner Süden in Bewegung
Zwischen Schule, Handy & Streaming bleibt für Bewegung oft wenig Zeit. Die
ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching zeigt Jugendlichen und Schülern,
wie viel Spaß Tanzen macht.
Unterhaching. Ob die coolsten Moves aus dem letzten Musikvideo, klassischer Gesellschaftstanz
für den Abi-Ball oder Hip Hop mit Freunden – das Tanzhaus emotion bietet Jugendlichen und
Schülern ein eigenes Kursprogramm, das gezielt auf ihre Interessen zugeschnitten ist. Seit 2006 ist die ADTV-Tanzschule in Unterhaching feste Adresse für Familien aus dem Münchner Süden.
„Tanzen ist für Jugendliche viel mehr als Sport. Es stärkt das Selbstbewusstsein, verbindet
mit Gleichaltrigen und ist einfach eine Riesenauszeit vom Alltag.“
– Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion
Die Kurse für Jugendliche und Schüler
– Hip Hop: energiegeladene Choreografien zu aktuellen Beats – für alle, die sich richtig
auspowern wollen.
– Videoclipdancing: die coolsten Moves aus Musikvideos lernen – statt sie nur auf YouTube
oder TikTok anzuschauen.
– Gesellschaftstanz: ideale Vorbereitung auf Abi-Ball, Hochzeit oder Familienfeier – vom
Discofox bis zum Walzer.
Das Konzept setzt bewusst auf Freude statt Leistungsdruck. Unterrichtet wird von
ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden, die selbst aus dem Bereich Hip Hop und Videoclipdancing
kommen und wissen, worauf es Jugendlichen ankommt.
Auch für Eltern hat das Konzept einen praktischen Vorteil: Dank des flexiblen Kurssystems können
die Kids ihren Kurstag jede Woche frei wählen – ideal, wenn Schule, Hobby und Sport bereits einen vollen Terminkalender bedeuten.
Das Tanzhaus emotion liegt verkehrsgünstig in Unterhaching und ist für Familien aus Ottobrunn,
Riemerling, Neubiberg, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Trudering und dem gesamten Münchner
Süden gut zu erreichen.
Alle Angebote für Jugendliche und Schüler im Überblick: Tanzkurse Jugendliche & Schüler.
ÜBER TANZHAUS EMOTION
Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa.
Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei
wählen. Alle Tanzlehrende sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule
Herr Thomas Wurmseder
Biberger Str 91
82008 Unterhaching
Deutschland
fon ..: 01749787954
web ..: https://www.tanzhausemotion.de/
email : office@tanzhausemotion.de
Pressekontakt:
Frewert-Media
Herr Jonas Frewert
Leopoldstraße 2-8
32051 Herford
fon ..: 052617000503
email : beyza.bozan@frewert-media.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Zellanalyse Augsburg: Praxis Manuela Wimmer in Bobingen stärkt Zellgesundheit Tanzunterricht ganz individuell: Privatstunden im Tanzhaus emotion München für jedes Ziel
Hip Hop, Videoclipdancing & mehr: Tanzhaus emotion bringt Jugendliche im Münchner Süden in Bewegung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Heli Wimreiter & Nicole Köhlbichler: die Macher des glockna Designer Motel
- Mit 95 Jahren in Haft: Südkoreas Strafverfolgung eines religiösen Führers löst internationale Besorgnis aus
- System statt Zufall: RED RAM MEDIA macht B2B-Sichtbarkeit mit dem VISIBL-Framework planbar
- Wichtiges Signal: Eden-Ehbrecht Immobilien und Robert C. Spies vermitteln ca. 2.500 m² an die Bundeswehr
- Staatsminister Christian Bernreiter zu Gast bei der Knürr GmbH
- Vom ersten Auftritt am Niederrhein bis in die Karibik: 25 Jahre Zauberer Schmitz-Backes
- Mehr als Tanzunterricht: Tanzhaus emotion ist Eventlocation und Party-Adresse im Münchner Süden
- Tanzunterricht ganz individuell: Privatstunden im Tanzhaus emotion München für jedes Ziel
- Hip Hop, Videoclipdancing & mehr: Tanzhaus emotion bringt Jugendliche im Münchner Süden in Bewegung
- Zellanalyse Augsburg: Praxis Manuela Wimmer in Bobingen stärkt Zellgesundheit
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.