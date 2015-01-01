Hip Hop, Videoclipdancing & mehr: Tanzhaus emotion bringt Jugendliche im Münchner Süden in Bewegung

Zwischen Schule, Handy & Streaming bleibt für Bewegung oft wenig Zeit. Die

ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching zeigt Jugendlichen und Schülern,

wie viel Spaß Tanzen macht.

Unterhaching. Ob die coolsten Moves aus dem letzten Musikvideo, klassischer Gesellschaftstanz

für den Abi-Ball oder Hip Hop mit Freunden – das Tanzhaus emotion bietet Jugendlichen und

Schülern ein eigenes Kursprogramm, das gezielt auf ihre Interessen zugeschnitten ist. Seit 2006 ist die ADTV-Tanzschule in Unterhaching feste Adresse für Familien aus dem Münchner Süden.

„Tanzen ist für Jugendliche viel mehr als Sport. Es stärkt das Selbstbewusstsein, verbindet

mit Gleichaltrigen und ist einfach eine Riesenauszeit vom Alltag.“

– Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

Die Kurse für Jugendliche und Schüler

– Hip Hop: energiegeladene Choreografien zu aktuellen Beats – für alle, die sich richtig

auspowern wollen.

– Videoclipdancing: die coolsten Moves aus Musikvideos lernen – statt sie nur auf YouTube

oder TikTok anzuschauen.

– Gesellschaftstanz: ideale Vorbereitung auf Abi-Ball, Hochzeit oder Familienfeier – vom

Discofox bis zum Walzer.

Das Konzept setzt bewusst auf Freude statt Leistungsdruck. Unterrichtet wird von

ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden, die selbst aus dem Bereich Hip Hop und Videoclipdancing

kommen und wissen, worauf es Jugendlichen ankommt.

Auch für Eltern hat das Konzept einen praktischen Vorteil: Dank des flexiblen Kurssystems können

die Kids ihren Kurstag jede Woche frei wählen – ideal, wenn Schule, Hobby und Sport bereits einen vollen Terminkalender bedeuten.

Das Tanzhaus emotion liegt verkehrsgünstig in Unterhaching und ist für Familien aus Ottobrunn,

Riemerling, Neubiberg, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Trudering und dem gesamten Münchner

Süden gut zu erreichen.

Alle Angebote für Jugendliche und Schüler im Überblick: Tanzkurse Jugendliche & Schüler.

ÜBER TANZHAUS EMOTION

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa.

Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei

wählen. Alle Tanzlehrende sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 01749787954

web ..: https://www.tanzhausemotion.de/

email : office@tanzhausemotion.de

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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