Tanzen lernen ohne Leistungsdruck: Tanzhaus emotion setzt auf flexibles Kurssystem

Fester Kurstag & starre Termine? Nicht im Tanzhaus emotion. Die Unterhachinger ADTV-Tanzschule lässt Tänzerinnen & Tänzer jede Woche selbst entscheiden, wann sie zum Gesellschaftstanz kommen.

Unterhaching. Wer einen klassischen Tanzkurs besucht, kennt das Problem: Verpasst man einen Abend, fehlt schnell eine ganze Figur. Das Tanzhaus emotion geht hier seit Jahren einen anderen Weg. Mit seinem flexiblen Kurssystem können Teilnehmende jede Woche frei wählen, an welchem

Tag sie tanzen möchten.

„Tanzen soll Freude machen, nicht Stress. Deshalb haben wir ein Konzept aufgebaut, bei dem der Einstieg jeden Monat möglich ist – ganz ohne Leistungsdruck.“

– Thomas Wurmseder, Inhaber des Tanzhaus emotion

Ein Kursangebot, das aufeinander aufbaut

– Grund- & Aufbaukurs (WTP): der Einstieg in die Welt der Gesellschaftstänze – Walzer, Cha Cha, Discofox und mehr.

– Medaillen-Tanzkurse (DTA): für alle, die ihr Können vertiefen und sich über Bronze, Silber, Gold bis Goldstar steigern möchten.

Das hauseigene Leicht-Lern-Konzept sorgt dafür, dass auch Anfänger und Wiedereinsteiger schnell Erfolge sehen. Unterrichtet wird ausschließlich von ADTV-zertifizierten Tanzlehrkräften, die sich laufend fortbilden.

Besonders beliebt ist die familiäre Atmosphäre: Eine hauseigene Bar lädt nach dem Kurs zum Verweilen ein, regelmäßige Tanzpartys bringen die „Tanzhausfamilie“ immer wieder zusammen. Seit 2006 ist das Tanzhaus emotion fester Bestandteil der Tanzszene im Münchner Süden und zieht Tanzbegeisterte aus Neubiberg, Riemerling, Hohenbrunn, Grasbrunn und Unterhaching an.

Mehr zum Einstieg gibt es unter Grund- & Aufbaukurs WTP, weiterführende Tanzkurse finden Sie unter Medaillen-Tanzkurse DTA.

ÜBER TANZHAUS EMOTION

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrkräfte sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 0174 978 79 54

web ..: https://www.tanzhausemotion.de/

email : office@tanzhausemotion.de

Tanzhaus emotion: Wo Tanzen zum Lebensgefühl wird

Das im Jahr 2006 von Thomas Wurmseder und Jo Marx gegründete Tanzhaus emotion in Unterhaching bei München ist eine moderne, inhabergeführte ADTV-Tanzschule, die Professionalität mit einer familiären Wohlfühlatmosphäre verbindet. Getreu dem Motto „Tanzen ist Träumen mit den Füßen“ bricht das Konzept bewusst mit starrem Leistungsdruck und setzt stattdessen auf den puren Spaß an der Bewegung und ein innovatives, hochflexibles Kurssystem, das Kunden den Einstieg jeden Monat ermöglicht und wöchentliche, spontane Terminwechsel erlaubt. Das vielseitige Angebot in der Biberger Straße 91 reicht von kreativem Kindertanz ab drei Jahren über Hip-Hop für Jugendliche bis hin zu klassischen Gesellschaftstänzen, Hochzeitskursen und regelmäßigen Tanzpartys für Paare und Singles. Ein besonderes Highlight der Tanzschule ist die Expertise im Bereich moderner Trend- und Szenetänze wie Salsa, Discofox und insbesondere West Coast Swing, welcher hier teilweise sogar von Deutschen Meistern unterrichtet wird und das Tanzhaus emotion zu einer der Top-Adressen im Münchner Süden macht.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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